Record #4832.mp4

Record #4832.mp4Этот файл я нашел, когда занимался оцифровкой кассет. У меня было достаточно много клиентов, все было нормально. Но эту кассету я получил не от клиента, а нашел сам. Я нашел ее в заброшенном детском лагере, вставленную в проигрыватель. Экран телевизора был разбит. Как выяснилось, там стояла на повторе кассета, на ней стояла дата 1994 год 2 марта. Я вытащил ее и пошел оцифровывать. То, что там находилось немного напугало меня. Это была видеозапись, на которой был клоун, сидящий на кирпичах (к счастью не моих), и жуткий звук, сопровождающий все видео. Кстати, оно длится две секунды и имеет разрешение 666 на 666 пикселей. Все видео в артефактах и помехах. Мне кажется, что я бы тоже сошел с ума если бы смотрел эту запись на повторе несколько часов подряд. Я очень долго думал, рассказывать ли кому-то об этом? Но затем решил, что лучше рассказать. Этот файл лежал на моем компьютере довольно долго, но я выложил его только сейчас. Скачайте его по этой ссылке:https://yadi.sk/d/HJCstc5TFO4Opg Жду вашего мнения в комментариях.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:43 by МаксКрипиПросмотров: 81Комментарии: 0
Ключевые слова: VHS кассета файл смерти почти сошел с ума клоун авторская история.