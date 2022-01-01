Пожар

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Forshlag Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:39 by

- В этом ваша проблема: вы никогда меня не слушаете! – кричал отец на маму в гостиной.Запертая дверь комнаты никак не защищала Марка от тяжести отцовских упрёков. Однако Марк не забился в углу, не плакал, не драл себе волосы, ему просто было больно. И он не знал, что делать с этой болью. Как её приглушить, если его комната была пуста, а за окном ничего не было видно, кроме тумана. Всё чаще слушая одни и те же слова: «Вы ничего не соображаете! Ты, как всегда, всё делаешь через!.. Ты ничего не понимаешь! Ты такая, ты сякая!..» - Марку становилось хуже. И хоть это ощущение было нестерпимым, оно почти никак не отражалось на его лице. Марку не было ни горячо, ни холодно. Он просто сидел под дверью и слушал, как будто ему было безразлично и скучно, хотя это не так. Ему было очень жалко свою маму. Ему было страшно оказаться на её месте.Он слушал удары по столу, истерику отца, истерику матери. «Да когда же он уйдёт!» - заговорил голос в голове Марка. «Как он надоел! Как же я устал! Эта боль, как паразит, которого почти не чувствуешь, но он так неприятен. Мне так хочется…». Внезапно загремел удар двери в прихожей. Наступила гробовая тишина. Марк не слышал даже своих мыслей. Но вдруг странные звуки донеслись за дверью мальчика. Что-то тихое и прерывистое. Это был… плач. Мамин плач.Мама всегда плакала едва слышно. Она всхлипывала и, судя по глухости, прикрывала рот рукой. С каждым её вздохом, мальчику становилось хуже. В лице он вроде не менялся, а ощущение было такое, словно вот-вот упадёт в обморок. Глаза слипались. Он хотел открыть дверь, подойти к маме и крепко обнять её, но не мог даже пошевельнуться. Неожиданно Марк почувствовал нежные прикосновения вокруг своей шеи. Что-то ласкало его, нежно нашёптывая ему на ухо, и пыталось прижать к себе. Что-то приятное и мягкое. Мальчик поначалу сопротивлялся, но, почувствовав, как нечто медленно поглаживало его по головке, он сдался. Силы его отпустили, глаза закрылись.Над головой Марка вдруг тихо и раздражающе что-то запищало. Наверное комар. Он тут же хотел ударить себя по ушам, в надежде, что прихлопнет противное создание, но руки ему не поддавались. Ноги тоже. И рот. И даже глаза. Они были защиты тонкими нитками. И при каждом движении мальчику становилось больнее, а писк продолжался и даже усиливался. Марк мотал головой из стороны в сторону, но шум не исчезал. Так он мотал, пока не врезался об стену. Удар был сильный, но он его стерпел. Двигаясь, как гусеница, Марк ударялся и о другие стены. Мальчик находится в какой-то тесной камере. Как будто в карцере. Ещё через время он понял, что пищит не комар. Этот шум был в его голове. Правда, от этого он не становился приятнее. Он был так противен, так ненавистен. Со временем Марк стал ощущать другую боль, не ту, что была в ногах и руках, а изнутри, будто бы его сердце сейчас сгорит. Она была намного сильнее, из-за чего мальчик неестественным образом выгибался, корчась от ужасного шума и ниток, что стягивали его кожу. Он хотел кричать, но странный и противный комок в горле не позволял ему издать даже мычания. Марк не мог больше этого выносить, от напряжения он вспотел и приготовился к худшему.Почувствовав, как внутри словно чёрт хочет вылезти, разорвав живот, Марк приготовился и со всей силой, со всей агонией и яростью стал тянуть руки и ноги друг от друга, напрягая глаза и пытаясь издать крик, проталкивая ком. Спустя мгновение нитки оторвались, освободив конечности. Кровь потекла из ран, мальчик сильнее напряг губы. Одной рукой он стал поднимать брови, пытаясь открыть глаза, а другой тянул нижнюю губу вниз, пытаясь открыть рот. Кровь стала вытекать из губ и век, она смешивалась со слюнями и слезами. И через адский панический страх Марк открыл рот и красные глаза, выплюнув с душераздирающим криком чёрную гадость, что застряла у него в горле.***Спальня родителей. Ночь. Мама спокойно спит, едва слышно вздыхая, укрывшись под одеялом. А папа лежит рядом: без рук, без ног, без языка и глаз. Всё в крови. Над ним стоит Марк. Ему теперь не больно. За окном больше нет тумана. Там пожар.

Ключевые слова: Мальчик мать отец пожар авторская история

Другие, подобные истории: