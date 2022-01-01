Оно стоит

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 17:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Не сложно. Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:11 by

Вот представьте:Вы ночью легли спать на мягкую постель, дует лёгкий ветерок, вы думаете как завтра будете проводить время с друзьями, вы уже засыпаете и вам захотелось попить водички. Вы встали с кровати и пошли попить на кухню, и вы видите человека в коридоре. Вы стоите и смотрите на него, а он смотрит на вас, вы хотели закричать,но крик застрял в горле. Вы быстро забегаете в комнату, закрываете дверь и смотрите на него через замочную скважину, но он стоит на месте и не двигается.Так проходит один, два, три, пять часов, но он даже не моргнул за всё это время. Ты хочешь, чтобы он исчез, но он так и не пропадает, он всё так же стоит и не двигается.Ты полусонный начал засыпать и...Ты просыпаешься, выходишь на кухню попить воды - его нет, пьешь воду, вдыхаешь чистый воздух и с облегчением идёшь в комнату дальше спать. Ты оборачиваешься, думаешь - как же хорошо, что это был всего лишь сон. Поднимаешь голову, а он стоит сзади тебя и, широко открыв свою пасть, он...Приятных снов тебе, друг мой.

Ключевые слова: Сон Призраки байка байка про призрака страшный сон авторская история

Другие, подобные истории: