Пожар- В этом ваша проблема: вы никогда меня не слушаете! – кричал отец на маму в гостиной.
Запертая дверь комнаты никак не защищала Марка от тяжести отцовских упрёков. Однако Марк не забился в углу, не плакал, не драл себе волосы, ему просто было больно. И он не знал, что делать с этой болью. Как её приглушить, если его комната была пуста, а за окном ничего не было видно, кроме тумана. Всё чаще слушая одни и те же слова: «Вы ничего не соображаете! Ты, как всегда, всё делаешь через!.. Ты ничего не понимаешь! Ты такая, ты сякая!..» - Марку становилось хуже. И хоть это ощущение было нестерпимым, оно почти никак не отражалось на его лице. Марку не было ни горячо, ни холодно. Он просто сидел под дверью и слушал, как будто ему было безразлично и скучно, хотя это не так. Ему было очень жалко свою маму. Ему было страшно оказаться на её месте.
Он слушал удары по столу, истерику отца, истерику матери. «Да когда же он уйдёт!» - заговорил голос в голове Марка. «Как он надоел! Как же я устал! Эта боль, как паразит, которого почти не чувствуешь, но он так неприятен. Мне так хочется…». Внезапно загремел удар двери в прихожей. Наступила гробовая тишина. Марк не слышал даже своих мыслей. Но вдруг странные звуки донеслись за дверью мальчика. Что-то тихое и прерывистое. Это был… плач. Мамин плач.
Мама всегда плакала едва слышно. Она всхлипывала и, судя по глухости, прикрывала рот рукой. С каждым её вздохом, мальчику становилось хуже. В лице он вроде не менялся, а ощущение было такое, словно вот-вот упадёт в обморок. Глаза слипались. Он хотел открыть дверь, подойти к маме и крепко обнять её, но не мог даже пошевельнуться. Неожиданно Марк почувствовал нежные прикосновения вокруг своей шеи. Что-то ласкало его, нежно нашёптывая ему на ухо, и пыталось прижать к себе. Что-то приятное и мягкое. Мальчик поначалу сопротивлялся, но, почувствовав, как нечто медленно поглаживало его по головке, он сдался. Силы его отпустили, глаза закрылись.
Над головой Марка вдруг тихо и раздражающе что-то запищало. Наверное комар. Он тут же хотел ударить себя по ушам, в надежде, что прихлопнет противное создание, но руки ему не поддавались. Ноги тоже. И рот. И даже глаза. Они были защиты тонкими нитками. И при каждом движении мальчику становилось больнее, а писк продолжался и даже усиливался. Марк мотал головой из стороны в сторону, но шум не исчезал. Так он мотал, пока не врезался об стену. Удар был сильный, но он его стерпел. Двигаясь, как гусеница, Марк ударялся и о другие стены. Мальчик находится в какой-то тесной камере. Как будто в карцере. Ещё через время он понял, что пищит не комар. Этот шум был в его голове. Правда, от этого он не становился приятнее. Он был так противен, так ненавистен. Со временем Марк стал ощущать другую боль, не ту, что была в ногах и руках, а изнутри, будто бы его сердце сейчас сгорит. Она была намного сильнее, из-за чего мальчик неестественным образом выгибался, корчась от ужасного шума и ниток, что стягивали его кожу. Он хотел кричать, но странный и противный комок в горле не позволял ему издать даже мычания. Марк не мог больше этого выносить, от напряжения он вспотел и приготовился к худшему.
Почувствовав, как внутри словно чёрт хочет вылезти, разорвав живот, Марк приготовился и со всей силой, со всей агонией и яростью стал тянуть руки и ноги друг от друга, напрягая глаза и пытаясь издать крик, проталкивая ком. Спустя мгновение нитки оторвались, освободив конечности. Кровь потекла из ран, мальчик сильнее напряг губы. Одной рукой он стал поднимать брови, пытаясь открыть глаза, а другой тянул нижнюю губу вниз, пытаясь открыть рот. Кровь стала вытекать из губ и век, она смешивалась со слюнями и слезами. И через адский панический страх Марк открыл рот и красные глаза, выплюнув с душераздирающим криком чёрную гадость, что застряла у него в горле.
***
Спальня родителей. Ночь. Мама спокойно спит, едва слышно вздыхая, укрывшись под одеялом. А папа лежит рядом: без рук, без ног, без языка и глаз. Всё в крови. Над ним стоит Марк. Ему теперь не больно. За окном больше нет тумана. Там пожар.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:39
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:39 by ForshlagПросмотров: 10Комментарии: 0
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