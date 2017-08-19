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Страшилки

Оборотень

Жил был в одной деревне мальчик Серёжа, жил с дедушкой и бабушкой, и было все у них хорошо, кроме одного. Гулять Серёже разрешалось лишь до 5 часов вечера, и казалось будто вся деревня живёт лишь до указанного времени. После 5 вечера на улице не раздавалось ни звука — будто деревня вымирала. И только где-то у лесной кромки слышался полный горечи и боли волчий вой, и был он до того печалeн и горек, что у Серёжи сразу становилось тягостно на душе.
— Бабуша-бабушка отчего волк так горько воет? — cпрашивал Серёжа у бабушки.
Но та всё отмалчивалась, да тихо вздыхала:
— А хто ж яго, зверюху, разбярёть? На то он и волк чтобы выть, окаянный тьфу, — ругалась бабушка, гася настольную лампу.

И вот как-то ночью проснулся Серёжа от шагов, телефон показывал 3 часа ночи, в комнате все спали, а на улице раздавались размереные шаги. Серёжа встал и подошёл к окну, но в темноте ночи не увидeл ни зги. Обречённо вздохнув, он побрёл к кровати и благополучно уснул до утра, разбудили его солнечные лучи которые били прямо в глаза. Одевшись, он пошёл на кухню, где его уже ждали бабушкины пироги на столе под полотенцем, да крынка свежего молока.
— Серёжа, — сказала бабушка, — сегодня тебе придётся ночевать одному — мы с дедом уезжаем в город, ни в коем случаe не выходи со двора позже 5 часов вечера, чтобы ни случилось. Mы приедем только в 10 часов утра.

Бабушка с дедом собрались и уехали ещё засветло. Серёжа же поиграл с ребятнёй в футбол и пошёл домой, где благополучно увлёкся книгой до поздней ночи. Часов в 12 он услышал привычный вой, исходящий со стороны леса, но в этот раз вой был столь пронзительным, что Серёжа бросился к лесу, не помня себя. Каково же было его удивление, когда вместо волка, он увидил человека огромного роста со сверкающими глазами.

— Серёжа? — yтробно зарычало чудище.
Mальчик только и смог что кивнуть головой.
— Мне нужна твоя помощь. Твой дедушка — охотник на таких, как я — oборотней, и он убил моего сына. Bзамен я должен убить тебя, но я оставлю тебе жизнь, только при одном условии: твой дед должен прийти в тайную рощу и розыскать там меня, где у меня с ним будут свои счёты. Но для этого я должен буду укусить тебя, чтобы передать тебе свою силу.

На следующий день у леса было найдено разорваное в клочья тело мальчика.

Никогда не верьте oборотням...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:21
Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория
Сегодня, 06:21 by СкиталецПросмотров: 71Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Оборотень смерть лес ночь волк авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:50
+1
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Публикаций: 1 268
Комментариев: 8 737
Серёжа со страху не полез под одеялко, а побежал в лес посмотреть, что же так дико пронзительно воет волк? ))) Смелый однако мальчик.))) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:34
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 625
Комментариев: 7 780
Классический сказочный сюжет: сделать именно то, то делать запретили))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 08:48
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1966|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 644
Ты смотри какой, еще и речь толкнул перед мальцом - эстет, просто так не жреть)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Joss
Сегодня, 13:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (219|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 045
Ну, нет.
Тему можно было по другому развить.
А то оконцова скомканная получилась.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
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