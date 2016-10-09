Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Даже с "того света" можно зайти в ВК или позвонить

Когда-то я поведал историю о том, что повешенная девушка, с которой я дружил, являлась мне. Умерла она 5 мая (официально признана умершей и опознана). 23 мая в 23:40 её страница в контакте была "онлайн". Ну взломал кто-то, может, милиция что-то ищет. Далее со слов девочки (одной из её подруг):
- Я сидела ВК, а тут написала Лиля: "Привет", мне стало не по себе. Ну и я пишу: "Ты кто? И какого делаешь на Лилиной страничке?", а оттуда отвечают: "Я Лиля, вообще-то". Ну далее этой Наташе стало ещё более неспокойно: "Это не смешно. Плохая затея". Ответ от Лили : "Не веришь, что я Лиля, позвони на мой номер". Наташа начала набирать номер Лили, а там пошли гудки. Говорит, моментально вырубила телефон, потому что представила, что Лиля возьмёт трубку. Далее Наташа пишет Лилии: "Если Вы Лилина мама, прекратите так шутить, иначе я заявлю на Вас". Но от того, что ответила Лиля, Наташа потеряла сознание, как выяснилось, от сильнейшего испуга произошло резкое повышение сахара в крови. "Раз ты мне не веришь, что я Лиля, то вспомни, как ты меня доней называла".
Оказывается, что Наташа Лилю действительно так называла, когда они оставались наедине. И об этом точно не мог никто знать.
Лично моё мнение о произошедшем - этот диалог Наташа должна была заскринить и отнести в милицию. Чего она не сделала. Что это было, если ни родители, ни подруги не могли сидеть. Хз. Общался со всеми её друзьями об этом случае, те утверждают, что она всем писала какие-то личные моменты из жизни, которые знали они только вдвоём. Поэтому этот случай навёл шороху на пол- области

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:40 by Злой полицейскийПросмотров: 774Комментарии: 11
+8

Ключевые слова: Подруга письма звонки авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: efimenko84
Сегодня, 08:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Мне нравится +++
Зарегистрирован: 9.10.2016
#2 написал: PUFIK
Сегодня, 09:27
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1115|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 654
Все же я думаю, что это чья-то шутка. Может не так уж эта девочка хранила секреты, или рассказывала кому-то о личных вещах, а этот человек потом писал с ее страницы. Ладно бы она связалась с одним, особо близким человеком. Но сидеть в ВК и всем подряд написывать - что-то мне не верится. В сам случай верю, что душа после смерти может связаться с миром живых посредством электронных технологий. Но эта история, на мой взгляд, преувеличена.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 09:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (139|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 506
и конечно же ни у одного из "пол- области" этих сообщений не осталось
верю, что мертвые выходят на связь. но не верю, что в таком масштабе.
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#4 написал: Злой полицейский
Сегодня, 10:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 13
Цитата: Pmariam
и конечно же ни у одного из "пол- области" этих сообщений не осталось
верю, что мертвые выходят на связь. но не верю, что в таком масштабе.

Пол- области, имеется в виду, что у неё друзья были в разных уголках Полтавской области
Зарегистрирован: 11.07.2016
#5 написал: marlin
Сегодня, 11:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (549|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 616
Ну на маму конечно зря подумала то.
- Кто-то взломал, и увидел в историю переписки моменты, которые можно выдать как "аргумент"
- Черти зласчастные сново пугают scream Это как звонки в дверь или на телефон. Что-то общее.
- Или же сама душа действительно. 40 дней не прошло же.

Какой-то фильм напомнило, а какой не вспомню)) Плюс поставлю.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#6 написал: Долгопят
Сегодня, 11:50
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 075
Конечно заскринить , и и следователю прямиком. Кто как кого называл могла рассказать сама пострадавшая кому угодно.Обычный троллинг. Гадкий и гнусный.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#7 написал: yuliya.yuliya
Сегодня, 11:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 61
Цитата: marlin
Какой-то фильм напомнило, а какой не вспомню))

Ага, точно)) фильм "Убрать из друзей".
Зарегистрирован: 5.04.2013
#8 написал: ана аю
Сегодня, 12:26
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (505|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 835
Сначала подумала, что это разводилы на деньги работали. Мне частенько приходят сообщения от якобы друзей ( вконтакте), пытаются сначала пообщаться, потом деньги просят. Сначала можно и не понять что к чему. Хотя, в истории личные какие-то моменты сообщались.
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
#9 написал: devilltotheday
Сегодня, 12:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (235|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 417
Явно кто то сидит с её страницы. Нет в этом мистики, шаблонное "от страха упала в обморок" добило вообще.Нужно было разобраться в этом деле, а потом если что то нароете то писать.Может это её одноклассник вскрыл аккаунт и пользует, а на счет личной информации не показатель вообще, ведь даже у стен есть уши.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#10 написал: marlin
Сегодня, 12:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (549|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 616
Цитата: yuliya.yuliya
Цитата: marlin
Какой-то фильм напомнило, а какой не вспомню))

Ага, точно)) фильм "Убрать из друзей".

Точно!
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#11 написал: efimenko84
Сегодня, 12:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Цитата: efimenko84
Мне нравится +++

Ой не ктой истории комент оставила.Я думаю кто-то девушку разыграл.
Зарегистрирован: 9.10.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.