Ночная гостья из склепа

Ночная гостья из склепаЭту страшную историю рассказал солдат моей бабушке сразу после войны. Войсковая часть находилась ещё в Европе, только что окончилась жуткая война. Солдата, рассказчика этой истории, поставили охранять склады с боеприпасами. Склады находились на краю городка, напротив кладбища.
Солдат, назовём его Иваном, ходил с автоматом вокруг складского помещения. Начало смеркаться, полил дождь. Что делать? Иван увидел невдалеке склеп, вернее, он его и раньше видел, но не обращал внимания. Решил переждать дождь в склепе, благо в двери склепа был глазок, через который можно было видеть вход в складское помещение.
Вошёл он в склеп, а там гробы стоят рядами. Жутко ему стало, да что поделаешь — ливень «как из ведра». Постоит в склепе, потом обойдёт склад и опять в склеп. А тут пришли беженцы да с детьми. Солдат предложил им переждать дождь вместе с ним в склепе. Некоторые беженцы понимали русский и согласились. Но испугались гробов и потому решили выставить их наружу.
Сидят в склепе, а дождь, гроза страшная, жуткие молнии. Зажгли свечу. И вдруг слышат стук. Иван посмотрел в глазок и в свете молнии увидел женщину. Женщина была в старинной одежде, на голове широкополая шляпа, вся в украшениях. Прямо-таки XVI-XVII век.
И вдруг на русском языке она говорит:
— Почему вы безобразничаете? Почему вы выставили мой домик на улицу? Там мокро и холодно. Впустите меня к себе. Я вся замёрзла.
А сама такая худенькая, изящная, чуть не светится насквозь. Иван обомлел от страха. Даже забыл, что у него на плече автомат висит. Не раз он ходил в атаки, а тут словно окаменел.
А женщина опять просит своё. И все беженцы почему-то переполошились и сбились в противоположный угол. Женщина несколько раз повторила свою просьбу, потом исчезла. Иван о караульной службе и забыл. Подпёр дверь какой-то доской и стал всматриваться в темноту. Через некоторое время повторилось всё снова. Беженцы кинулись ко входу, но Иван удержал их.
И так до утра гостья периодически напоминала о себе. Как только забрезжил рассвет, все кинулись заносить гробы обратно. А Иван продолжил свою службу.
Когда Иван рассказывал об этом, то удивлялся:
— Вы представляете! У меня даже волосы на голове встали дыбом!
Насколько помню рассказ, через некоторое время, когда внесли гробы на место, эта женщина, открыв дверь склепа, сказала Ивану:
— Благодарю!
И исчезла.
Автор - Серж.
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Сегодня, 09:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 52Комментарии: 0
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