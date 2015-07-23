Страх

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:30

Причина: Изменен раздел.

Ewerost Просмотров: 85 Комментарии: 9 +2 Вчера, 20:30 by

Знаете что такое страх? Страх это внутри и он хочет наружу. Никто даже не догадывается, как он выглядит, все люди думают, что он не имеет физической формы, что он неосязаем. В одном они правы: страх у каждого свой. Но его очень даже можно пощупать и потрогать и именно в такие моменты фраза “умереть от страха” не кажется образной.Героем сегодняшнего рассказа станет Том. Ему не особо повезло в жизни: он родился в небогатой семье, его часто донимали в школе, никто не проявлял к нему должного уважения. Хотя Том и был умён, но по стечению обстоятельств работает на ненавистной ему работе. Родители давным-давно умерли, а последний раз с девушкой он разговаривал, когда был в 9ом классе. Он жил, как скот. Ходил на работу, с работы домой, спал и ел. Вы думаете, я презираю его? В таком случае поздравляю, вы умеете думать. Я ненавижу людей. Бог вас наделил разумом, а вы тратите жизнь на всякую чепуху. Что ж, мы немного отошли от темы. Мы говорили о страхе. Так вот у Тома был не типичный для людей страх, он не боялся высоты, воды, огня и всей прочей чуши. Он боялся мух. Том с детства увлекался биологией и даже не знал, к чему это приведёт. Однажды вычитав статью про слепней, про этих мерзких тварей, которые питались кровью животных и людей, при этом теряя возможность видеть. Они начали сниться ему во снах. Как стая мерзких мух прокалывает кожу и начинает высасывать его досуха, смотря на него безжизненными глазами. Что тут можно сказать – детская фантазия и не более. Но это остаётся с нами до конца жизни.Я снова отвлёкся. У меня было 5 башен жизни, до того моменты, пока этот мерзкий проходимец не украл их! Я не уверен, что он вообще знал, кого обворовывает. Теперь мне приходиться мотаться по этой гнусной планете и искать их. Наконец-то мой верный пёс обнаружил одну. Поймите меня правильно, если хоть одна из башен жизни попадёт в руки к человеку, то ваш мир ждёт катастрофа неимоверных масштабов. Мне вообще-то безразлична ваша судьба, но у меня тоже есть хозяин и мне влетит от него, если я испорчу игру вашему богу.Сегодня моей целью станет Том. Этот кретин купил башню, как декорацию! Глупец, он даже не подозревал, что ему придётся расплатиться кровью. Я точно не знаю, как называются эти штуки, я их называю “башнями жизни”. Каждая башня придаёт человеческим (и не только) эмоциям физический облик. И каждый раз из-за этого происходит что-то ужасное. Как вы уже догадались, мои умные друзья, на этот раз речь пойдёт о Страхе. Как я его ненавижу. Постоянно меняет облик, даже поговорить с ним не о чём! Только и ощущаешь постоянно рядом с ним животный страх… а он смотрит… лупит на тебя своими глазёнками и хорошо, если их всего два, как у вас, а если их тысяча… меня сразу бросает в дрожь… я надеюсь, что теперь вы осознаёте всю ужасность ситуации. Насколько я знаю Страху неважно кто перед ним, он сотрудничает со смертью, а значит, имеет все привилегии на убийство любого существа, ну он имел такие привилегии, пока я его не заточил под стражу. И вот, какой-то выскочка решил его украсть! Так… я снова повторяюсь, староват стал. Вам, наверное, интересно какую цель он преследует? Он соревнуется… соревнуется со своими братьями, ничего кроме интереса и дикого ужаса его не радует.Я проследил за Томом до его халупы. На улице стояла мерзкая погода, шёл мелкий дождь вперемешку со снегом. Улицу освещали лишь тускло горящие фонари. Зато, какой стоял запах! Обожаю, запах азота после дождя, хоть за что-то стоит любить эту планету.Я забрался на 7ой этаж по стене и наблюдаю за ним в окно. Мне кажется, он чувствует на себе мой пронзительный взгляд. Ах, как же жаль, что он не может меня увидеть, бедненький ничтожный человечек. Хорошо, что он сегодня умрёт, мне противно на него смотреть.Наконец-то на город опустилась тьма, она сегодня намного мрачнее и непрогляднее, чем обычно. Сейчас мы наблюдаем за этим маленьким зверьком, сопящим в своей постели, а рядом с ним происходит нечто невероятное… башня жизни начала свой раскол. Она отправила свой сигнал в воспалённый мозг Тома и теперь из башни появляется огромный гигантский слепень. Надо просто подождать пока Страх высосет всю кровь Тома, использовать заклинание и снова забрать башню жизни себе.Что?! Что это происходит?! Глаза... нет, глаза, как их много. Страх умеет работать на два фронта. Я использую заклинание, которое останавливает магические потоки любых существ в радиусе 100 метров на пару секунд. Этого хватит, что бы запереть башню в моём кабинете. Взмах руки, портал, в который я швыряю башню и всё. Всё кончилось.Кажется, Тому сегодня повезло, его не убьёт слепень. Придётся перерезать ему горло и самому выпить его кровь, мне надо сегодня подкрепиться, я слишком устал. Наутро его сухое тело найдёт полиция, хотя… у Тома никого нет. Я не думаю, что о нём кто-то будет беспокоиться. А вы… мои дорогие читатели, не уходите далеко, совсем скоро мы отправимся за следующей башней. А я… я пока отдохну. И не будьте такими же бесполезными, как Том.

Ключевые слова: Страх Том башня авторская история

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