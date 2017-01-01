Кровавый дождь

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:51

Аскет Левиссет Просмотров: 72 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:51 by

Был пасмурный день, хотелось чего-то нового, кроме выпивки, депрессия выбила все силы к жизни. Хотелось... смерти, страха, стремления в жизни. Что в таком случае делать? Лезем в инет.Нашел заброшенное здание мясокомбината на севере страны.День был похож на ночь. Зимой темнеет быстро. Шёл снег, а я шёл уже в направлении своего авто. Сесть и поехать. Иду и думаю о том, как прекрасен мир без людей на улице. Фонарь освещает каждую снежинку, которая со своими братьями падает с небес, прямо как ангелы. Белые и невинные.Сел в машину, включил лирику и тронулся. Пробок не было, почти всегда мне горел зеленый. Я доехал до места, наверное, за минут пятьдесят.Выйдя из машины, я глянул на небо. Звёзды и всё те же красивые снежинки.Я быстро нашел то здание, оно было размером с двухэтажный дом где-нибудь в пригороде. Освещается лунным светом, генератор электричества там уже не работает. Кое-где стены обвалились от старости. Как я узнал, дом построен был ещё в 70-х.Вошел, решил побродить и осмотреть каждую комнату. Всё так, как и на любом другом заводе по производству колбасы: отходы, аппараты, тушки свиней и коров, разные конвейеры и неимоверное количество кнопочек, каждая отвечает за много разных функций.Решил пойти к складам. Стал осматривать каждое помещение, привлекла меня одна комната, откуда вели следы крови. Вроде всё верно, мясокомбинат как никак. Решил открыть дверь - не поддалась. Пытался найти что-то типа рычага и открыть, но не наше. От злости, что упустил самое интересное, я стукнул по двери. Тут-то я понял, что сделал это зря... Из той комнаты постучали в ответ. Я подумал, что это эхо, и решил пнуть ещё раз. Понял, что звук совершенно иной. Я ударил ногой, а отзвучало так, будто кто-то ударил чем-то в другом конце комнаты. Я в ступоре, страх без спроса пришел в моё тело. Я испугался того, что может быть внутри.В эту же секунду вместе со страхом пришла головная боль, в ушах стояли крики и стоны из той комнаты, из которой текла кровь. Уже свежая кровь. Кричало человек пять и все мужчины. Там, видимо, была настоящая бойня, и лужа крови стала течь намного сильнее, крови становилось всё больше и больше. Она стала течь изо всех щелей двери. По двери что-то стало бить и пытаться открыть ручку.Крики стихли, гробовая тишина, не считая того, что кто-то оттуда пытается вырваться. Я не мог больше стоять, но ноги были просто ватные. Острый страх говорил мне: "Беги!", но ноги не могли. Я боялся обернуться, вдруг что-то стоит уже позади меня?Ручка двери опустилась в последний раз, и дверь потихоньку открылась. Паника, телу стало холодно, ноги всё-таки решили уйти. Я выбежал в главный холл, где было всё для работы с мясом.Внезапно все конвейеры стали работать. Я остановился и обернулся посмотреть, что решило идти за мной. Из-за угла вышла полностью голая, милая и красивая девушка с белой бархатной кожей, длинными волосами и голубыми глазами. Она вся истекала кровью, но, видно, не своей. Она убила всех в той комнате.Из пожарного распылителя вместо воды в ту же секунду стала разбрызгиваться вода, но так подумал я только вначале. Когда я протер лоб, то на своих руках я увидел кровь. Много крови.От неё получилось оторваться, но она идет за мной. Босыми ногами по снегу, оставляя свои кровавые следы. За ней шло пять теней, они были без глаз, без тела, просто тени. Меня парализовало, холодно, страшно, в виске пульсирует кровь с такой силой, будто голова сейчас лопнет. Хотелось бежать, но я не мог. Хотел кричать, но из горла выходило только еле слышное даже для меня "помогите".Я стал вспоминать всё, что было у меня в жизни, хоть это и не было особо радостным, но лучше переосмыслить всё сейчас. Поняв, что в жизни было довольно много дряни и хотелось смерти, я осмелел и спросил, что надо от меня этой чертовке со своей шайкой теней. Молчание... Я повторил вопрос. Все тени подняли голову, у них засверкали ярко-голубые глаза, такие же, как и у девушки. Они улыбнулись противной улыбкой, от которой мне показалось, что у меня на миг остановилось сердце.. Опять страх смерти пришел. Улыбка шла от уха до уха, изо рта шел пар.Я упал и стал зарываться в снег, на большее я был не способен, благо снега было много. Я слышал, как они ходят вокруг меня. Я слышал их. Глаза стали закрываться, тело холодеть. Самая нелепая смерть. Но я почувствовал рвение к жизни и попытался раскопать себя из сугроба, в который я закопался сам. Тело не двигалось. Опять страх, паника. Я пытался выбраться, пытался жить. Рука пошевелилась. Я вылез и не увидел никого вокруг, только следы с кровью, и весь снег надо мной был в крови. Вся моя одежда тоже в крови.Я побежал до машины из последних сил, включил печку и уехал оттуда домой. Никогда туда не вернусь.Я не мог долго уснуть, меня терзали те крики, боль в голове. Мне казалось, что я всё ещё в крови, хоть и помылся два раза.Наутро я увидел следы в своей квартире, тянувшиеся от входной двери к кухне. На кухне была записка: "Прости, что мы с тобой не поиграли. Те пятеро, думаю, хотели бы с тобой познакомиться поближе". Записка написана кровью. Как банально для той девушки, могла бы и ручку взять. В холодильнике я нашел свежее мясо...Прочитав историю полностью о том комбинате, я узнал, что тогда случился один случай. Пять мужиков там пытались изнасиловать девушку, как раз ту, которую я видел. Они убили её, а когда приехала туда полиция, то трупа девушки не было, а пять мужчин лежали убитыми самым страшным способом. Тогда комбинат был ещё не закрыт, а мужики были рабочими, которые заманили к себе девушку, гуляющую ночью по парку. Тогда там рядом был ещё огромный парк.Из распылительной системы, когда приехала полиция, тогда и вправду шла кровь.

Ключевые слова: Комбинат комната кровь тени девушка страх авторская история

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