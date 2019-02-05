Gard00.rar. Часть 1

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 08:21

returnto Просмотров: 22 Комментарии: 2 0 Сегодня, 08:21 by

Короче, история началась с того, что я переехал от родителей в свою квартиру. Мебели у меня там не было. И через пару дней родители дали мне денег на мебель, еду и т. д. Мне одному было скучно и я решил купить б/у ноутбук. С телефона я залез на "Авито" и начал искать. Мне понравился один ноут "Acer" за 8 тысяч. Я позвонил продавцу. Сначала, когда я ему позвонил и он поднял трубку, там былли слышны какие то разговоры. Он сбросил. Я позвонил второй раз и всё было нормально. Мы поговорили и он назвал место встречи в каком то кафе. Я уговорил его, чтобы он снизил цену до 7500 рублей. Потом я довольный поехал домой. Ноут был потрёпанный: у него были царапины и какие-то липкие пятна. Я включил ноутбук и на нём была не обычная заставка, а черный цвет с каким-то белым квадратом посередине. Но это же б/у. Я проверил практически все папки. И. когда я вернулся на рабочий стол, увидел папку "Honor Gade". Я подумал, что эта какая-то игра и открыл папку. Там была папка "Datavending" и текстовый документ. Я сначала запустил текстовый документ. Там было следущее:1.Start Bang012.Select 000003.SsettUppp tt4.%appdata%5.Xgg75R6ez55srss4zs4z4htRAfeKILLINGxrtex5e4zezTourr fackse098SwitchSwitch SwitchЯ не знал что это, но заметил. что в пятом пункте было слово KILLING. Я открыл папку "Datavending" .Там был архив Gard00.rar. Но у него была картинка не как у простого архива, а какая то белая фигура. Это было подозрительно. И этот архив весил 51 мегабайт. Я открыл архив и вдруг из колонок раздался крик какой-то женщины с увеличенной громкостью, наверное, в 1000 раз. Я очень испугался, упал со стула и ударился головой об угол тумбочки. Мне было очень больно и из-за этого крика у меня заложило уши. Я на пару секунд потерял сознание. Потом в дверь позвонил сосед и я открыл дверь. Он пихнул меня и начал орать:- Ты что, охренел что ли?- Это просто у меня на ноутбуке.Хорошо, что этот звук прекратился. Но внезапно он опять включился. Сосед закрыл уши и убежал. Я быстро подвежал к ноутбуку и захотел выклычить этот аудио файл. Я попытался закрыть его просто так, но он не закрылся. Я залез в процессы и нашёл его там. Он назывался 001%Sound. Я его, наконец-то, закрыл. Придя в себя, я снова сел за ноут. В архиве были файлы:erinne.txtdontworry.mp3001%Sound.Это тот самый крик судя по названию.deafall.exemacoss999.avihell.mp4Я решил позвонить продавцу. Он ответил и я услышал звук из телефона, будто что-то упало. Потом очень громкий звук какого-то взрыва. У меня от испуга телефон из рук выпал и покрылся трещинами. Мне становилось всё страшнее и страшнее. И после этого звука взрыва, в телефоне я услышал крик, что был у меня на ноутбуке, только более искаженный. Я сбросил. Потом продавец позвонил мне и я ответил. Там опять были эти крики. Я опять сбросил. Он начал мне звонить, но я не отвечал. Я достал батарею из телефона, сел за ноут и включил файл hell.mp4. Я решил начать открывать файлы с конца. На видео очень плохого качества был изображен какой-то другой мир. Наверное, ад, судя по названию. Везде текла лава и горел огонь. И еще капала кровь. Камера повернулась, и я увидел жуткое зрелище: везде валялись окровавленные тела, везде были разбросаны разорванные конечности и внутренности. Мне стало очень страшно. Я захотел выключить файл, но он не выключился. Пришлось смотреть до конца. На стене была нарисована пентаграмма из крови и она как-то светилась красным светом. На стене висел труп, привязанный цепями. И, кстати, на фоне была мрачная музыка и звук горения костра. И тот труп на стене вдруг поднял голову и начал смотреть прямо в камеру. И музыка пропала, но появился звук скрежета. Потом появилось страшное лицо с выколотыми глазами и зашитым ртом. Без волос. Икожи на лице не было, просто мясо. У этого существа были вколоты маленькие гвозди по бокам. И когда это существо появилось, то оно начяло кряхтеть и издавать странные звуки. Потом видео выключилось. Мне никогда еще небыло так страшно. Но я решил не удалять видео, а исследовать это дальше. Конец первой части...

Ключевые слова: Смерть смертельный файл крик Лицо ноутбук

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