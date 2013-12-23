Аристарх

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:59

dr.Zoidberg Просмотров: 1 139 Комментарии: 14 +26 Вчера, 12:59 by

Всем доброго времени суток, уважаемые дамы и господа!Много уже накопилось мистических историй, произошедших со мной или услышанных от знакомых (каюсь, интересна мне тема неведомого). И вот, как говорится, созрел поведать одну из. Ну вот, в общем, сама история.Случилось это летом сего года. Я работал в Москве на Петровке в небольшом заведении общепита. Кафешка находится на первом этаже в одном из старых домов на улице Петровка, в центре Москвы. Кафе начало свою работу весной этого года (название кафе пропущу). Мне с моим графиком два дня через два проще было оставаться в кафешке, чем ехать ночевать домой в область. Благо была кровать в раздевалке и полноценная душевая. На первом этаже было само кафе, в подвале кухня, мойка, раздевалка и складские помещения. Лестница из зала спускалась сразу к мойке, слева от неё - вход в кухню, направо - длинный коридор с различными подсобными помещениями, душевой, туалетом, складом и в конце коридора - раздевалкой.В первую свою ночёвку, когда заведение закрылось и все сотрудники разошлись по домам, я закрыл двери главного и чёрного входа, выключил везде свет, кроме коридора, в конце которого была, собственно, раздевалка с кроватью. Посмотрел фильм с телефона в записи, лёжа на кровати, перед сном. В подвале, в раздевалке не работала связь, и не ловил (собака дикая!) кафешный вай-фай. Короче, досмотрев кинцо, заснул...Просыпаюсь ночью весь в холодном поту в каком-то диком ужасе, не могу понять, от чего такой страх. На часы - там 4:30. Лежу, думаю, что могло так напугать, вроде никаких страшных снов не было, да и сам не из пугливых, здоровьем не обижен, КМС по борьбе. Но страшно до жути.И этот момент понимаю, что слышу, как кто-то ходит в районе мойки. Громкие шаги, как будто кто-то большой ходит туда-сюда. Три шага в одну сторону, три - в другую. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Мозг вроде подсказывает, что логически это не вор или воры. Они бы суетились, искали, выносили что-нибудь. А тут просто ходит туда-сюда, и всё.Лежу я в кровати, истекаю потом, и мысли в голове: раздевалка, где я нахожусь, в конце коридора, в подвале, выход только наверх по лестнице мимо мойки. Западня, чтоб её! И телефон даже не ловит, хотя чем бы он помог... И ещё думаю, чтоб только не сюда пошло это, а то кондратий хватит.Не знаю, сколько так сидел на кровати, тупил и слушал эти шаги, минут 5 или, может, больше, говорю себе: "Собрал себя в руки и иди давай". Идти не хотелось ужасно, но и сидеть и потеть от страха - тоже приятного мало.Думаю: "Твою ж мать, 100 кило веса во мне, в жизни так не очковал, хотя разное видел, давай ноги в руки - и вперёд".Открыл дверь, вышел в коридор - и тишина. Проверил весь подвал и первый этаж, ну и, соответственно, входные двери. Никого нет, двери закрыты. Досыпал в зале, наверху, на диванах.После этой ночи поделился с коллегами по работе, что, собственно, такая вот фигня приключилась (эмоции ещё сильные были). Кто-то поверил, кто-то промолчал, а кто-то и поржал над историей. Неверующим предложил переночевать в кафе. В тот момент желающих не оказалось. Главный зал приходил освящать священник (моя история дошла до руководства). Но в подвале почему-то батюшка не соизволил провести обряд.Ночевать я по-прежнему оставался, но уже в зале, в дальнем от лестницы углу, на диване. Но самое интересное, что наверху было тихо, всё самое "интересное" творилось снизу - шум, шаги. И все в период с 4:30 до 5 утра. Наверх "оно" не поднималось, а я и не спускался.С легкой руки сменщика, который в мои рассказы не верил, а только высмеивал их, это нечто стали называть Аристархом, откуда он придумал это имечко, - непонятно, но так оно и приклеилось. Сменщик шутил по этому поводу, не переставая, в итоге меня это всё достало, и я предложил ему остаться ночевать в кафе. Взял на слабо засранца. Остался.В итоге после закрытия проверили двери и расположились каждый на своём диване. Потрещали перед сном - и спать. Часов в полпятого утра снизу удары, как будто кто бьёт рукой по металлической столешнице мойки. Звук ещё тот. Сменщик вскакивает с выпученными глазами, подбегает ко мне с криком: "Ну ты слышал, слышал?!" Снизу опять - бам! Я говорю: "Ну слышал, ты ж мне не верил!" Признаюсь, было приятно увидеть лицо сменщика, когда он сам услышал "это". С тех пор шуточек больше не было.Ну вот такая, в общем, история, путём ночевок разных людей из персонала было выявлено следующее:1. Буянит "оно" только в часы с 4:30 до 5 утра2. Все звуки в районе лестницы, мойки3. Наверх не поднимается (ну и слава Богу)4. Вреда, кроме шума и потрепанных нервов, никому не наноситНо если кто и остаётся ночевать, то только наверху. А имя так и прилипло - Аристарх.

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