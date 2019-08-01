Беспокойные мертвецы
Один из работников кладбища на вопрос, какие гробы по его мнению предпочтительнее, ответил: «Металлические надежнее». Не зря, ох не зря так говорил старый могильщик. Полковник Томас Чейз в начале XIX века был одним из богатейших плантаторов о. Барбадос и главой разветвленного старинного семейного клана, куда кроме Чейзов входили Элиоты, Брустеры, Годдарды, Эймсы.
И нет ничего удивительного, что он решил построить для себя и своих родственников склеп, который соответствовал бы им по рангу, вызывал зависть и уважение у друзей и у недругов. В скальной породе была выдолблена усыпальница размером 12х7 футов (3,5х2м), стены выложили камнем, вход прикрыли массивной плитой из девонширского мрамора.
Первой обитательницей склепа 31 июля 1807 года стала Томазина Годдард, похороненная в свинцовом гробу. 22 февраля 1808 года в склеп опустили свинцовый гробик с телом двухлетней Мэри Анны Чейз – младшей дочери полковника. 6 июля 1812 шесть человек внесли в склеп свинцовый гроб с телом старшей дочери полковника – Доракс.
Полковник обладал тяжелым характером, его ненавидели на острове все, начиная от рабов и кончая соседями плантаторами. По углам шептались, что самодур Томас Чейз превратил жизнь дочери в кошмар, и та уморила себя голодом.
Говорили недолго – не прошло и месяца, как к склепу принесли гроб с телом самого Томаса Чейза. Четыре могильщика, налегая на ломы, сдвинули прикрывающую вход мраморную плиту, спустились в склеп и с воплями выскочили наверх. Глаза у каждого были размером с чайное блюдце.
Кто «хозяйничает» в склепе?
Гробик маленькой Мэри лежал в дальнем углу. Перевернутый на бок гроб миссис Годдард стоял у стены. Гроб с телом мисс Доракс был развернут на 90 градусов. Негры в ужасе побежали прятаться: они были уверены, что в надругательстве над мертвыми обвинят их, и белые не успокоятся, пока не повесят 1-2 «черномазых».
Опыт их не подвел: действительно прозвучало «проклятые ниггеры» и одного уже потащили к дереву. Бедняга плакал, божился и клялся, что он тут ни при чем, но кто и когда верил слову черного раба? Негра не повесили только потому, что рабы стали дороги. Но для острастки нескольких подозреваемых жестоко выпороли. В склепе навели порядок.
Осенью 1816 года хоронили 2-месячную С.В. Эймс, открыли склеп. Гробы, как и в прошлый раз, оказались разбросанными. Снова обвинили рабов. Через шесть месяцев принесли хоронить Сэмюэла Брюстера – снова в склепе царил настоящий разгром.
Объяснить происходящего никто не мог: несколько человек постоянно тайком приходят на кладбище, с трудом сдвигают закрывающую вход в склеп мраморную плиту, растаскивают гробы, некоторые из которых весят более 100 кг, а затем уходят, не забыв предварительно аккуратно поставить входную плиту на место?
Приходской священник с несколькими уважаемыми жителями внимательно исследовал склеп на предмет наличия секретных проходов, исследовали каждую трещинку – тайного лаза не обнаружили. Гробы расставили по местам, склеп накрыли плитой.
Расследование лорда Комбермера
7 июля 1819 года скончалась Томазина Кларк, происходившая из рода Чейзов. Давно Барбадос не видел таких многочисленных похорон. За гробом кроме родственников и друзей покойной шли сотни любопытствующих, на ходу заключая пари. На похороны прибыл сам губернатор острова лорд Комбермер, до которого уже дошли слухи о «нехорошем склепе». Когда склеп вскрыли, те, кто ставили на очередной хаос в усыпальнице, выиграли.
Губернатор приказал в этот раз засыпать весь пол в склепе ровным слоем мелкого белого песка. Сделали точный рисунок размещения гробов. Склеп не просто накрыли плитой, но и залили ее по краям цементом, в свежем растворе губернатор оставил оттиски своей печати, то же сделали и приглашенные им ответственные лица.
Лорд оказался человеком нетерпеливым, не стал ждать очередной смерти кого-нибудь из родственников Чейза и через год приказал вскрыть склеп. 18 апреля 1820 года на кладбище собрались несколько тысяч человек. Сперва проверили наличие печатей – они были на месте. После этого разбили цемент и сдвинули плиту в сторону.
Комбермер первым спустился в склеп. Гробы вновь были раскиданы по всей усыпальнице, а самый тяжелый – Томаса Чейза, который в склеп вносили 8 человек, стоял стоймя. Пол склепа покрывал ровный слой мелкого белого песка, на котором не было ни единого следа – ни ног вандалов, ни самих гробов. Обескураженный губернатор приказал гробы вынести и захоронить в разных местах.
С тех пор склеп семейства Чейзов стоит пустым. Хотя места в нем много, желающих хоронить в нем своих умерших родственников не находится. У многочисленных исследователей этого происшествия внятных объяснений нет.
Местные жители считают, что «хозяйничал» в склепе дух наложившей на себя руки мисс Доракс. Но если нелюбовь духа девушки к сгубившему ее отцу понятна, то чем неугодили ей миссис Томазина Годдард и дети, одному из которых было 2 года, а второму 6 месяцев? Барбадосцы разводят руками: «Нам, смертным, духа не понять».
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 10Комментарии: 0
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