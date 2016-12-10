Спасибо, папа

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:37

Причина: Изменен раздел

Красный Ангел Просмотров: 160 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 13:37 by

Это случилось со мной давно, тогда мне было всего лет пять.Мы только переехали в новую квартиру, так как совсем недавно погиб мой отец, и в старой нам оставаться не хотелось.Я был смышленым и рассудительным ребенком, воспоминания мои о произошедшем достаточно четки.Так вот, вечер, мама забрала меня из садика, накормила ужином и помчалась в ночную смену. Она знала, что я никуда не полезу, куда ребенку не положено, и не натворю бед. Поэтому со спокойной душой она ушла на работу, заперев меня снаружи. На всякий случай запасные ключи были у соседки бабы Нины. Она же должна будет завтра утром меня отвести в садик.Мама ушла, а я сидел в своей комнате.Включив ночник, листал любимую книжку и, рассматривая картинки, погрузился в мир фантазий и приключений, как вдруг на кухне что-то зазвенело. "Наверное, кот", - подумал я и тут же вздрогнул, ведь моего кота недавно машина сбила.Я встал, взял палку своей покойной бабушки, чтобы дотянуться ей до выключателя, и направился в кухню.На полу лежала разбитая кружка папы. Ее запрещено было трогать, так как это была память о нем.Я стал сгребать осколки, обливаясь слезами. Еще сильно порезался. Промыть ранку в кухонном кране мне не удалось, кран почему-то не открывался, и я направился в ванную.Внезапно дверь за мной закрылась, и свет погас. Я хотел было закричать, но услышал тихий и до боли знакомый шепот отца: "Сиди тихо, если хочешь жить". И я сидел, сотрясаясь всем телом от страха, а уже через минуту почувствовал, что кто-то зашел в дом. И это были чужие. Затем треск паркета в зале, послышались шаги, и вновь стало тихо.Я еще долго сидел в темной ванной, боясь пошевелиться, а потом дверь открылась сама. Я вышел и потерял сознание.Как потом рассказала мне мама, баба Нина обнаружила утром, что дверь в нашу квартиру приоткрыта, пол в зале раскурочен, а я лежал в коридорчике, который вел в кухню. В милиции нам рассказали о двух беглых преступниках, которые раньше жили в этой квартире до нас и спрятали под полом краденое, за коим и решили вернуться. И если бы я тогда не оказался в ванной, то уже лежал бы в могиле.Я знаю, что это папа меня спас. Спасибо тебе.

Ключевые слова: Папа детство страх преступники щепот шаги авторская история

Другие, подобные истории: