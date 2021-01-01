Туман

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:15

Stritrok Просмотров: 104 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:15 by

Глубокий туман погрузился на Сквер-Сити, все дома укутались в белую пелену. Майкл ничего не видел перед собой и шёл по памяти. Где-то на парковке супермаркета была его машина, в ней ждал его сын. Тишина давила на него, он пытался закричать, но ничего не получалось.- Меня кто-нибудь слышит? - произнёс тихий женский голос.Майкл пытался выдавить хоть слово, но ничего не получилось. Голос становился всё ближе и ближе, ощущалось, что вот-вот он настигнет её, он никогда не был рад людям. Жена давно ушла, оставив его с сыном, с работы уволили, жизнь перестала казаться ему значимой. Последней нитью, которая удерживала его, был Алекс, его сын. Иногда, проходя по мосту, он засматривался вдаль, представлял дно реки, как там красиво и тихо, оно манило его. Но его из транса выводили звуки проезжающих автомобилей.Голос этой незнакомки разбавил странный звук, какой-то скрежет. Майкл остановился, стал прислушиваться. Внезапный крик заставил его двигаться, он побежал назад. Кричала девушка, её посмертные звуки сменились хлюпаньем, а после и вовсе всё затихло. Он не видел, куда бежит. Немного замедлив, он стал ощупывать машины и нажимать на брелок. Скрежет метала начал раздаваться вдали, постепенно приближаясь к Майклу. Внезапный звон, и звук открывающейся двери.- Пап, это ты? - произнёс детский голос.Майкл оцепенел, он не мог ничего сказать и даже издать шум топотом ботинок. Скрежет металла направился в другую сторону, на его глазах накатились слёзы. Детский крик раздался вблизи, он снял оковы с Майкла. Побежав в его сторону, он почувствовал боль в плече. Глаза закрылись и Майкл погрузился во тьму, в неведомое.Утром газеты заполонили город «Убийство на парковке супермаркета, была зарезана девушка, полиция ничего не разглашает, но у мужчины в машине была переодетая кукла, его направили в психиатрическую клинику, если его признают вменяемым, то Майклу Кингу грозит пожизненный срок».

Ключевые слова: Парковка сын голос крики девушки убийство авторская история

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