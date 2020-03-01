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Страшилки

Сияние за окном

- Ну давай, догоняй меня! - Кричал маленький Джо своей старшей сестре.

- Я не буду бегать за тобой всю ночь! - Ответила сестра.

- Ты обещала поиграть со мной этой ночью! - Грустно сказал Джо.

Кэти приехала к родителям на пару дней, сложно выдержать много времени без любимых нам людей.

- Да, но уже поздно! Ложись в кровать, время страшилок.

Кэти всё-таки удалось уложить Джо в кровать, это её маленькая победа, даже Лили (так звали маму) с ним не справлялась.

- Старуха в порванном платье медленно подходила к нему, а потом начала смеяться как ведьма!

Кэти тихо хихикнула.

- Её грязные руки тянулись к шее маленького беззащитного мальчика, который не хотел ложиться спать и всегда спорил на этот счёт.

- Хватит, я больше так не буду! - Плача сказал Джо, утирая слёзы из маленьких глаз.

Кэти нравилось пугать брата, она получала от этого удовольствие, но чувство сожаления всегда выигрывало, поэтому она немедленно его успокаивала.

- Ну что ты, это просто страшилка. Я рядом, значит тебе нечего бояться.

Джо уснул быстро, а это значит, что у Кэти появилось свободное время.

Дом, в котором жила их семья, находился прямо возле леса, отец работал егерем и ему было удобнее быть рядом с объектом его наблюдений.

Воспоминания поглощали Кэти, комната выглядела прям как в детстве, та же кровать, то же зеркало и те же игрушки повсюду, она любила всех их, без исключений.

Её любимым развлечением было рассматривание леса, часто она видела уходящего в него папу и махала рукой, а он ей отвечал тем же. Эта ночь не была исключением, Кэти пристально глядела в красивый, заснеженный лес и, казалось, была загипнотизирована им.

Спустя некоторое время ей показалось, что посреди деревьев что-то светится, освещая всё вокруг ярким синим цветом.

Кэти протёрла глаза, чтобы убедиться в правдивости ситуации, но ничего не изменилось, вдобавок свет начал двигаться.

Она знала, что отец не выходит в такое время, поэтому предположения разрывали её мысли.

Решив, что одних мыслей мало, она собралась и вышла на улицу, пробиваясь через холод и снег, ноги вели её к таинственному сиянию.

Дойдя до места, где свечение было видно в последний раз, Кэти огляделась, но ничего вокруг не было, тёмный и густой лес, освещаемый лишь холодной луной.

- Может всё же показалось? - Сказала про себя Кэти.

Как будто в ответ хрустнула палка где-то справа, она повернулась и увидела его: огромный лось с синими свечами на рогах.

Он напугал Кэти, и она дёрнулась.

- Ох, чёрт! - Вскрикнула она.

Лось кивнул, подавая знак, чтобы она двигалась за ним.

Ей так хотелось узнать, откуда этот лось, почему у него на рогах свечи и она двинулась вслед.

На удивление не было страшно, рядом с этим созданием было очень спокойно, и Кэти не чувствовала уже ни сильного холода, ни глубоко снега.

Вдруг они вышли на красивую поляну, солнце ударило лучами по глазам, и на мгновение Кэти застыла.

Это была не просто поляна, никакого снега вокруг, лишь разнообразные цветы и множество бабочек.

«Невозможно, я не верю своим глазам!» - подумала она.

У Кэти появилось желание окунуться в эти цветы, почувствовать их. Так она и сделала, их аромат был прекрасен, самое сладкое, что она когда-либо нюхала.

Возвращаться в холодную зиму не хотелось, но понимая, что так быть не должно, она попробовала подняться. Тело начало невыносимо болеть, оно не слушалось и спустя несколько попыток Кэти обессилила, сильно клонило в сон, поэтому её глаза непроизвольно закрылись.

Весь дом на утро был встревожен, мать с отцом не могли найти свою дочь, подняли тревогу, искали повсюду, но долго это не продлилось, следы, оставленные Кэти ночью, остались нетронутыми, по ним они пришли к полностью закоченевшей дочери.

Кэти болела шизофренией, её тревожили постоянные галлюцинации, матери было совсем сложно, когда умер их маленький сын Джо, а дочь как будто видела его, говорила с ним, играла, это ещё больше убивало маму изнутри, кажется, она тоже сходила с ума. Всё наладилось, когда Кэти съехала от них, но от этой ситуации сердце бедной матери не выдержало, неделю она лежала на кровати в отчаянии, муж поддерживал всеми своими усилиями, но и ему было не лучше.

Однажды Лили посмотрела в окно и увидела синее свечение, затем раздался смех Кэти.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:28
Сегодня, 07:28 by odycoticПросмотров: 115Комментарии: 0
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Ключевые слова: Болезнь холод снег лес олень поляна сияние авторская история

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