Человек в маске

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:47

Marina_Mar Просмотров: 59 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 16:47 by

Время половина двенадцатого. Зима. Ясное дело: мороз и темень страшная, что не видишь дальше вытянутой руки. Я возвращалась тогда с работы, была последняя смена, уже мечтая о кровати и чашки чая перед сном. Не то что бы страшно было идти одной - ведь и не раз тут ходила ночью, да и людей было немало. Но вот я поняла, что потерялась. Тогда я не осознала, как это случилось. Я просто шла по улице, смотрела себе под ноги и тут раз!.. И не знаю, где оказалась. Людей нет, незнакомый мне переулок. Света почти не было, лишь луна на небе да одинокий фонарный столб. Вздрогнув от страха, я на минуту испугалась, впрочем тут же прийдя в себя. Город не знаю же, недавно переехала. Может быть, это короткий путь к моей улице.Короче говоря, я, как последняя дура, спокойненько пошла дальше по тесному переулку, но в этот раз хотя бы смотрела по сторонам. В какой-то момент я ощутила холод. Намного сильнее, чем обычный зимний, что было вполне естественно в январе. Стало не по себе, я ускорила шаг. Чуть ли не бежала даже.Что-то подгоняло меня вперед, быть может, животный страх или подсознание?Перед тем, как свернуть на освещенную улицу, что была видна из за поворота с переулка, я остановилась и обернулась назад. То, что увидела, объяснило тот ужас и холод, что сковали меня в минутку страха. Сразу под фонарем, единственным в темном переулке, стоял человек. Он был выше обычного мужчины, а еще имел белую маску на лице. Даже несмотря на нее, я чувствовала, что он смотрит на меня...У человека были странные, неестественно короткой длины руки, он их держал за спиной, но позже отпустил. Оно смотрели на меня, а я смотрела на него. Еще миг и я рванула на освещенную улицу, где мне в уши ударил шум машин и разговоры людей. Словно я вынырнула из глубокого озера.Я отошла от поворота на пару метров и обернулась. Сквозь толпу людей я могла рассмотреть короткую конечность, что на миг показалась моему взору. А потом, когда толпа людей прошла мимо, поворота не стало. Но ведь я только что выпрыгнула из него в гущу людей!Может я устала и это галлюцинации?..Но я точно помню, как мне было страшно и как оно смотрело на меня. Помню руку, что лишь на миг опоздала, чтобы не схватить меня.

Ключевые слова: Монстры ужас темнота авторская история

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