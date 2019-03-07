Половили мышек (Часть 2)

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:30

Причина: Исправил КО.

odycotic Просмотров: 118 Комментарии: 1 +1 Вчера, 11:25 by

На часах уже было половина одиннадцатого, собирая вещи, я на минуту задумался: "Наконец-то увижу родителей, как же скучаю по ним!"Воспоминания свалились на меня, как снег наголову, я начал перебирать их: "Вот мой дом, пёс Рекс, мама и папа, лучший друг."Всё резко оборвалось, уши пронзил острый писк, жутко заболела голова и мне пришлось пойти на кухню за водой.Понемногу я приходил в себя - ничто так не бодрит, как стакан холодной воды.- Надо меньше сидеть за компьютером, - сказал я сам про себя.Итак, вещи были собраны, такси стояло у подъезда, мне надо было успеть на свой автобус, поэтому в два шага я спустился к водителю, и мы уже ехали в тёплой машине.Дорога была скучной, до места назначения оставалось семь часов, самых нудных и долгих, но музыка помогала, и, не обращая внимания на неудобное сиденье, мне всё же удалось уснуть.Они соскучились не меньше, столько радости в их глазах было только тогда, когда съезжал от них. Сытно поужинав, я лёг спать, в родных домах сон особенный, всегда удобно, тепло, не хочется просыпаться никогда.- Доброе утро, - крикнула мама. - Если не хочешь проспать весь день, вставай сейчас.- Хорошо, мам, - ответил ей я.Наверное, вы уже всё поняли, утро тоже было прекрасным, а горячий кофе помог усилить эффект.Во мне снова проснулся тот маленький любитель исследовать всё вокруг, выйдя на улицу я направился к бабушке. Давно она хотела кого-то накормить, люблю исполнять мечты.Вечер наступил очень быстро, попрощавшись с бабушкой и пообещав, что скоро увидимся, я направился домой.- Эй, пацан! - Раздался крик сзади.Повернувшись, увидел его - высокий, в тёплой куртке и с заметной бородкой.- Саша, ты что ли?- А кто же!Мой лучший друг детства стоял прямо передо мной.- Тебя и не узнать, не на свои года выглядишь!- Ты тоже ничего так изменился!Найдя ближайшую лавку, мы начали самый красочный разговор в моей жизни, у каждого своя судьба, но никогда мы не забывали про нас, одинаковая мечта, одинаковые интересы, вот что связывало нас, поэтому дружба как была крепкой, так и осталась.Сидели допоздна, определившись с дальнейшими действиями, решили идти ко мне, выпить чай и продолжить разговор.- Слушай, а светлая сегодня ночь. - сказал Саша.- Полнолуние же.- Я тут одну дорогу знаю короткую, до тебя мигом дойдём, а раз уж светло, то и страшно не будет!- Вот ты трусишка - сказал я.По дороге мы болтали:- А помнишь, как мы мышек летучих ловили?- Да, так и не получилось.После этого в ушах снова зазвенело, наконец-то до меня дошло, то самое воспоминание из детства, мне стало не по себе.На пару минут мы прекратили разговор.- Тихо как-то или мне кажется? - спросил Саша.В этот момент со стороны леса раздался оглушающий грохот, как будто обвалилось огромное дерево. Мы вздрогнули и резко повернулись в сторону, где был шум.Снова наступила тишина, но ненадолго.Пронзающий писк, от которого чуть не лопнули наши барабанные перепонки.Чёрная тень пролетела прямо над нами, единым решением было бежать, не оглядываясь. Внутри всё горело, но чувство погони не оставляло нас ни на минуту.Только возле забора моего дома мы решили осмотреться, никого вокруг не было.Теперь, когда он увидел то, о чём я говорил ему 6 лет назад, сомнений у него не оставалось.Вторая жуткая встреча встряхнула мою психику ещё раз, в голове не укладывалось, как такое возможно. Говорить не хотелось, поэтому выпив чай решили ночевать у меня. Думаю, про эту ситуацию мы оба не забудем никогда.В конце хочу сказать, этот ультразвук был таким же, как и за два дня до этого.Оно знает где я, всегда знало, удивительно, что никакого вреда это существо нам не причинило, присутствовал лишь страх.Отпишусь, если произойдёт ещё что-то.Автор - я.

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