Мёртвый новый год

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vapiru Просмотров: 134 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:15 by

31 декабря никто не сидит на месте: взрослые спешат доделать последние приготовления, а детей отправляют гулять, чтобы те не мешались. Серёжа относился ко второй категории - дети. Он и ещё несколько ребят строили крепости, закидывали друг друга снежками, обижались по пустякам и, в свойственной детям манере, быстро мирились.Идиллию нарушили странные люди, появившиеся буквально из неоткуда. Они уводили прохожих. Кто-то спокойно шёл, а кого-то волокли силой. Серёжа не понимал, что происходит и просто смотрел по сторонам.Вдруг, чья-то рука коснулась его плеча. Мальчик медленно развернулся, это была его бабушка, но этот факт не успокоил Серёжу, ведь она умерла два года назад. Парень отдёрнул плечо и побежал проч. Оббегая людей, он добежал до дома и начал колотить в дверь, когда её открыли, мальчик пулей забежал в дом.- Что случилось?! – спросила мама Серёжи.- Б-бабушка ве-ернулась, – ответил Серёжа, заикаясь.- То есть как? – спросил отец, складывая руки на груди.В дверь постучали.- Не открывайте! - прокричал Серёжа, прислоняясь к двери спиной.- Отойди! – рявкнул отец и слегка оттолкнул мальчика.Посмотрев в глазок, он потерял дар речи. Там действительно стояли его мать и отец. «Мы из Нави к вам пришли! Новый год справлять, да подарки раздавать! Впустите нас, хозяин с хозяюшкой!» - говорили существа, показывая различные украшения. Отец жестом показал всем затихнуть. Но нечисть не унималась, они повторяли эти слова, сопровождая их ударами в дверь. Тогда мать начала молиться, в след за ней отец, а потом и Серёжа, как мог. Через некоторое время всё затихло. Отец на ватных ногах приподнялся, чтобы посмотреть в глазок. Твари всё ещё были там, но выглядели уже иначе: их тела разложились и едва ли не разваливались на месте. В своих костлявых пальцах они держали чьи-то потроха.Вдруг, они вновь начали колотить в дверь. Отец отскочил и снова начал молиться. Так продолжалось, пока не раздался бой курантов. С двенадцатым ударом, всё стихло. Отец приоткрыл дверь, никого. Осторожно люди начали выходить из домов, вокруг было до жути тихо.В тот Новый год мёртвые пришли дабы отпраздновать с живыми, а затем увести их за собой. Но их время вышло, и они возвратились обратно, забрав всех, кто впустил их в свой дом или просто попался на пути.Так закончился високосный год. Возможно и нас ждет та же участь…Автор - я.

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