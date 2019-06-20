Тварь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:38

Причина: Изменён раздел.

Edvard Konno Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:38 by

Запись от 20.06.19."Черт, никогда бы не подумал, что буду так бояться своей жены... Эта тварь овладела ее телом, а также телами остальных жителей этого проклятого города. Боже, и зачем я ее послушал? Но, наверное, надо начать все по порядку.Все началось еще пару месяцев назад. Я начал видеть ее вдалеке, я думал, это все от недосыпания или усталости на работе. Сначала оно походило на темное пятно, но вскоре это стало обретать более ясный образ. Это полусгнившее горбатое отродье с головой собаки. И, я готов поклясться, оно носило чей-то скальп, и я даже не хочу знать, откуда у нее он. Первый раз я увидел его в одну из тех ночей.Я проснулся от дыхания на лице, эта тварь стояла надо мной и скалилась перед моими глазами, я чувствовал, как волосы ее волосы щекочут мое тело. Я думал, что этот Ад продлится вечность, но, к моему счастью, тварь ушла с первыми лучами солнца..."***Страницы заляпаны кровью.***Запись от 26.06.19."Боже, они все еще снаружи. Я не могу отдаться им просто так. К ним присоединилось и это существо. Я не знаю, как оно может управлять таким количеством людей и своим телом. Черт, мне даже знать не хочется, а на что эта тварь способна. Я не могу и не хочу дать этому существу забрать еще кого-то, как она забрала мою семью. Я видел ружье в кладовке. Я обязан сделать это. Да поможет мне Бог."***Рапорт от 30.06.19."По предварительным данным подозреваемый страдал острой шизофренией, обострившейся в связи с потерей ребенка. Во время взятия штурмом квартиры им было оказано сопротивление, в ходе которого было ранено пятеро жильцов дома и двое сотрудников полиции, сам подозреваемый застрелился".

Ключевые слова: Тварь жена ребенок авторская история

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