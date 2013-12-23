Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Аристарх

Всем доброго времени суток, уважаемые дамы и господа!

Много уже накопилось мистических историй, произошедших со мной или услышанных от знакомых (каюсь, интересна мне тема неведомого). И вот, как говорится, созрел поведать одну из. Ну вот, в общем, сама история.

Случилось это летом сего года. Я работал в Москве на Петровке в небольшом заведении общепита. Кафешка находится на первом этаже в одном из старых домов на улице Петровка, в центре Москвы. Кафе начало свою работу весной этого года (название кафе пропущу). Мне с моим графиком два дня через два проще было оставаться в кафешке, чем ехать ночевать домой в область. Благо была кровать в раздевалке и полноценная душевая. На первом этаже было само кафе, в подвале кухня, мойка, раздевалка и складские помещения. Лестница из зала спускалась сразу к мойке, слева от неё - вход в кухню, направо - длинный коридор с различными подсобными помещениями, душевой, туалетом, складом и в конце коридора - раздевалкой.

В первую свою ночёвку, когда заведение закрылось и все сотрудники разошлись по домам, я закрыл двери главного и чёрного входа, выключил везде свет, кроме коридора, в конце которого была, собственно, раздевалка с кроватью. Посмотрел фильм с телефона в записи, лёжа на кровати, перед сном. В подвале, в раздевалке не работала связь, и не ловил (собака дикая!) кафешный вай-фай. Короче, досмотрев кинцо, заснул...

Просыпаюсь ночью весь в холодном поту в каком-то диком ужасе, не могу понять, от чего такой страх. На часы - там 4:30. Лежу, думаю, что могло так напугать, вроде никаких страшных снов не было, да и сам не из пугливых, здоровьем не обижен, КМС по борьбе. Но страшно до жути.

И этот момент понимаю, что слышу, как кто-то ходит в районе мойки. Громкие шаги, как будто кто-то большой ходит туда-сюда. Три шага в одну сторону, три - в другую. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Мозг вроде подсказывает, что логически это не вор или воры. Они бы суетились, искали, выносили что-нибудь. А тут просто ходит туда-сюда, и всё.

Лежу я в кровати, истекаю потом, и мысли в голове: раздевалка, где я нахожусь, в конце коридора, в подвале, выход только наверх по лестнице мимо мойки. Западня, чтоб её! И телефон даже не ловит, хотя чем бы он помог... И ещё думаю, чтоб только не сюда пошло это, а то кондратий хватит.

Не знаю, сколько так сидел на кровати, тупил и слушал эти шаги, минут 5 или, может, больше, говорю себе: "Собрал себя в руки и иди давай". Идти не хотелось ужасно, но и сидеть и потеть от страха - тоже приятного мало.

Думаю: "Твою ж мать, 100 кило веса во мне, в жизни так не очковал, хотя разное видел, давай ноги в руки - и вперёд".

Открыл дверь, вышел в коридор - и тишина. Проверил весь подвал и первый этаж, ну и, соответственно, входные двери. Никого нет, двери закрыты. Досыпал в зале, наверху, на диванах.

После этой ночи поделился с коллегами по работе, что, собственно, такая вот фигня приключилась (эмоции ещё сильные были). Кто-то поверил, кто-то промолчал, а кто-то и поржал над историей. Неверующим предложил переночевать в кафе. В тот момент желающих не оказалось. Главный зал приходил освящать священник (моя история дошла до руководства). Но в подвале почему-то батюшка не соизволил провести обряд.

Ночевать я по-прежнему оставался, но уже в зале, в дальнем от лестницы углу, на диване. Но самое интересное, что наверху было тихо, всё самое "интересное" творилось снизу - шум, шаги. И все в период с 4:30 до 5 утра. Наверх "оно" не поднималось, а я и не спускался.

С легкой руки сменщика, который в мои рассказы не верил, а только высмеивал их, это нечто стали называть Аристархом, откуда он придумал это имечко, - непонятно, но так оно и приклеилось. Сменщик шутил по этому поводу, не переставая, в итоге меня это всё достало, и я предложил ему остаться ночевать в кафе. Взял на слабо засранца. Остался.

В итоге после закрытия проверили двери и расположились каждый на своём диване. Потрещали перед сном - и спать. Часов в полпятого утра снизу удары, как будто кто бьёт рукой по металлической столешнице мойки. Звук ещё тот. Сменщик вскакивает с выпученными глазами, подбегает ко мне с криком: "Ну ты слышал, слышал?!" Снизу опять - бам! Я говорю: "Ну слышал, ты ж мне не верил!" Признаюсь, было приятно увидеть лицо сменщика, когда он сам услышал "это". С тех пор шуточек больше не было.

Ну вот такая, в общем, история, путём ночевок разных людей из персонала было выявлено следующее:
1. Буянит "оно" только в часы с 4:30 до 5 утра
2. Все звуки в районе лестницы, мойки
3. Наверх не поднимается (ну и слава Богу)
4. Вреда, кроме шума и потрепанных нервов, никому не наносит

Но если кто и остаётся ночевать, то только наверху. А имя так и прилипло - Аристарх.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:59
Вчера, 12:59 by dr.ZoidbergПросмотров: 1 139Комментарии: 14
+26

Ключевые слова: Шаги ночь дух страх ужас авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:11
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1558|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 745
Абсолютно безвредный по описанию Аристарх. Только пугает, но не ломает
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Мать_Драконов
Вчера, 13:20
+5
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 119
Ёшкин кот! scream
У нас на работе и ночи ждать не надо. Только рабочий день утихнет... начинает постепенно наползать леденящий страх со стороны архива (там запасной выход, архив, туалеты и кладовка). Я прямо чувствую это, но объяснить не могу что это. И ни за какую зп не стала бы тут работать сторожем!
За историю +

Цитата: зелёное яблочко
Абсолютно безвредный по описанию Аристарх. Только пугает, но не ломает

У нас, блин, тоже никакого вреда пока не причинял.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#3 написал: Минди
Вчера, 14:08
+4
Группа: Посетители
Репутация: (158|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1 021
Жуть вообще! А если представить себя на месте ГГ - просто капец. Не хотела бы оказаться в такой ситуации....Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#4 написал: Light_a_dark
Вчера, 14:38
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (42|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 766
Признаюсь, было приятно увидеть лицо сменщика, когда он сам услышал "это".
У меня иногда тоже возникает огромное желание увидеть лица тех, кто не верит в такие истории, Именно в тот момент, когда они сами всё увидят своими глазами и услышат своими ушами.

Цитата: Мать_Драконов
У нас, блин, тоже никакого вреда пока не причинял.

Они причиняют вред тем, что расшатывают психику.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#5 написал: ПИК НИК
Вчера, 16:55
+4
Группа: Посетители
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 765
Можно попробовать было, заснять это на скрытую камеру, а потом собраться духом и посмотреть, перед сном например, в одиночестве, что бы ничего не отвлекало. 173
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#6 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 17:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 615
Подвальное помещение... Там много какие звуки могут быть, тем более ночью в тишине - днем же не так слышно, когда все суетятся и кипит жизнь. Вот, какой-то мужик может (АнДРИСтарх, какой нибудь) в своей квартире, встаёт в туалет в одно и то же время, смывает, (простите) а в подвале труба подтекает или конденсат.. Капает, и кажется, что шаги:-) Ну или типа того. Но это не точно, и только предположение. Может быть и привидение. История понравилась. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#7 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 17:10
+4
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 89
Камеры стоят в подвале в коридоре, смотрели несколько раз, ничего.
В соседнем заведении, в этом же здании, охранник остаётся на ночь. Так там порой и посуда ночью падает и приборы. Старые уже привыкшие, а новые охранники больше одной ночи не выдерживают))
Зарегистрирован: 11.02.2016
#8 написал: Мать_Драконов
Вчера, 18:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 119
Цитата: dr.Zoidberg
Камеры стоят в подвале в коридоре, смотрели несколько раз, ничего.
В соседнем заведении, в этом же здании, охранник остаётся на ночь. Так там порой и посуда ночью падает и приборы. Старые уже привыкшие, а новые охранники больше одной ночи не выдерживают))

Так там целое здание с привидениями! fearful

А история здания известна? У нас, например, раньше была здесь больница, а ещё раньше школа. Здание 48 года постройки. Где запасной выход там морг был, а где сейчас архив там, говорят, стояла ванна, в которой трупы мыли.
Я всегда ощущала холодок на спине, когда работала в архиве. Потом это странное чувство,что за тобой кто-то идёт, когда идёшь по коридору из туалета... Я как-то по делилась впечатлениями с коллегами, а они мне возьми да расскажи про школу и больницу с моргом!!! scream
Оно конечно да, здание старое, мало ли там организаций по работало... Но...
Зарегистрирован: 1.02.2019
#9 написал: Tigger power
Вчера, 20:31
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2107|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 324
Историю помещения неплохо было бы узнать, глядишь там и выяснится, что за крендель шастает. Может действительно Аристарх какой убивцами загубленный, потому и мается. История шикарная +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#10 написал: Ksenya078
Вчера, 20:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (205|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 920
Загадочно... Очень любопытно кто там шарахается в особые часы. "Взял на слабо засранца..." - насмешило))) smile Спасибо за стори,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#11 написал: conjure one
Вчера, 22:16
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6188|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 526
Цитата: Light_a_dark
Они причиняют вред тем, что расшатывают психику.


В этом их главная задача и заключается, верно. Аристарх вот приходит в одно и тоже время как пунктуальный англичанин на пятичасовой утренний чай. Подкрепиться немного) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#12 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 23:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 89
В инете нашёл три варианта постройки дома, 1917, 1886 и 1864.
Хотя строители говорили,что когда делали ремонт и снимали штукатурку до стен, видели кирпичи датированные 1853 годом.
Я думаю ,что практически каждый старый дом, которому уже больше двух веков может похвастать своей мистической историей.
Есть еще история с Арбата, товарищ рассказал, там вобще треш полный творится, но это как говорится совсем другая история))
Зарегистрирован: 11.02.2016
#13 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:40
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2619|-1)
Публикаций: 1 565
Комментариев: 9 767
laughing Признаюсь, было приятно увидеть лицо сменщика, когда он сам услышал "это". С тех пор шуточек больше не было. - признаюсь, было приятно это прочитать! )))))))))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#14 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 23:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 89
А мне тогда как приятно было))
Это ж бесценные секунды видеть, как искажается лицо неверуещего)
Зарегистрирован: 11.02.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.