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Страшилки

Толмен - первый демон

Толмен - первый демон

Толмен существует в другом измерении - сумеречной зоне, где с древних времен собирает дань с потерявшихся путников. Толмену нужен самый потаенный страх из подсознания людей. Этот монстр может принимать облик близких, внушать мысли и заставлять совершать самые жестокие поступки. От него не убежать и не спрятаться, единственный шанс спастись - заплатить Толмену кровавую дань. Если глубокой ночью вы окажетесь на лесной дороге, навигатор перестанет работать и увидите странные объездные знаки, значит вы в его власти.

Толмена на первый взгляд можно перепутать с еще одним порождением интернет-фольклора и крипипаст - Слендерменом. У него также нет глаз, но напоминающая мозг продолговатая голова и острые зубы. Одет Толмен в белые лохмотья, в отличие от черного костюма Слендера.

Толмен - первый демон

Сегодня, 18:38 by horrornameПросмотров: 30Комментарии: 0
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Ключевые слова: Толмен Слендер ночь лесная дорога сумерки авторская история

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