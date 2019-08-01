Беспокойные мертвецы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 10 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:10 by

Один из работников кладбища на вопрос, какие гробы по его мнению предпочтительнее, ответил: «Металлические надежнее». Не зря, ох не зря так говорил старый могильщик. Полковник Томас Чейз в начале XIX века был одним из богатейших плантаторови главой разветвленного старинного семейного клана, куда кроме Чейзов входили Элиоты, Брустеры, Годдарды, Эймсы.И нет ничего удивительного, что он решил построить для себя и своих родственников склеп, который соответствовал бы им по рангу, вызывал зависть и уважение у друзей и у недругов. В скальной породе была выдолблена усыпальница размером 12х7 футов (3,5х2м), стены выложили камнем, вход прикрыли массивной плитой из девонширского мрамора.Первой обитательницей склепа 31 июля 1807 года стала Томазина Годдард, похороненная в свинцовом гробу. 22 февраля 1808 года в склеп опустили свинцовый гробик с телом двухлетней Мэри Анны Чейз – младшей дочери полковника. 6 июля 1812 шесть человек внесли в склеп свинцовый гроб с телом старшей дочери полковника – Доракс.Полковник обладал тяжелым характером, его ненавидели на острове все, начиная от рабов и кончая соседями плантаторами. По углам шептались, что самодур Томас Чейз превратил жизнь дочери в кошмар, и та уморила себя голодом.Говорили недолго – не прошло и месяца, как к склепу принесли гроб с телом самого Томаса Чейза. Четыре могильщика, налегая на ломы, сдвинули прикрывающую вход мраморную плиту, спустились в склеп и с воплями выскочили наверх. Глаза у каждого были размером с чайное блюдце.Гробик маленькой Мэри лежал в дальнем углу. Перевернутый на бок гроб миссис Годдард стоял у стены. Гроб с телом мисс Доракс был развернут на 90 градусов. Негры в ужасе побежали прятаться: они были уверены, что в надругательстве над мертвыми обвинят их, и белые не успокоятся, пока не повесят 1-2 «черномазых».Опыт их не подвел: действительно прозвучало «проклятые ниггеры» и одного уже потащили к дереву. Бедняга плакал, божился и клялся, что он тут ни при чем, но кто и когда верил слову черного раба? Негра не повесили только потому, что рабы стали дороги. Но для острастки нескольких подозреваемых жестоко выпороли. В склепе навели порядок.Осенью 1816 года хоронили 2-месячную С.В. Эймс, открыли склеп. Гробы, как и в прошлый раз, оказались разбросанными. Снова обвинили рабов. Через шесть месяцев принесли хоронить Сэмюэла Брюстера – снова в склепе царил настоящий разгром.Объяснить происходящего никто не мог: несколько человек постоянно тайком приходят на кладбище, с трудом сдвигают закрывающую вход в склеп мраморную плиту, растаскивают гробы, некоторые из которых весят более 100 кг, а затем уходят, не забыв предварительно аккуратно поставить входную плиту на место?Приходской священник с несколькими уважаемыми жителями внимательно исследовал склеп на предмет наличия секретных проходов, исследовали каждую трещинку – тайного лаза не обнаружили. Гробы расставили по местам, склеп накрыли плитой.7 июля 1819 года скончалась Томазина Кларк, происходившая из рода Чейзов. Давно Барбадос не видел таких многочисленных похорон. За гробом кроме родственников и друзей покойной шли сотни любопытствующих, на ходу заключая пари. На похороны прибыл сам губернатор острова лорд Комбермер, до которого уже дошли слухи о «нехорошем склепе». Когда склеп вскрыли, те, кто ставили на очередной хаос в усыпальнице, выиграли.Губернатор приказал в этот раз засыпать весь пол в склепе ровным слоем мелкого белого песка. Сделали точный рисунок размещения гробов. Склеп не просто накрыли плитой, но и залили ее по краям цементом, в свежем растворе губернатор оставил оттиски своей печати, то же сделали и приглашенные им ответственные лица.Лорд оказался человеком нетерпеливым, не стал ждать очередной смерти кого-нибудь из родственников Чейза и через год приказал вскрыть склеп. 18 апреля 1820 года на кладбище собрались несколько тысяч человек. Сперва проверили наличие печатей – они были на месте. После этого разбили цемент и сдвинули плиту в сторону.Комбермер первым спустился в склеп. Гробы вновь были раскиданы по всей усыпальнице, а самый тяжелый – Томаса Чейза, который в склеп вносили 8 человек, стоял стоймя. Пол склепа покрывал ровный слой мелкого белого песка, на котором не было ни единого следа – ни ног вандалов, ни самих гробов. Обескураженный губернатор приказал гробы вынести и захоронить в разных местах.С тех пор склеп семейства Чейзов стоит пустым. Хотя места в нем много, желающих хоронить в нем своих умерших родственников не находится. У многочисленных исследователей этого происшествия внятных объяснений нет.Местные жители считают, что «хозяйничал» в склепе дух наложившей на себя руки мисс Доракс. Но если нелюбовь духа девушки к сгубившему ее отцу понятна, то чем неугодили ей миссис Томазина Годдард и дети, одному из которых было 2 года, а второму 6 месяцев? Барбадосцы разводят руками: «Нам, смертным, духа не понять».Автор - не указан.

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