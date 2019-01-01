Паранормальная тварь

Паранормальная тварьПредыстория:конец лета 2017 меня с племяниками моего дяди оставили на одну ночь
Основная:мы зачем-то в 9 вечера пошли гулять
Тогда не сильно темно было
Мы зачем-то захотели пойти на заброшку
Пройдя мимо ларька и закупив там всякой хавки и закину её в рюкзак
Мы пришли к заброшке и вдруг мы за углом услышали шорох но я как салый смелый(в прямом смысле) я загнул за угол смотрю пошоже на собаку и подумал что она бешеная
Я-ребята го от сюда она кажись беженая
Зделал вдежение своими ухали или что там у этой твари было она повернулась нам мы Охренели от сьраха
Тварь-морда смесь волчей модрыи лица человека
Мы сигану от страша когда мы бежали углянулся её передние конечности были подобием копыт и лезвия наверно я тогда ничего не мог нормально разобрать иза темноты
Мы прибежал и л
К колитке дома я быстро открыл колитку ребята вбежали не успел я закрыть калитку как оно перепрыгнуло 3 метровый забор
Вадим схватился за топор и ударив лезвием топора он ранил тварь она иза этого так заорала что все соседи проснулись она обратно перепрыгнуло забор иубежаланекоторые соседи видели эту тварь
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:46
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 17:46 by ASEL_skriptПросмотров: 53Комментарии: 0
Ключевые слова: Тварь заброшка прогулка авторская история