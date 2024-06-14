Голос

Новость отредактировал Летяга - 14-06-2024, 10:28

Причина: Стилистика автора сохранена

CreepyAlexander Просмотров: 169 Комментарии: 0 0 14-06-2024, 10:28 by

На дворе стоял поздний вечер, дело близилось уже к ночи, и мальчик по имени Петя решил отойти ко сну. Пожелав своим любимым маме и папе «спокойной ночи», он пошел в свою комнату и улегся спать.Мальчик заснул, во сне ему привиделось, что он находится в каком-то страшном, темном, дремучем лесу. Вдруг послышался зловещий голос, эхом разносившийся повсюду: «Ты оказался в страшном лесу — тебя не найдут, тебя не спасут. Повсюду рыщут волки тут — быстрее беги, а то разорвут!» Тут Петя увидел стаю волков, направлявшихся к нему, волки скалились, рычали, они готовы были броситься на мальчика и разорвать его в клочья. Петя рванул что было сил. Вдруг он увидел на земле растерзанный человеческий труп, рядом с ним валялось ружье, мальчик машинально схватил его и прицелился в ошалевшую стаю. Вдруг снова раздался голос: «Эта затея слишком проста, но сделать нельзя, коль в руках пустота, не будешь стрелять, сказал тебе я, нету в руках твоих больше ружья!» Тут Петя осознал, что ружья у него в руках действительно нет, будто бы оно неведомым образом испарилось. Тем временем стая волков подошла слишком близко, а один из них вцепился Пете в ногу — было мучительно больно. Невероятным усилием мальчик разжал волчью пасть, высвободил раненую ногу и побежал куда глаза глядят. И вдруг впереди он увидел дом, дверь вовнутрь была распахнута, и тут снова зазвучал зловещий голос: «В лесу тебя только гибель лишь ждет, смерть по пятам за тобою идет, но вот пред тобою находится дом, быть может, найдешь спасение в нем!»Петя забежал внутрь дома, дверь захлопнулась сама собой. Он стал оглядываться, изучая дом, куда он попал. Минуты 2 ничего не происходило, появилась иллюзия, что он наконец в безопасности. Но вдруг снова проклятый голос: «Здесь не спасенье найдешь, а беду — будешь страдать как в кромешном аду, дом — есть не дом, а капкан, западня — будет душить тебя простыня!» Из комнаты внизу, где предположительно была кровать, вылетела простыня и направилась в сторону Пети, словно взбесившееся привидение, она обвилась вокруг шеи мальчика и начала его душить. В испуге мальчик схватил простыню и начал бешено рвать ее на куски, наконец ему удалось выйти победителем из жаркой схватки с постельной принадлежностью, простыня была изодрана в клочья. Переводя дух и покхекивая, Петя поднялся на 2-й этаж, вдруг он обнаружил на полу какие-то веревки, мальчик поднял их, даже не зная зачем. Какой, собственно, был в них толк? Тут снова раздался голос: «Эти веревки — поднимать ты не смей, не то они ловко обратятся в змей!» Петя услышал грозное шипение — и ощутил, что в руках у него действительно уже были не веревки, а змеи. Мальчик закричал в испуге и швырнул экс-веревки вниз, на 1-й этаж. Проходя по верху, он вдруг случайно толкнул висевшее на стене зеркало, оно с грохотом упало и разбилось вдребезги. И вновь раздался кошмарный голос: «Кто вещь любую повредит тут невольно — тому будет адски, ужасно больно, насколько осколков она разобьется — столько иголок в его тело вопьется!» В ту же секунду мальчик ощутил жуткую пронизывающую боль во всем теле — как будто десятки иголок впились в него, причиняя невероятные страдания. Боль длилась минут 5. Мальчик кричал, стонал, но наконец она утихла.Бродя по верхнему этажу, он зашел в одну из комнат — в нем было окно, за которым была непроглядная темень, стоял стол, на котором была фарфоровая статуэтка какого-то безумно зловеще выглядевшего непонятного божества. И снова этот чертов голос: «Ты эту чудо пальцем не тронь, иначе повсюду тут вспыхнет огонь!» Голос повторил это несколько раз. Петю вдруг осенила такая мысль: а что, если это и есть тот самый объект, который породил весь этот адский кошмар, возможно, следует уничтожить сию причудливую диковинку, и тогда все исчезнет — и этот проклятый дом, и зловещий лес со свирепыми волками. А голос просто манипулирует мною, чтобы я был скован путами страха и не решился выполнить этот спасительный марш-бросок. Недолго думая, Петя схватил фарфоровое божество и силой швырнул его об пол, оно, подобно зеркалу, разлетелось на множество осколков. В это же мгновение весь дом был охвачен пламенем, мальчик оказался в ловушке, перед ним предстала вполне реальная перспектива превратиться в головешку! И снова раздался ужасный голос: «Тебе же сказали — в уши не раз, но коль не послушал — лишишься ты глаз!» И осколки фарфорового божества взмыли в воздух и впились в Пети прямо в глаза, так что он потерял зрение. Мальчик в ужасе обхватил ладонями лицо, но нащупать он мог только кровавые ручейки, стекающие вниз. Тем временем огненное кольцо все плотнее и плотнее сжималось, и у мальчика был незавидный жребий — сгореть заживо в жутком доме.Тут Петя вспомнил, что в комнате есть окно. Он подбежал к нему, нащупал его и стал бить по нему кулаками. Достаточно быстро ему удалось его разбить, и он прыгнул вниз и полетел в омут темноты. А голос снова возник из ниоткуда и пропищал: «Об землю ты треснешь — растечется вся кровь, однако воскреснешь — в кошмаре ты вновь!» И захохотал диким, жутким хохотом!Петя проснулся в холодном поту и закричал. На крик сбежались мама и папа и спросили у мальчика озабоченно: «Что случилось, дорогой?». Петя поведал родителям о приснившемся ему жутком кошмаре. Родители обняли свое любимое чадо со словами: «Всё хорошо, не беспокойся — это всего лишь сон». Спустя некоторое время Петя успокоился, но приснившийся ему кошмар навеки останется в его памяти...

Ключевые слова: Сон мальчик кошмарный сон авторская история

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