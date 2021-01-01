Позвони мне...

w4ra Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:33 by

Я однажды пошёл просто погулять, подышать свежим воздухом. Но вдруг послышался шёпот: "Позвони..." Я оглянулся, но никого не было. Но потом опять: "Позвони..." Я не на шутку испугался и опять оглянулся. Никого. Но потом снова: "Позвони...Позвони...ПОЗВОНИ!"И тут раздался какой-то звук. И я понял, что мне пришло сообщение. Мне написал некто "8666" и прислал мне этот номер телефона: 8(666)666-66-21. Я немного ужаснулся, но потом понял, что это явно какая-то шутка.Но позже я всё же решился позвонить на этот номер. И тут началось самое страшное. В течении 5 минут происходил какой-то шум непонятного происхождения. Он был очень громкий. Затем в течение 30 секунд подряд слышалось слово "Умри..."И потом в течение 2 минут говорилось то же слово "Умри..," но на английском языке. После всего этого трубку сбросили.Я очень сильно испугался и со всей силы побежал домой. Но как только я открыл дверь, появилось странное существо, которое сначала стояло неподвижно, а затем набросилось на меня, я закричал.Потом я снова закричал, и тут же я увидел, что всё это время я лежал в кровати. И я понял, что это был сон.Но мне снова пришло сообщение от некого "8666". Он писал: "Ещё увидимся..." Я не на шутку испугался. Может быть, я ещё сплю? Кто его знает.

Ключевые слова: Шепот сообщение угроза сон авторская история

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