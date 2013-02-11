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Страшилки

Цветы

Существо, похожее на покрытого шерстью человека, пробиралось сквозь цветочный сад. На его лице был клюв, которым оно умело расчищало себе дорогу. В доме его ждало много человечины.

Вдруг оно услышало шорох где-то в саду. Хищник пригнулся и, принюхиваясь, пошёл туда, откуда шёл звук, но там никого не было. Опять шорох, и ещё, и ещё. Шорохи звучали отовсюду. Тварь приготовилась к бою. Однако удар пришёл откуда она не ждала. Толстый корень схватил её за ногу и швырнул в забор. Хищник не собирался убегать, он рванул в сторону дома, не заботясь о скрытности. Существо разрывало все цветы на пути и было уже у крыльца, как вдруг его опутали корни и потащили в сад. Тварь без труда разорвала их и наконец поняла, что ей нужно бежать. В пару прыжков она добралась до забора, но корень не дал ей его перелезть. Он проткнул твари живот и утянул в сад, где её связали и забили камнями. Тело существа утянуло под землю.

На утро жильцы, слышавшие возню в саду, вышли из дома, перед их глазами предстал раскуроченный двор. Отец слышал рычание твари и посчитал, что во двор пробралась собака, однако тёмная кровь на земле и следы, похожие на ямки от кольев, неглубоко воткнутых в землю, опровергли это предположение. Тогда мать вспомнила местную легенду: давно в этом доме жила ведьма. В какой-то день она решила призвать себе на службу демона. Он оказался слишком сильным, и ведьма с ним не совладала. Демон разозлился, пообещав отомстить за попытку подчинения, он убежал в лес, чтобы восстановить затраченные на освобождение силы. Ведьма была напугана и решила оградить себя "скрытой охранной системой". Через год она умерла от старости. Дом пустовал, а тварь жила в лесу, иногда таская куриц и свиней.

От греха подальше семейство решило съехать с дачи. Другие жильцы по понятным причинам не столкнулись с этой проблемой и спокойно жили в доме.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:50
Сегодня, 05:50 by VapiruПросмотров: 96Комментарии: 1
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Ключевые слова: Демон цветы сад существо двор корень авторская история

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Комментарии

#1 написал: Бессонница
Сегодня, 12:27
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Комментариев: 1 156
Э, нет. Страшилки так не пишутся. В них не даются пояснения. Классическая страшилка должна была закончиться на эпизоде
Тело существа утянуло под землю.
smile
Это я сейчас не ворчу, просто даю совет как улучшить своё творчество в будущем. А плюсик поставила уже
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
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