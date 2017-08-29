Death.JPG

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:18

Причина: Стилистика Автора полностью сохранена. Изменён раздел.

KPOJIUK Просмотров: 42 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 20:18 by

Я больше на качал неизвестные изображения без предпросмотра, после того, что я увидел. Мой друг отправил мне изображение(Его название Death.JPG). Ухмыльнулся и спросил-- Опять смертельный файл?-- Да я их не боюсь! - Сказал я Другу-- Будь осторожней...-- На этот раз это реальный смертельный файл!-- От него умер мой брат!-- Ему снилось это изображение и это существо ему говорило (Share File).-- Он не поделился этим изображением т.к он был как ты не верил в такие чудеса...-- Вот он и мне приснился он, вот и я тебе его передаю, настал твой черёд!-- Что за бред - Сказал я.И вот я его открыл и вся жизнь пронеслась перед моими глазами и я вырубился...Проснулся в комнате, и что, необычно комп выключен.Я его включил и высветилась ошибка х666.Вот и мне тут стало не по себе и снова вырубился.И вдруг тут (ОНО) собственной персоной.Эта тварь в разодранной чёрной одежде, в сером шарфе, и с золотым мечом в руках.-- Share File - Сказало оно.-- Ок - Сказал я.И проснулся в компе без ошибки и всякой фигни.И я выложил на этот сайт, чтобы поделиться с этим изображением, чтобы жить...Вот и сам файл: https://yadi.sk/i/1rgzGEla3PDmtN

Ключевые слова: смертельные файлы изображение ошибка х666

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