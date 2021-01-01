Сон, в котором я человека убил

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:20

Причина: Изменен раздел.

Димитрий Двенадцатый Просмотров: 46 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:20 by

Сны мне видятся очень редко, но в основном это бывают ужастики. И, как-то одной ночью, мне приснилось не очень приятное зрелище:Место действия происходило в моём старом учебном заведении, которое я давно закончил. Был на втором этаже, где была начальная школа, с первого по четвёртый класс. Школьников, в тот момент, было очень мало.Моё внимание привлекло две фигуры, шумевшие у одной из стен помещения. Подойдя ближе, я распознал свою знакомую подругу, которая была не в восторге от собеседника, ибо он домогался до неё. Паренька тоже узнал, он был не очень приятный на вид, так как являлся школьным хулиганом. Их ссора стала ещё громче, и вдруг он замахнулся на девушку. Поняв то, что нужно прекращать этот цирк, я заступился и напал на обидчика.Драка была не очень долгой: хулиган не пытался как-то на меня нападать, ибо его атаки были слабыми и неуклюжими. Я же, с какой-то стати, был очень зол и токсичным, а желания разорвать обидчика на кусочки появлялись с каждой секундой.Когда мой противник отошёл на определённое расстояние и разогнался, чтобы запрыгнуть на меня, я взял его тело над своей головой и яростно бросил к стене. Я, в какой-то степени, перестарался, ибо бросил со всей силы и далеко от себя. Хулиган лежал, не подавая признаки жизни.Смотря на бездыханное тело своего противника, я ощутил лёгкий шок, ибо не ожидал того, чего я не хотел. Я просто хотел проучить упыря, а не убить. То, что произошло в итоге, моя подруга убежала со слезами.На этом моменте мой сон закончился. Проснувшись оттого, что мне приснилось, то ощутил неприязнь к себе, ведь я убил человека, несмотря на то, что это был сон. Ощущение было очень неприятным. От такого, я попытался заново уснуть, чтобы временно забыть о кошмаре.Уже утром, где-то ближе к 11:00, я проснулся, но мысли о сне не покидали мою голову.Попытавшись зациклиться в чём-то другом, чтобы забыть о кошмаре, я стал заниматься своими делами. Но, к сожалению, в мою дверь постучалась полиция. Меня попросили пройти в участок, так как я был подозреваемым в убийстве Александра Антонова. Того самого мальчугана из сна.Видимо, это был не сон… Или мне опять это снится?

Ключевые слова: Сон драка школа авторская история

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