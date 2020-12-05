Половили мышек

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:57

odycotic Просмотров: 49 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:57 by

Всем здравствуйте! В наше время сложно говорить о том, что я поведаю вам дальше, потому что с легкостью можно попасть в ближайшую психбольницу или же быть высмеянным. Мрак в общем!Но это интернет. Здесь я могу самовыражаться со всех своих сторон. Говорите что хотите, главное для меня то, что я верю себе и своим глазам.Это было 6 лет назад. Я - мелкий пацан любопытной натуры, как всегда со своим другом гуляли вечером по посёлку. Дни в таких местах очень насыщенные, выходишь утром пораньше и наслаждаешься чистым воздухом, прекрасным видом гор и лучами солнца, а под вечер атмосфера становится уж очень особенной, к слову, была осень, уже темнело, и мы выдвинулись на охоту за летучими мышами. Звучит смешно, но я всегда хотел себе такую. Мы искали тех, кто был ближе к поверхности и пытались поймать их в банку... Все было безуспешно. Заигравшись, опомнились уже ночью. Было темно, но полная луна освещала всю окрестность. Грустные и уставшие, поплелись домой. Я проводил друга до дома, так как он был ближе, чем мой. Как же я жалею сейчас, что пошёл по короткому маршруту. Дурак.. При мне был фонарик, поэтому я ощущал себя повелителем света, который готов испепелить всех монстров в округе. На половине пути моё внимание привлекла луна. Я обожаю астрономию. Моя слабость - яркие и холодные кругляшки, которыми усеяно наше небо. Так вот, засмотревшись на луну, я не заметил, как вокруг меня пропали все обычные звуки, сверчки, лай собак, просто давящая тишина. Вдруг раздался шелест листвы, и я резко повернув голову, увидел это... Огромное, с большими крыльями, громадная тварь, похожая на летучую мышь - переростка, она пролетела через яркую луну, поэтому я увидел лишь тёмный силуэт, но и его хватило, поверьте. После этого я, отошедший от ступора, побежал домой, как будто за мной гналась стая диких собак. Уже дома, получив от родителей за то, что пришёл поздно и отдышавшись, стал перебирать всё, что видел. Я не мог уснуть всю ночь, боясь того, что это существо придет и заберет меня, только лишь под утро это удалось..Друг, конечно, мне не поверил. Неудивительно. Никто бы не поверил, поэтому я никому не рассказывал об увиденном. И вот сейчас, когда я уже вырос, решившись проведать родителей, приехал в это место, собираюсь пройтись по тому же маршруту, как раз полнолуние...Автор - я.

Ключевые слова: Деревня полнолуние летучие мыши друг тварь авторская история

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