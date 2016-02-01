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Страшно интересно

Хищник и его племя на арте Mist XG

Хищник и его племя на арте Mist XG

Художник с ником Mist XG столь преданно любит франшизу Хищника, что создал целую серию артов с представителями его расы. Творчество придерживается мрачных тонов и смотрится великолепно - настоящий поклонник может смело ставить эти рисунки на заставку в телефоне или увешать ими стену. Причем здесь нашлось место не только мужским, но и женским особям! А также их заклятым врагам, ксеноморфам.

Хищник и его племя на арте Mist XG
Хищник и его племя на арте Mist XG
Хищник и его племя на арте Mist XG
Хищник и его племя на арте Mist XG
Хищник и его племя на арте Mist XG
Хищник и его племя на арте Mist XG
Хищник и его племя на арте Mist XG
Хищник и его племя на арте Mist XG
Хищник и его племя на арте Mist XG
Хищник и его племя на арте Mist XG

Источник1.
Источник2.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 16Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Mist XG художник оригинальный арт творчество

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 13:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 263
Хорошие "арты". Мне нравиться фильм "Хищник".
Но, "Чужой" - мой любимый!
++++++
Зарегистрирован: 1.02.2016
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