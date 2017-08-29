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Страшилки

Death.JPG

Я больше на качал неизвестные изображения без предпросмотра, после того, что я увидел. Мой друг отправил мне изображение(Его название Death.JPG). Ухмыльнулся и спросил
-- Опять смертельный файл?
-- Да я их не боюсь! - Сказал я Другу
-- Будь осторожней...
-- На этот раз это реальный смертельный файл!
-- От него умер мой брат!
-- Ему снилось это изображение и это существо ему говорило (Share File).
-- Он не поделился этим изображением т.к он был как ты не верил в такие чудеса...
-- Вот он и мне приснился он, вот и я тебе его передаю, настал твой черёд!
-- Что за бред - Сказал я.
И вот я его открыл и вся жизнь пронеслась перед моими глазами и я вырубился...
Проснулся в комнате, и что, необычно комп выключен.
Я его включил и высветилась ошибка х666.
Вот и мне тут стало не по себе и снова вырубился.
И вдруг тут (ОНО) собственной персоной.
Эта тварь в разодранной чёрной одежде, в сером шарфе, и с золотым мечом в руках.
-- Share File - Сказало оно.
-- Ок - Сказал я.
И проснулся в компе без ошибки и всякой фигни.
И я выложил на этот сайт, чтобы поделиться с этим изображением, чтобы жить...
Вот и сам файл: https://yadi.sk/i/1rgzGEla3PDmtN

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:18
Причина: Стилистика Автора полностью сохранена. Изменён раздел.
Сегодня, 20:18 by KPOJIUKПросмотров: 42Комментарии: 4
+1

Ключевые слова: смертельные файлы изображение ошибка х666

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 20:27
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Поржал. Спасибо за поднятое настроение
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#2 написал: Pluto_
Сегодня, 20:29
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браво!!!+++
Зарегистрирован: 12.10.2017
#3 написал: outmfff
Сегодня, 20:37
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Комментариев: 1
меняю партки
Зарегистрирован: 22.09.2017
#4 написал: Arhip
Сегодня, 20:39
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Репутация: (64|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 212
Мой друг отправил мне изображение(Его название Death.JPG). Ухмыльнулся и спросил
-- Опять смертельный файл?

Друг все шлет и шлет Автору смертельные файлы и думает - ну когда же ты сдохнешь?

- Да я их не боюсь! - Сказал я Другу
Автор никак помирать не хочет, не смотря на старания друга. Иммунитет у него
Зарегистрирован: 29.08.2017
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