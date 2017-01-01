Голубая кровь дяди Васи

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 13:37

foxnik Просмотров: 308 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:37 by

Конец осени в поселке Голубой Огонек вышло ужасным: ливни размывали почву, град губил кроны деревьев и крыши домов, сильные ветра ломали деревья. Такое, конечно, было нередким явлением здесь, мой дед рассказывал, как пять лет назад сельчане услышали грохот, после чего природная стихия не унималась многие дни. В целом Голубой Огонек был неплохим местом, вокруг было много колхозов, широкие улочки были хорошо убраны, заасфальтированы и обустроены, чуть за поселком протекали две реки, меж которых рос крупный дружелюбный лес, где я часто прогуливался с моим друзьями, так же, как и я, приезжающими к своим пожилым родственникам на природу.После очередного ливня выглянуло жаркое яркое солнце, улочка была мокрой, по краям ее стекали ручейки, некоторые деревья аллеи сильно пострадали. Пройдя дальше, рядом с повалившимся деревом я заметил крупные чешуйки, покрытые плотной, синей жидкостью, след шел ко двору дяди Васи, мужчины, безусловно, странного, как и когда он сюда переехал - никто не знает. Интерес мой всегда побеждает разум, так что я решил посмотреть, что там.Я перелез через забор и зашел за метровые декоративные кусты. Поодаль от дома дяди Васи лежало крупное чешуйчатое существо, широкоплечее и ростом под два метра, с красными глазами, больше напоминающее человека, чем крокодила. Его хвост валялся отдельно, из него сочилась голубая кровь. Рептилия лежала неподвижно, но приближаться к ней не хотелось, мой интерес не настолько большой, однако, прихватив с собой хвост, я выбежал из-за двора и направился домой.Дедушка еще спал, я зашел в летнюю кухню и закинул хвост в холодильник. Мыслей в голове было много, но разобраться во всем было приоритетом. Мыслей в голову приходило множество, по каналу Рен-ТВ я видел репортаж про рептилоидов, все подходило под эту категорию - хвост, чешуйчатый, кровь голубая... Поверить в такое сложно, но это был единственный вариант. Может, вышел себе такой рептилоид, его маскировочный аппарат промок и заглох, а упавшее дерево еще и хвост оттяпало, в такой ситуации, конечно, надо бы его пожалеть, но, судя по передачам, этот пришелец хватает людей на опыты. Что ж, надо найти дядю Васю, думаю, что знание о существовании гигантского ящера у него во дворе может его заинтересовать.Я вновь подошел к его дому, заглянув за забор, того тела я не обнаружил, позвонил в звонок, из-за двери как ни в чем не бывало вышел дядя Вася в длинном бархатном халате, закрывающем его почти полностью, кроме лица. Я смутился, не знал, что сказать, и уставился на него, он был выше обычного, а глаза были такого же, как у рептилии, красного цвета, я кинулся бежать. Сосед скинул халат и в мгновенье превратился в ужасное чудище, зашипев, он кинулся ко мне, перепрыгнув через оградку, я кинулся в лес. Устав, я споткнулся и упал, дыхание перехватывало, но я постарался издавать как можно меньше звуков, укрывшись в кустах, я отдохнул, ящера поблизости вроде как не было.Я вышел из-за леса, как вдруг услышал громкий крик ужаса, это поистине пугало, он был чистым и искренним, истинный язык смерти. Я побежал к моему дому, калитка была окровавлена, пройдя дальше, я увидел... трупы животных, тела были сильно изуродованы, вырваны языки, вместо глаз зияли крупные дырки, у козла отсутствовали конечности. Дверь дома была выломана... А в ней лежали уже человеческие тела, среди многочисленных трупов я увидел труп дедушки, на его лбу было выбито "Ты следующий".Шок охватил меня с головой, руки бешено тряслись, голова заболела. Очнулся я уже в полицейском участке. Мыслей не было буквально, я был сломлен полностью. Как мне сказали, ночь мне придется провести дома с охраной полиции... Тогда я не уснул, не сомкнул глаз, в отличие от моих охранников. Их головы украсили паркет, когда ОНО пришло. Прибежав в гараж, я достал этот злополучный хвост. Ящер ломился в гараж, но крепкая дверь хорошо сдерживала его. Хвост как будто оживился, дрыгался в моей руке и сочился голубой, светящейся кровью. Дверь уже покрывалась трещинами, удар - и она с треском сломалась. Держа хвост перед собой, в слезах я закрыл глаза и приготовился к худшему, но услышал два громких выстрела, открыв глаза, я увидел ящера с окровавленным дырами в груди, в дверях стоял полицейский с вытянутым пистолетом и выпученными глазами.Что же случилось потом? Пришельца забрали. Пустили его на опыты или же отправили домой на Альфу Центавру - я не знаю. Но случай я запомнил точно на всю жизнь, несмотря даже на Уилла Смита, пытающегося ослепить меня странным фонариком.Хвост я смог оставить у себя, он давно не шевелился, видимо, связь с владельцем отсутствовала, но летом следующего года он зашевелился вновь, и вновь деревню Голубой Огонек озарил шторм, и вновь пришельцы послали своего шпиона для сбора данных с Земли...

Ключевые слова: Кровь пришелец дом авторская история

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