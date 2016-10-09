Даже с "того света" можно зайти в ВК или позвонить

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Злой полицейский Просмотров: 774 Комментарии: 11 +8 Сегодня, 08:40 by

Когда-то я поведал историю о том, что повешенная девушка, с которой я дружил, являлась мне. Умерла она 5 мая (официально признана умершей и опознана). 23 мая в 23:40 её страница в контакте была "онлайн". Ну взломал кто-то, может, милиция что-то ищет. Далее со слов девочки (одной из её подруг):- Я сидела ВК, а тут написала Лиля: "Привет", мне стало не по себе. Ну и я пишу: "Ты кто? И какого делаешь на Лилиной страничке?", а оттуда отвечают: "Я Лиля, вообще-то". Ну далее этой Наташе стало ещё более неспокойно: "Это не смешно. Плохая затея". Ответ от Лили : "Не веришь, что я Лиля, позвони на мой номер". Наташа начала набирать номер Лили, а там пошли гудки. Говорит, моментально вырубила телефон, потому что представила, что Лиля возьмёт трубку. Далее Наташа пишет Лилии: "Если Вы Лилина мама, прекратите так шутить, иначе я заявлю на Вас". Но от того, что ответила Лиля, Наташа потеряла сознание, как выяснилось, от сильнейшего испуга произошло резкое повышение сахара в крови. "Раз ты мне не веришь, что я Лиля, то вспомни, как ты меня доней называла".Оказывается, что Наташа Лилю действительно так называла, когда они оставались наедине. И об этом точно не мог никто знать.Лично моё мнение о произошедшем - этот диалог Наташа должна была заскринить и отнести в милицию. Чего она не сделала. Что это было, если ни родители, ни подруги не могли сидеть. Хз. Общался со всеми её друзьями об этом случае, те утверждают, что она всем писала какие-то личные моменты из жизни, которые знали они только вдвоём. Поэтому этот случай навёл шороху на пол- области

Ключевые слова: Подруга письма звонки авторская история

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