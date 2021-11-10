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Страшилки

Ночная тишина

Это была середина октября, обильные дожди покрывали весь город. Я, еле волочась, шёл домой из школы. Уже был вечер. Во дворе моего дома, мне вдруг позвонила мама и сказала, что они с папой ушли в гости к другу отца и придут очень поздно. Я попрощался и достал ключи. В подъезде было темно, а люстра шаталась из стороны в сторону, освещая неполностью всё, и на секунду мне почудилось, что кто-то стоит рядом в углу. Я посвятил фонарём по сторонам, но ничего не увидел. Открыв дверь, я почувствовал запах свежих блинов. Видимо мама приготовила для меня. Я щёлкнул выключатель, но свет не загорелся. От злости закрыл дверь и снял кроссовки в спешке, а после пнул тапок в неизвестность. На телефоне было всего 12 процентов зарядки.

- Эх, может ещё включат…проклятый дождь, – вздохнул я.

Включив фонарик на телефоне, я пошёл в ванную. Вода в кране была только холодная. К сожалению, с горячей у нас были проблемы. Звуки воды в этот раз не радовали. Раньше я представлял себе, что купаюсь в океане. Минуты через две я направился на кухню: свежие блины свежие ждали меня. Я оставил фонарик включенным и молча поедал блины, запивая водой.

Я с фонарём пошел в свою комнату, когда с трапезой было покончено. Мне показалось, что дверь была приоткрыта чуть шире, чем когда я оставлял её утром. Обычно мама и папа не заходят туда. В комнате с виду ничего не изменилось. Заправленная кровать и задёрнутые шторы, и пустой столик. Я начал переодеваться в домашнюю одежду, в этот момент раздалось уведомление телефона, что осталось 7 процентов зарядки.

- Чёрт побери, как же быстро она садится.

Я переоделся и выключил фонарик, чтобы сохранить телефону «жизнь» на время и по привычке просто лёг на кровать, и смотрел в потолок, даже люстры не было видно. В этот момент почувствовал, как засыпаю и прикрыл глаза… кап-кап-кап… я мигом открыл глаза. Этот звук мне был очень знаком. Это из туалета доносится. У нас с бочком в последние две недели возникла проблема. Нехотя встал, ибо этот звук раздражал меня. Включил снова фонарик на телефоне, закрыл дверь комнаты, я ушёл в туалет и нажал кнопку смыва. Но ничего не произошло… странно… "Обычно такой звук идёт если не смывать" – подумал я про себя. Однако… кап-кап-кап… он продолжался. Теперь до меня дошло, что звук идёт из ванной. Я вышел из туалета и открыл дверь ванной. Она противно заскрипела. Вода капала из крана. Я включил-выключил воду, но не помогало. Пришлось выключить центральный кран в туалете, чтобы полностью отключить воду. Отец мне это показывал на случай если вдруг что-то случится. Как и надеялся, звук моментально прекратился. И снова звук уведомления раздался - оставалось 4 процента. Я выругался от гнева и хотел зайти в свою комнату, как вдруг обнаружил, что дверь снова приоткрыта шире. Теперь меня это насторожило, и по телу прошла холодная дрожь. Я настроил себя на сражение с неизвестностью и ворвался в свою комнату с криками:

- Кто там? – и осветил фонарём комнату.

Никого, разумеется, там не было и всё было так, как и раньше. Я детально решил присмотреться ко всему. Потратив на это секунд тридцать, осознал, что мне снова показалось. Закрыв дверь по привычке, снова лёг на кровать и выключил фонарик… приятная тишина. Пока я лежал и думал о завтрашнем дне, мне вдруг стало холодно, пришёл в себя после мыслей и обнаружил, что моё одеяло соскальзывает вниз. Я раздраженно потянул его назад к себе, но оно не двигалось.

- Да какого чёрта?

Пришлось снова встать с кровати и посмотреть. Я решил без фонарика это сделать. Ничего не видя, я начал тянуть одеяло. Маленькая часть оставалась под кроватью и не тянулась. Я включил фонарик на телефоне и посвятил под кровать, там ничего не было и снова потянул одеяло, и оно с лёгкостью оказалось у меня в руках.

- Что за… - непонимающе смотрел на одеяло. Та часть, которая была под кроватью заметно потемнела. И это была не грязь. На телефоне оставалось 2 процента зарядки. Я уже свыкнулся с мыслью, что он погаснет скоро и хотел бы снова лечь, как моё внимание захватила дверь… она была открыта… причём нараспашку. Но я точно помню, что всегда закрываю её почти до конца и решил спрятаться в нижний отсек большого шкафа. Там обычно мы складывали одеяла и подушки. Открыв защёлку, я успешно поместился там и мигом закрыл её, накрыл себя одеялом и подушкой сверху. Стараясь не двигаться, я стал прислушиваться к ночной тишине. Прошло минут пять, и я уже было хотел вылезти и посмеяться со своей трусости, как вдруг отчетливо услышал звук… шлёп-шлёп-шлёп… этот звук исходил из моей комнаты. Он остановился у двери. В страхе я закрыл глаза и молился всем богам, чтобы он исчез. Прошло пару минут и уже мысленно начал успокаиваться, но пошевелиться не смел. Раздался звук открывающейся защёлки. Мне стало тяжело дышать. В этот момент раздался голос мамы и папы.

- Мы дома! – крикнули они, – свет дали, сынок!

В самом деле я увидел яркий свет и поспешно выбрался из шкафа. Я пришёл в дикий ужас, когда понял, что этот свет был от фонарика телефон - пару секунд он горел светом, а после выключился. Я как ненормальный заорал и бросился к телефону. С неистовой скоростью пытался его включить. Через пару попыток он неожиданно включился.

Был пропущенный звонок от мамы. Я решил перезвонить и услышал звук мелодии её телефона в спальной комнате.

- Мам? – спросил я громко.

- Иди ко мне сынок, – услышал в ответ я мягкий голосок.

Я, освещая себе путь, пошёл в спальню и увидел как что-то корчится в углу… подошел поближе и увидел девушку, которая скрывала лицо, а кожа была изодрана вся. Я в ужасе отходил назад и вдруг споткнулся о что-то. Это был мой тапочек, съеденный наполовину. Я моментально посвятил в угол и увидел, что девушка перестала корчиться и медленно начала ползти в мою сторону. Я кинул в неё телефон и побежал к входной двери. Открыв её, выбежал в подъезд. Тяжело дыша, я услышал звуки мерзкого плача - в углу кто-то был. Люстра качнулась в сторону угла и я увидел ту самую девушку. Она корчилась, и через пару секунд плач прекратился. Я просто присел у двери и зажмурил глаза.

- Сынок, ты чего сидишь здесь?

Я боязливо открыл глаза . Это была мама - настоящая мама. С тех пор я больше не остаюсь дома один и всегда имею при себе кучу фонариков, и телефон всегда полностью заряжен.


Новость отредактировал Kiria - 10-11-2021, 10:09
10-11-2021, 10:09 by LinnПросмотров: 214Комментарии: 0
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Ключевые слова: Темнота страх девушка мама авторская история

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