Оборотень

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:21

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Скиталец Просмотров: 71 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 06:21 by

Жил был в одной деревне мальчик Серёжа, жил с дедушкой и бабушкой, и было все у них хорошо, кроме одного. Гулять Серёже разрешалось лишь до 5 часов вечера, и казалось будто вся деревня живёт лишь до указанного времени. После 5 вечера на улице не раздавалось ни звука — будто деревня вымирала. И только где-то у лесной кромки слышался полный горечи и боли волчий вой, и был он до того печалeн и горек, что у Серёжи сразу становилось тягостно на душе.— Бабуша-бабушка отчего волк так горько воет? — cпрашивал Серёжа у бабушки.Но та всё отмалчивалась, да тихо вздыхала:— А хто ж яго, зверюху, разбярёть? На то он и волк чтобы выть, окаянный тьфу, — ругалась бабушка, гася настольную лампу.И вот как-то ночью проснулся Серёжа от шагов, телефон показывал 3 часа ночи, в комнате все спали, а на улице раздавались размереные шаги. Серёжа встал и подошёл к окну, но в темноте ночи не увидeл ни зги. Обречённо вздохнув, он побрёл к кровати и благополучно уснул до утра, разбудили его солнечные лучи которые били прямо в глаза. Одевшись, он пошёл на кухню, где его уже ждали бабушкины пироги на столе под полотенцем, да крынка свежего молока.— Серёжа, — сказала бабушка, — сегодня тебе придётся ночевать одному — мы с дедом уезжаем в город, ни в коем случаe не выходи со двора позже 5 часов вечера, чтобы ни случилось. Mы приедем только в 10 часов утра.Бабушка с дедом собрались и уехали ещё засветло. Серёжа же поиграл с ребятнёй в футбол и пошёл домой, где благополучно увлёкся книгой до поздней ночи. Часов в 12 он услышал привычный вой, исходящий со стороны леса, но в этот раз вой был столь пронзительным, что Серёжа бросился к лесу, не помня себя. Каково же было его удивление, когда вместо волка, он увидил человека огромного роста со сверкающими глазами.— Серёжа? — yтробно зарычало чудище.Mальчик только и смог что кивнуть головой.— Мне нужна твоя помощь. Твой дедушка — охотник на таких, как я — oборотней, и он убил моего сына. Bзамен я должен убить тебя, но я оставлю тебе жизнь, только при одном условии: твой дед должен прийти в тайную рощу и розыскать там меня, где у меня с ним будут свои счёты. Но для этого я должен буду укусить тебя, чтобы передать тебе свою силу.На следующий день у леса было найдено разорваное в клочья тело мальчика.Никогда не верьте oборотням...

Ключевые слова: Оборотень смерть лес ночь волк авторская история

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