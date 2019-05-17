Съезжай

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

crew Просмотров: 125 Комментарии: 2 +2 Вчера, 14:37 by

Купил я недавно квартиру, недалеко от своего дома, дабы родители смогли навещать меня когда им будет угодно. Заселился, вещи все перевез, интернет оплатил, все дела сделал.Спустя примерно неделю после заселения, ко мне в дверь начала стучать какая-то бабка. Конструкция дверей была такова: в подъезд выходила дверь первая, когда человек заходит в нее, он попадает не в очень большой коридорчик. Этот коридорчик ведет к моей двери, в нем я ставил свой велосипед, отчего места там почти не было, но мне хватало. Так вот, эта бабка стояла перед моей дверью и стучала в нее. Я открыл, поздоровался. Она выглядела какой-то замученной. Как будто ее кто-то терроризировал и пил ее соки, но я не придал этому значения и спросил, зачем пожаловала. Спустя пару минут молчания, она начала бормотать что-то себе под нос и произнесла "Съезжай", - да с такой интонацией, что я чуть ли не обмочился. Это был не бабушкин голос. Голос ее был похож на рев какого-то монстра, который встречается смотрящим ужастики. После этого она развернулась, вышла из коридорчика и захлопнула за собой дверь. Я зашел в квартиру, сел на пуфик рядом с вешалками и начал думать. Думал я о том, что эта бабка начнет меня терроризировать. Под дверь нагадит, полицию вызовет, короче - принесет мне хлопот. С этими мыслями я сел за ноутбук и начал смотреть сериал.Под вечер опять стук. Вышел в коридорчик, никого нету. Посмотрел на пол - конверт. Поднял его, зашел в квартиру, закрыл замок. Сел опять же на пуфик, открыл конверт, осмотрел его содержимое. Кроме свернутого листа бумаги в этом конверте ничего не было. Раскрыл листок, далее, начал читать его содержимое:«Зря ты переехал в эту квартиру. Я бывшая ее совладелица, и скажу тебе, что это просто круг ада. Я съехала из этой квартиры, продала ее, порвала все возможные контакты с новой владелицей. Сейчас я не в самой лучшей форме, ведь прошло уже несколько лет. Сейчас тебе лучше съехать с нее и продать кому-нибудь другому. Не забудь сходить в церковь. Для тебя этот вечер может стать последним. Засыпать тебе нужно только с крестиком и закрытыми замками. Если позволяет время, то сбегай в церковь и приобрети еще один крестик, его кинь под дверь. За холодильником всегда стоит бутылка освященной воды. Выпей стакан этой воды, покрестись. Сделав это все, немедленно иди в кровать. Окна тоже закрывай, двери в комнаты все также закрывай. Если все-таки ОНО тебя достанет, начнет в дверь стучать или еще что, не реагируй. Лежи, как лежал. Наутро уже смело можешь продавать эту злосчастную квартиру. Кстати, ты же утром сегодня бабку видел, да? Дак вот это и есть ОНО. Эта бабулька жила в квартире снизу, но ОНО добралось и до нее. Щас весь дом в опасности именно из-за этого существа. Я тебя предупредила, тебе осталось только прожить эту ночь. Удачи!».Прочитав эту записку, я сразу же откинул ее в сторону. Я верующий в мистику, и такое действо и нарастание событий меня напрягло. Я немедленно оделся и выбежал из квартиры. Церковь стояла недалеко от дома. Прибежав в нее, я зашел в первую комнатушку. Там продавались уже освященные крестики. Купив крестик, я все так же быстро прибежал обратно в квартиру. Закрыл замки, причем все, что обычно на протяжении недели не делал. Кинул крестик под дверь, покрестился. Вбежал на кухню, заглянул за холодильник. За ним и вправду стояла бутылка воды. Кое как достав бутылку, я открыл ту и наполнил граненый стакан. Выпив залпом все эту воду, я перекрестился и, взяв бутылку под свою подмышку, я вбежал в зал. В зале стоял диван, на котором я спал. Закрыв все двери в комнаты, я взял ноутбук и закинул его на диван. Перекрестился еще пару раз, натянул наушники и начал смотреть сериал.В два ночи я снял наушники и услышал стук. Медленно положив ноутбук на пол, я ,было, уж захотел встать с дивана и подойди к двери, но потом вспомнил, что писалось в записке. "ОНО пришло за мной..." - думал я. Потом еще пара стуков. Все затихло. Я посмотрел на окно и чуть было не вскрикнул! Окно! Окно открыто! Я мигом вскочил с дивана, закрыл окно и зашторил то. Как хорошо, что я успел это сделать. Буквально через пару минут в окно пришелся стук, потом еще один и еще. Квартира, к слову, на пятом этаже. Опять все затихло. В других комнатах окна всегда были закрыты, потому что там эпицентр машин. Слышал как соседи этажом выше мешкаются, ходят, бывало даже бегают. Еще были звуки борьбы, как будто два алкаша сцепились и катались по полу. Под такие звуки и события я заснул. Наутро все проверил. Ничего не было тронуто, кроме записки. Она пропала, хотя я отчетливо помню, что находилась она на пуфике. Выставил объявление на авито, максимально снизил цену, хотя не хотел делать этого. Спустя пару часов нашелся покупатель. Все было оформлено, квартира больше не моя. На двери квартиры были какие-то странные следы, как будто кот своими когтями шкрябал по двери. Но, это уже не моя забота.

Ключевые слова: Квартира нечто соседка авторская история

Другие, подобные истории: