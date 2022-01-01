Лес

Новость отредактировал Estellan - 17-05-2022, 22:13

Причина: Изменен раздел.

Winter Dima Просмотров: 303 Комментарии: 2 0 17-05-2022, 22:13 by

Все мы хоть раз были в лесу. Лес это красивое, спокойное, но в тоже время пугающее и мистическое место. Днём лес озарён светом, а ночью вылезают самые мистические и страшные существа. Они жаждут крови. Они ищут что-то во тьме и зачастую, они находят НАС.Так было и в тот раз, когда мы с другом отправились на прогулку в лес, мы совсем потеряли счёт времени и, кажется, мы заблудились. Мы никак не могли дойти дорогу домой, было принято единогласное решение, остаться ночевать в лесу. Так как у нас были с собой рюкзаки, то и спички у нас тоже завались, мы развели костёр, и это было нашей ошибкой. Ветки внутри костра трещали, огонь был очень ярким и освещал деревья, стоящие во тьме. Мы перекусили тем, что нашли в наших рюкзаках и завалились спать по обе стороны от костра, чтобы видеть друг друга, от этого мы чувствовали себя спокойнее, но мой сон длился недолго.Я услышал хруст и поднял голову, мой товарищ спал, мне стало жутко не по себе, по моей коже пробежали мурашки, я решила вернуться и посмотреть, что же там трещало, и, когда я обернулся, и увидел его. Он стоял на задних лапах, сперва мне показалось, что это волк, ведь он был лохматый, но когда я поднял свой взгляд выше, то увидел голову оленя, его глаза светились зелёным. В моих жилах застыла кровь, Мне казалось, что я вот-вот закричу, но вдруг он развернулся и начал уходить вглубь леса. Я испытал дикий страх. Но это таинственное существо манило меня за собой. Я не спеша поднялся и последовал за ним, я шёл вдоль деревьев, я слышал его шаги, и мне было интересно, куда он направляется и зачем он манит меня за собой. Как вдруг он остановился и со стороны нашего лагеря, если его можно было так назвать, я услышал крик моего товарища и сорвался с места, побежал к костру, но когда прибежал, то было уже поздно.Костёр горел всё также ярко, но моего товарища нигде не было, я боялся кричать и звать его, когда я собрал вещи и хотел уже, было, отправиться на его поиски√, я снова увидел его. В нём что-то изменилось. Его пасть была немного открыта, я видел его зубы и слюни, они капали на землю. Его передние лапы были неестественно вывернуты, и когда он сделал шаг в мою сторону, у меня сработал инстинкт самосохранения, и я побежал. Я бежал так быстро, что совсем забыв о своём товарище, Я слышал, как это существо бежит за мной и как громко кричит на весь лес. Ветки за мной трещали, он был настолько высоким, что ломал их своими рогами. Я бежал так долго, что вся жизнь пронеслась перед глазами, и мне казалось, что я никогда уже отсюда не выберусь, но вдруг впереди я услышал шум, это была машина, я увидел свет от фар и побежал к дороге.Водитель, увидев меня, резко затормозил. В панике, Я залез в машину и просто забился, водителем был мужчина, он пытался со мной поговорить, но я уже ничего не понимал. Когда я немножко отдышался и поднял голову, взглянув в лес, то увидел его. Он стоял и наблюдал за мной, я был напуган и попросил мужчину отвезти меня домой. По возвращении я всё рассказал маме. Моего друга искали долгие месяцы, но его тело так и не было найдено. Днём я возвращался в тот лес ещё не раз, я сам пытался найти своего друга, ведь это я оставил его там, но все попытки заканчивались одинаково, я так и не смог его найти. Иногда стоя посреди леса там, мне кажется, что я всё ещё слышу его душераздирающий крик, крик о помощи.

Ключевые слова: Существо лес друг авторская история

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