Когда приходят кошмары

Когда приходят кошмарыВ ту ночь я впервые с этим столкнулся. Жена была на работе, а сын спал в другой комнате. Проснувшись часа в два ночи, я захотел по нужде и отправился в туалет.
- Черт возьми! - непроизвольно вырвалось у меня, когда я увидел стоящий в темноте в коридоре детский силуэт. Это был мой шестилетний сын, Данил. Слегка пошатываясь, он стоял на месте и не двигался.
- Данил, ты что здесь делаешь? - спросил я, и ответом мне была тишина. Подойдя к нему вплотную, я внимательно посмотрел на его лицо. Глаза были открыты, взгляд уткнулся в одну точку.
"Ходит во сне," - понял я. Около года назад такое уже было, только тогда я не видел своими глазами, как это происходит, а лишь нашел Данила спящим за столом на кухне. Теперь вот увидел...
Осторожно придерживая сына руками, я повел его к кровати, так как нельзя резко будить человека, пока он находится в таком состоянии.
- Под кроватью, - слегка невнятно пробубнил он, не просыпаясь.
- Ты будешь спать на кровати, Данил. Не под кроватью, - тихо сказал я, понимая, что он спит и не слышит меня.
- Под кроватью кто-то есть, - пробормотал он, после чего со стороны моей комнаты послышались какие-то шорохи.
"Совпадение, просто совпадение," - мысленно пытался я унять появившийся страх. Положив Данила на кровать в его комнате и укрыв его одеялом, я прислушался. Шорохи в этот момент затихли.
Осторожно пройдя в свою комнату, я ничего там не увидел и прислушался. Стояла полная тишина.
Включив свет, я заглянул под кровать, а затем осмотрел все вокруг. Ничего не обнаружив, я решил, что мне просто показалось, и лег спать.
Несмотря на все странности, сон пришел довольно быстро. Но спустя какое-то время меня разбудил непонятный шум, раздавшийся поблизости.
Сквозь полусонную завесу вместе с прочими звуками до меня дошел голос моего сына:
- Пап, смотри сюда!
Окончательно проснувшись, я открыл глаза. Шкаф был открыт, а по всей комнате была разбросана одежда. Протирая сонные глаза, я пытался понять, что здесь произошло.
"Наверное, Данил лунатил и все тут раскидал," - пронеслось в голове.
- Пап, - раздался из коридора его голос, а затем и смех.
Поднявшись с кровати, я увидел в темном проеме двери силуэт Данила, который вдруг рванул в сторону кухни, громко засмеявшись.
"Это он во сне так?"
В груди появился сильный страх, и я отправился вслед за сыном. Мои пальцы нащупали выключатель, и на кухне зажегся свет. Там никого не было.
Почесывая голову, я в недоумении стоял и смотрел по сторонам. Пока мой разум старался понять, куда делся Данил, сверху внезапно раздался смех.
Надо мной на потолке находился мой сын, который, радостно улыбаясь, сказал:
- Ты нашел меня.
Остолбенев от ужаса, я наблюдал, как он, ухмыляясь, смотрит на меня. Через пару секунд Данил с радостью в голосе крикнул мне:
- А теперь прячься ты. Я считаю до десяти и иду искать.
В его широко открытых глазах всплыло маниакальное безумие и, задыхаясь от возбуждения, он прошипел:
- Но я обязательно тебя найду.
В этот момент я что есть силы побежал в комнату Данила, сам не знаю, почему именно туда. Оказавшись там, я рывком захлопнул дверь и только тогда посмотрел на кровать. На ней, тихо сопя, спал мой сын.
В еще большем недоумении я сел рядом с ним на кровать и думал, что же мне делать. Вскоре из кухни раздался громкий радостный вопль, сопровождаемый смехом:
- Я иду искать!
Сразу после этого послышались шаги, которые невообразимо быстро приблизились к комнате. Буквально спустя секунду они остановились за дверью, и оттуда послышался веселый смешок.
Находясь под действием огромного страха, я неосознанно начал отползать назад на кровати и этим потревожил спящего Данила. В момент его пробуждения смех в коридоре осекся, и раздался громкий звук падающего на пол тела.
- Пап, мне приснился страшный сон, - сказал мой сын и вцепился в меня трясущимися руками.
- Что?.. Какой сон? - я находился под действием не менее сильного страха, чем он, но все же старался сохранять спокойствие.
- Мне приснилось, что за тобой гнался он! - в ужасе сказал мне Данил.
- Кто "он"? - спросил я, абсолютно не понимая, что сейчас происходит.
- Тот, кто притворяется человеком! - на глазах сына появились слезы. - Мне снилось, что он играл с тобой в прятки, а ты не мог его найти. Но потом ты все-таки нашел его на потолке на кухне, и тогда уже он пошел искать тебя. А ты испугался и прибежал сюда.
- Это... - мне было очень сложно пересилить свой страх. - Это был просто сон.
- Тот, кто притворяется человеком, хотел сделать тебе больно! - плача, объяснил мне Данил. - Помнишь, я рассказывал тебе, что один раз мне приснилось, как он поиграл с нашим соседом?
Было чертовски сложно унять дрожь в руках. Я вспомнил, что месяц назад соседа нашли мертвым у себя в квартире. По официальной версии, он поскользнулся и неудачно упал... Настолько неудачно, что это стало последним падением в его жизни.
- Не волнуйся, - сказал я своему сыну и лег рядом с ним на его кровать. - Это просто плохой сон. Хочешь, я посплю сегодня с тобой?
- Да, - он вытер рукой слезы и крепко вцепился в меня.
"Мне страшно, как и тебе, Данил, - думал я. - Ведь я пережил все, о чем ты мне рассказал, в реальности..."
Тогда я еще не понял до конца, что все это значит. Но немного позже у меня уже было безумное предположение, которое к несчастью оправдалось.
В тот момент, когда я случайно разбудил Данила ночью, то существо за дверью испустило дух, рухнуло на пол и пропало. На утро я не нашел ничего кроме разбросанных по моей комнате вещей.
Это случалось довольно редко, однако, каждый раз это был настоящий ужас. По неизвестной причине частью реальности становились только самые страшные сны моего сына. И хотя все жуткие существа исчезали с его пробуждением, причиненные ими последствия оставались... Этих существ мы прозвали Кошмарами.
Кошмары бывали самые разные - как весьма безобидные создания, которые могли только лишь напугать, так и очень опасные и агрессивные существа, обладающие большой силой и скоростью.
Тот, кто притворяется человеком, которого я тогда встретил, является одним из самых худших Кошмаров. Не сразу понимаешь, что разговариваешь не с сыном или женой, а с чудовищем, отчего становится по-настоящему страшно, особенно осознавая то, что это существо может без труда порвать любого в клочья, если захочет.
После визитов Кошмаров часто приходится покупать новые вещи, так как старые становятся повреждены или уничтожены, а также проводить тщательные уборки в квартире.
Нам пришлось дважды полностью заменять всю проводку из-за Того, кто приходит из пепла. Когда он появляется, работающие в комнатах лампы взрываются, а все линии электропередач полностью выгорают. Все, к чему он прикасается, обугливается и покрывается золой. Его горящие пламенем глаза всегда жадно осматривают окружающую обстановку в поисках предметов, поджечь которые легче всего.
Иногда первоначальное представление о Кошмаре может быть ошибочно. Однажды я нашел отклеившиеся следы на обоях в форме ладоней рук и лица, будто со стороны стены кто-то прислонился к ним. Данил сказал, что это Тот, кто прячется в стенах, осматривал комнату. Подумав, что это существо может только прятаться и наблюдать за нами, я решил, что оно не представляет опасности...
Но мое мнение изменилось, когда одной ночью рука, выскочившая из стены, вцепилась в мое предплечье. Мертвая хватка сдавливала мою руку сильнее с каждой долей секунды, пока я не услышал хруст и не почувствовал адскую боль. Мои крики разбудили Данила, и от чудовища остался лишь выпуклый порванный кусок обоев.
Наверное, все думают, что в таких ситуациях сразу же приезжают военные и ученые, которые силой забирают необходимый им "объект" для опытов и экспериментов. Но на самом деле никому это было не нужно. Скорее всего большая часть людей воспринимала это, как бред сумасшедшего... даже учитывая мощные электро-магнитные импульсы, сгоревшую проводку, деформацию стен и прочие странные вещи, происходящие тут.
Мы пытались что-нибудь сделать с этим, но у нас ничего не получалось. На вопрос о том, откуда Данил берет названия для этих существ, он отвечал, что просто знает, как их называть, как только видит во снах.
Кошмары с каждым разом становились все хуже, и в один день случилось страшное...
Я вернулся поздно с работы, где был полный завал, и увидел, что жены нет дома, а сын сидит в страхе под одеялом у себя в комнате.
- Привет, Данил, - спросил я, положив на него руку. - Что случилось?
- Приходил он, - сквозь слезы ответил сын.
- Кто "он"? - я осторожно снял одеяло с Данила, который, плача, смотрел на меня.
- Он сделал маме больно.
- Что? - страх, печаль и беспокойство мигом одолели меня. - Где она? Что с ней?
- Она скоро будет здесь.
- Фух, - мне стало гораздо легче, и уже громче я спросил у сына:
- А кто это приходил-то?
- Тише, - Данил судорожно замахал мне руками. - А то нас услышат.
- Кто услышит? - не понял я.
"Они ведь все исчезают, если он просыпается, так в чем же дело?"
- Милый, я дома, - раздался из коридора знакомый голос. Я встал и собирался пойти туда, но Данил крепко схватил меня за руку и испуганно прошептал:
- Не иди туда! Нам нужно спрятаться!
- Почему? Ты так и не сказал, кто приходил, и что случилось с мамой.
- Приходил Тот... - сын осекся из-за шагов, которые послышались недалеко от комнаты. Они звучали так, будто тот, кому они принадлежали, только учился ходить. С неуклюжим топанием, шоркая по ковру ногами, к нам кто-то приближался.
- Тот, кто воскрешает мертвых, - закончил Данил и закричал, когда дверь в комнату резко открылась от сильнейшего удара, а в проеме показался труп мамы.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:01 by dimacraft04Просмотров: 69Комментарии: 0
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