Хищник и его племя на арте Mist XG
Художник с ником Mist XG столь преданно любит франшизу Хищника, что создал целую серию артов с представителями его расы. Творчество придерживается мрачных тонов и смотрится великолепно - настоящий поклонник может смело ставить эти рисунки на заставку в телефоне или увешать ими стену. Причем здесь нашлось место не только мужским, но и женским особям! А также их заклятым врагам, ксеноморфам.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 16Комментарии: 1
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