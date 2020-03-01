Когда приходят кошмары

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

dimacraft04 Просмотров: 69 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:01 by

В ту ночь я впервые с этим столкнулся. Жена была на работе, а сын спал в другой комнате. Проснувшись часа в два ночи, я захотел по нужде и отправился в туалет.- Черт возьми! - непроизвольно вырвалось у меня, когда я увидел стоящий в темноте в коридоре детский силуэт. Это был мой шестилетний сын, Данил. Слегка пошатываясь, он стоял на месте и не двигался.- Данил, ты что здесь делаешь? - спросил я, и ответом мне была тишина. Подойдя к нему вплотную, я внимательно посмотрел на его лицо. Глаза были открыты, взгляд уткнулся в одну точку."Ходит во сне," - понял я. Около года назад такое уже было, только тогда я не видел своими глазами, как это происходит, а лишь нашел Данила спящим за столом на кухне. Теперь вот увидел...Осторожно придерживая сына руками, я повел его к кровати, так как нельзя резко будить человека, пока он находится в таком состоянии.- Под кроватью, - слегка невнятно пробубнил он, не просыпаясь.- Ты будешь спать на кровати, Данил. Не под кроватью, - тихо сказал я, понимая, что он спит и не слышит меня.- Под кроватью кто-то есть, - пробормотал он, после чего со стороны моей комнаты послышались какие-то шорохи."Совпадение, просто совпадение," - мысленно пытался я унять появившийся страх. Положив Данила на кровать в его комнате и укрыв его одеялом, я прислушался. Шорохи в этот момент затихли.Осторожно пройдя в свою комнату, я ничего там не увидел и прислушался. Стояла полная тишина.Включив свет, я заглянул под кровать, а затем осмотрел все вокруг. Ничего не обнаружив, я решил, что мне просто показалось, и лег спать.Несмотря на все странности, сон пришел довольно быстро. Но спустя какое-то время меня разбудил непонятный шум, раздавшийся поблизости.Сквозь полусонную завесу вместе с прочими звуками до меня дошел голос моего сына:- Пап, смотри сюда!Окончательно проснувшись, я открыл глаза. Шкаф был открыт, а по всей комнате была разбросана одежда. Протирая сонные глаза, я пытался понять, что здесь произошло."Наверное, Данил лунатил и все тут раскидал," - пронеслось в голове.- Пап, - раздался из коридора его голос, а затем и смех.Поднявшись с кровати, я увидел в темном проеме двери силуэт Данила, который вдруг рванул в сторону кухни, громко засмеявшись."Это он во сне так?"В груди появился сильный страх, и я отправился вслед за сыном. Мои пальцы нащупали выключатель, и на кухне зажегся свет. Там никого не было.Почесывая голову, я в недоумении стоял и смотрел по сторонам. Пока мой разум старался понять, куда делся Данил, сверху внезапно раздался смех.Надо мной на потолке находился мой сын, который, радостно улыбаясь, сказал:- Ты нашел меня.Остолбенев от ужаса, я наблюдал, как он, ухмыляясь, смотрит на меня. Через пару секунд Данил с радостью в голосе крикнул мне:- А теперь прячься ты. Я считаю до десяти и иду искать.В его широко открытых глазах всплыло маниакальное безумие и, задыхаясь от возбуждения, он прошипел:- Но я обязательно тебя найду.В этот момент я что есть силы побежал в комнату Данила, сам не знаю, почему именно туда. Оказавшись там, я рывком захлопнул дверь и только тогда посмотрел на кровать. На ней, тихо сопя, спал мой сын.В еще большем недоумении я сел рядом с ним на кровать и думал, что же мне делать. Вскоре из кухни раздался громкий радостный вопль, сопровождаемый смехом:- Я иду искать!Сразу после этого послышались шаги, которые невообразимо быстро приблизились к комнате. Буквально спустя секунду они остановились за дверью, и оттуда послышался веселый смешок.Находясь под действием огромного страха, я неосознанно начал отползать назад на кровати и этим потревожил спящего Данила. В момент его пробуждения смех в коридоре осекся, и раздался громкий звук падающего на пол тела.- Пап, мне приснился страшный сон, - сказал мой сын и вцепился в меня трясущимися руками.- Что?.. Какой сон? - я находился под действием не менее сильного страха, чем он, но все же старался сохранять спокойствие.- Мне приснилось, что за тобой гнался он! - в ужасе сказал мне Данил.- Кто "он"? - спросил я, абсолютно не понимая, что сейчас происходит.- Тот, кто притворяется человеком! - на глазах сына появились слезы. - Мне снилось, что он играл с тобой в прятки, а ты не мог его найти. Но потом ты все-таки нашел его на потолке на кухне, и тогда уже он пошел искать тебя. А ты испугался и прибежал сюда.- Это... - мне было очень сложно пересилить свой страх. - Это был просто сон.- Тот, кто притворяется человеком, хотел сделать тебе больно! - плача, объяснил мне Данил. - Помнишь, я рассказывал тебе, что один раз мне приснилось, как он поиграл с нашим соседом?Было чертовски сложно унять дрожь в руках. Я вспомнил, что месяц назад соседа нашли мертвым у себя в квартире. По официальной версии, он поскользнулся и неудачно упал... Настолько неудачно, что это стало последним падением в его жизни.- Не волнуйся, - сказал я своему сыну и лег рядом с ним на его кровать. - Это просто плохой сон. Хочешь, я посплю сегодня с тобой?- Да, - он вытер рукой слезы и крепко вцепился в меня."Мне страшно, как и тебе, Данил, - думал я. - Ведь я пережил все, о чем ты мне рассказал, в реальности..."Тогда я еще не понял до конца, что все это значит. Но немного позже у меня уже было безумное предположение, которое к несчастью оправдалось.В тот момент, когда я случайно разбудил Данила ночью, то существо за дверью испустило дух, рухнуло на пол и пропало. На утро я не нашел ничего кроме разбросанных по моей комнате вещей.Это случалось довольно редко, однако, каждый раз это был настоящий ужас. По неизвестной причине частью реальности становились только самые страшные сны моего сына. И хотя все жуткие существа исчезали с его пробуждением, причиненные ими последствия оставались... Этих существ мы прозвали Кошмарами.Кошмары бывали самые разные - как весьма безобидные создания, которые могли только лишь напугать, так и очень опасные и агрессивные существа, обладающие большой силой и скоростью.Тот, кто притворяется человеком, которого я тогда встретил, является одним из самых худших Кошмаров. Не сразу понимаешь, что разговариваешь не с сыном или женой, а с чудовищем, отчего становится по-настоящему страшно, особенно осознавая то, что это существо может без труда порвать любого в клочья, если захочет.После визитов Кошмаров часто приходится покупать новые вещи, так как старые становятся повреждены или уничтожены, а также проводить тщательные уборки в квартире.Нам пришлось дважды полностью заменять всю проводку из-за Того, кто приходит из пепла. Когда он появляется, работающие в комнатах лампы взрываются, а все линии электропередач полностью выгорают. Все, к чему он прикасается, обугливается и покрывается золой. Его горящие пламенем глаза всегда жадно осматривают окружающую обстановку в поисках предметов, поджечь которые легче всего.Иногда первоначальное представление о Кошмаре может быть ошибочно. Однажды я нашел отклеившиеся следы на обоях в форме ладоней рук и лица, будто со стороны стены кто-то прислонился к ним. Данил сказал, что это Тот, кто прячется в стенах, осматривал комнату. Подумав, что это существо может только прятаться и наблюдать за нами, я решил, что оно не представляет опасности...Но мое мнение изменилось, когда одной ночью рука, выскочившая из стены, вцепилась в мое предплечье. Мертвая хватка сдавливала мою руку сильнее с каждой долей секунды, пока я не услышал хруст и не почувствовал адскую боль. Мои крики разбудили Данила, и от чудовища остался лишь выпуклый порванный кусок обоев.Наверное, все думают, что в таких ситуациях сразу же приезжают военные и ученые, которые силой забирают необходимый им "объект" для опытов и экспериментов. Но на самом деле никому это было не нужно. Скорее всего большая часть людей воспринимала это, как бред сумасшедшего... даже учитывая мощные электро-магнитные импульсы, сгоревшую проводку, деформацию стен и прочие странные вещи, происходящие тут.Мы пытались что-нибудь сделать с этим, но у нас ничего не получалось. На вопрос о том, откуда Данил берет названия для этих существ, он отвечал, что просто знает, как их называть, как только видит во снах.Кошмары с каждым разом становились все хуже, и в один день случилось страшное...Я вернулся поздно с работы, где был полный завал, и увидел, что жены нет дома, а сын сидит в страхе под одеялом у себя в комнате.- Привет, Данил, - спросил я, положив на него руку. - Что случилось?- Приходил он, - сквозь слезы ответил сын.- Кто "он"? - я осторожно снял одеяло с Данила, который, плача, смотрел на меня.- Он сделал маме больно.- Что? - страх, печаль и беспокойство мигом одолели меня. - Где она? Что с ней?- Она скоро будет здесь.- Фух, - мне стало гораздо легче, и уже громче я спросил у сына:- А кто это приходил-то?- Тише, - Данил судорожно замахал мне руками. - А то нас услышат.- Кто услышит? - не понял я."Они ведь все исчезают, если он просыпается, так в чем же дело?"- Милый, я дома, - раздался из коридора знакомый голос. Я встал и собирался пойти туда, но Данил крепко схватил меня за руку и испуганно прошептал:- Не иди туда! Нам нужно спрятаться!- Почему? Ты так и не сказал, кто приходил, и что случилось с мамой.- Приходил Тот... - сын осекся из-за шагов, которые послышались недалеко от комнаты. Они звучали так, будто тот, кому они принадлежали, только учился ходить. С неуклюжим топанием, шоркая по ковру ногами, к нам кто-то приближался.- Тот, кто воскрешает мертвых, - закончил Данил и закричал, когда дверь в комнату резко открылась от сильнейшего удара, а в проеме показался труп мамы.

Ключевые слова: Сын лунатизм кошмары существо труп

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