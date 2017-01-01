Голубые глаза

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:46

Максим Бледнов Просмотров: 185 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 04:43 by

Раньше я часто ездил к бабушке в деревню. Воздух там был в разы чище, да и хотелось отдохнуть от городского шума и суеты. Сейчас мы продали там дом, а бабушку я забрал к себе в квартиру после того случая.Это было около трех лет назад. День тогда выдался очень жарким, делать абсолютно ничего не хотелось. В доме было жарко, поэтому я вышел прогуляться. Я знал деревню и ее окрестности вдоль и поперек, поэтому решил осмотреть местность за ее пределами. Не так далеко от деревни была роща. В нее часто раньше ходили влюбленные парочки и любители уединенных мест, а я вот как-то ее все стороной обходил.Когда я вошел в рощу, я ощутил неописуемый восторг. Тень от деревьев закрывала солнце, и легкий ветер окутывал тело, по коже даже пробежали мурашки.Пройдя в глубь этой рощи, я увидел большое озеро. "Глубокое, - оценил я. - Дна в нем не видно. Теперь-то понятно, почему к этой роще дорожка вытоптана."Быстро скинув майку, я нырнул в ледяную воду. Видимо, деревья закрывали озеро от солнца, и оно не нагрелось, ну или подземные воды. Но вода была ледяной, это заставило меня вылезти уже через пятнадцать минут купания.Я сел на бережку и погрузился в свои мысли о работе, на которой был полный завал и к которой мне так не хотелось возвращаться из деревни.Начало вечереть, я собирался уже уходить, когда заметил девушку, которая сидела чуть сзади меня. Это было настолько неожиданно, что я даже слегка подпрыгнул, увидев ее.- Привет, - пробубнил я.Девушка промолчала и загадочно улыбнулась. Я накинул майку и собрался было уходить, но почувствовал что-то холодное вокруг моей руки, как будто моя рука снова в воде. Эта девушка держала меня за руку. Только сейчас я вгляделся в ее лицо. Ее волосы были цвета... цвета солнца. Тонкие и красивые контуры лица, маленький носик, но больше всего мне запомнились ее глаза. Они были голубыми, как само море. Казалось, что в них можно утонуть.Она смотрела то на меня, то на воду, словно пыталась что-то сказать.- Что такое? - пытался разговорить девушку я, но она продолжала молча показывать мне на воду, теперь уже пальцем.Только тут мне пришла в голову мысль, что девушка может быть немой.- Ты не умеешь говорить? - как можно безобиднее попытался спросить я.Она кивнула.- Что-то в воде?Снова кивок.Я подошел к воде. Как я говорил, дна озера не было видно. Да и только сейчас мне стало казаться все это странным. Я купался один, девушка появилась уже в тот момент, когда я закончил, в воду она не входила. Что она хочет от меня?Вдруг краем глаза я уловил какое-то движение и повернул голову. По спокойной водной глади расходились легкие волны. За время моего купания я не видел ни одной рыбы и сомневаюсь, что они вообще тут есть.Я еще раз повернул голову, чтобы спросить у своей спутницы, что конкретно от меня хотят, но девушки и след простыл. Я отошел от воды, обошел озеро по кругу, присматриваясь к каждому кусту. Нет, ее определенно тут нет. И желания выяснять, куда она исчезла, тоже особого не возникало. Как говорится, баба с возу...Не знаю, что это было - интуиция, шестое чувство - называйте так, как хотите, но что-то в тот момент заставило меня оглянуться и, как оказалось, не зря.Прямо из воды на меня смотрела та самая девушка. Ее голубые глаза ни с чем не спутать. Только вот ее улыбка... ее зубы были, как у акулы - ряд острых зубов, идущих до самых ушей. Именно до ушей! Ее щеки словно были разрезаны, а оттуда торчали зубы.Меня пробрала дрожь, но мозг подсказывал: "Беги". И я рванул так, что мне бы в тот момент позавидовал сам Усэйн Болт.Я бежал, не разбирая дороги, иногда спотыкаясь из-за ватных ног. Я слышал ее. Она бежала очень тихо, но явно не отставала. Я мельком оглянулся и убедился в этом. Это был скорее не бег, а скачки. Руки болтались, как тряпки на ветру. Корпус наклонен вперед, можно было бы сказать, что она бежала пригнувшись, но голова была поднята. Она смотрела на меня, а из ее пасти текли слюни.Я выбежал за пределы рощи, и хоть я и заметил, что она остановилась за деревьями и смотрела на меня, я не останавливался. Ноги гудели, ужасно кололо в боку, но остановился я только у нашего заборчика.На следующий день, ничего не объясняя, я заставил бабушку собрать вещи и уехать вместе со мной в город. Прошло время, я забыл об этом.Вчера, когда мы пили чай, бабушка разговаривала со своей деревенской подружкой по телефону. Кажется, та спросила, почему моя бабушка переехала, да еще и в такой спешке. Бабушка ответила, ухмыльнувшись: "Не знаю. Катьку внук, наверное, встретил, вот и испугался."Когда бабушка закончила разговор, я, делая вид, что из интереса, спросил, что за Катька, о которой она говорила. Бабушка рассказала мне историю, что в деревне нашей жил парень и с ним Катя Воронова - на всю деревню первая красавица. Красивая была деваха. Волосы белые, сама стройная, глазки голубые. Все парни по ней сохли. А она своего алкаша любила, ох как любила. Все ему с рук спускала. А в одну из попоек он так надрался, что пришел домой и поколотил Катьку, а когда та заплакала, то он разрезал ей щеки ножом, чтобы выглядело так, будто бы она улыбается и счастлива.Конечно, соседи услышали крики и вызвали врачей. Только вот сказали ей, что шрамы останутся теперь на всю жизнь. А кому же она нужна такая со шрамами на пол-лица и без своей красоты?Ну, значится, как только из больницы-то привезли, она вся в слезах и убежала из деревни. Казалось ей, что на ее шрамы эти все только и смотрят. Ну и все. Пропала. Всей деревней ее искали, да только не нашли. А спустя неделю мужчины, кто в рощу ходил, стали пропадать. А потом прибежал один, Славкой звали - муж покойной соседки бабушки. Говорит, мол, Катьку видел.Ну и поползли слухи, что, мол, призрак ее там бродит, мужчин убивает. А вот когда и Славка пропал, то все с концами поверили в призрака и перестали туда ходить. Говорят, что если один раз ее увидел, то уже не отпустит, будет преследовать."Только не верю я в это, - весело добавила бабуля. - Ну какой призрак? Один пьяница увидел, другие поверили. А Катька небось в город перебралась куда-нибудь, наверное, к семье."Бабушка допила чай и, кряхтя, ушла смотреть телевизор. Я остался сидеть за столом. Не было сил встать. Ноги снова были ватные от страха. Я вдруг вспомнил, что буквально день назад к нам на работу устроилась девушка. Со слов коллег это была красивая блондинка с невероятными голубыми глазами...

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