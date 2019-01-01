Паранормальная тварь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:46

Причина: Изменен раздел.

ASEL_skript Просмотров: 53 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:46 by

Предыстория:конец лета 2017 меня с племяниками моего дяди оставили на одну ночьОсновная:мы зачем-то в 9 вечера пошли гулятьТогда не сильно темно былоМы зачем-то захотели пойти на заброшкуПройдя мимо ларька и закупив там всякой хавки и закину её в рюкзакМы пришли к заброшке и вдруг мы за углом услышали шорох но я как салый смелый(в прямом смысле) я загнул за угол смотрю пошоже на собаку и подумал что она бешенаяЯ-ребята го от сюда она кажись беженаяЗделал вдежение своими ухали или что там у этой твари было она повернулась нам мы Охренели от сьрахаТварь-морда смесь волчей модрыи лица человекаМы сигану от страша когда мы бежали углянулся её передние конечности были подобием копыт и лезвия наверно я тогда ничего не мог нормально разобрать иза темнотыМы прибежал и лК колитке дома я быстро открыл колитку ребята вбежали не успел я закрыть калитку как оно перепрыгнуло 3 метровый заборВадим схватился за топор и ударив лезвием топора он ранил тварь она иза этого так заорала что все соседи проснулись она обратно перепрыгнуло забор иубежаланекоторые соседи видели эту тварь

Ключевые слова: Тварь заброшка прогулка авторская история

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