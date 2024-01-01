stfb3001

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:28

Причина: Стилистика автора сохранена

ZericX Просмотров: 97 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:28 by

Я коллекционер VHS-кассет, и когда мне родители дали деньги, я решил зайти на «Авито» и на рандом взять 10 также рандомных кассет (такой вот фетиш был у меня). Заказал я их у продавца под странным, но одновременно смешным именем «Варфоломей». Обычно это имя цитировалось в каких-то мемах, поэтому получило такое амплуа. Я просто написал продавцу, чтобы тот поменял цену в объявлении на стоимость 10-ти кассет, тот согласился, и я заказал.Заказывал я их 6 марта, приехали 12–13, точно не помню. Я пришёл на ПВЗ, назвал номер телефона мой, код и забрал посылку. Коробка была большая, а я был на велике, поэтому мне пришлось как-то упихнуть её в свой рюкзак. Приехав домой, я решил глянуть, что это за кассеты, ибо открыть их в ПВЗ я не решился. Когда я включил видак, подключил от видака к телику тюльпаны, я решил просмотреть одну из них. К слову, штук 4 было безымянных, именно их я и решил глянуть (ну, думаю, логично почему).На одной кассете был какой-то мультфильм годов этаких 50-х-60-х. Идентифицировать я его не мог, к сожалению, никогда его до этого не видел и не смотрел. Проматывать дальше не видел смысла, ибо кассета максимально оказалась мне неинтересна. Ну камон, что может идти после мультиков? 18+? Ну уж ребятки, у меня это есть и в интернете. Отложил её просто как ненужную, ну а вдруг, мол, пригодится записывать что-то на неё по фану.Решил глянуть 2-ю кассету — на этот раз там был вроде как «Люди в чёрном», но я опять же не мог идентифицировать, какая там часть, я их никогда не смотрел, а фильм, судя по пленке на самой кассете, начинался уже к концу, поэтому я не мог посмотреть в начале, что это за часть. Я мог бы её себе в коллекцию положить, но, во-первых, она у меня уже была, а во-вторых, она была безымянная, мне такая не нужна. Также отложил, чтобы на неё что-то записывать.Но вот как раз 3-я кассета обернулась куда хуже. Сначала на ней был отрывок из фильма «Свадебная ваза», что уже меня насторожило. Проматывать было страшно, но решил, что повидаю в жизни еще хуже, поэтому решил промотать. На следующем же фрагменте было как раз то, о чем и пойдёт наша речь. Какая-то надпись на непонятном мне языке, я не полиглот, так что не могу узнать. Надпись начала крутиться то вверх, то вниз, и с ней появился также мне неизвестный ролик, который ТАКЖЕ крутился то вверх, то вниз. Всё это происходило под звук, который лично меня напугал. Этот перегруз...Дальше кассета просто закончилась, и на ней ничего дальше не было. Тогда я пережил ужас и, дабы себя успокоить, пытался как-то улыбнуться, мол: «Ну и трешатина, конечно». Но всё это было истерически. Я не мог забыть про эту кассету длительный так срок.Сейчас на дворе 5 сентября, и я на неё наткнулся и решил оцифровать, но вот еще один ужас. Того отрывка со свадебной вазой не было... Что это? Эффект Манделы? Или паранормальщина все-таки существует. Да бред какой-то. Сейчас я её оцифровал и решил выложить сюда, чисто по фану. Продавца, кстати, забанили на «Авито», видимо, кто-то, как и я, наткнулся на этот ужас...https://www.youtube.com/watch?v=MGg8BI7NClE

Ключевые слова: Кассета продавец ролик авторская история

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