Хищник и его племя на арте Mist XG

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 16 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:25 by

Художник с ником Mist XG столь преданно любит франшизу Хищника, что создал целую серию артов с представителями его расы. Творчество придерживается мрачных тонов и смотрится великолепно - настоящий поклонник может смело ставить эти рисунки на заставку в телефоне или увешать ими стену. Причем здесь нашлось место не только мужским, но и женским особям! А также их заклятым врагам, ксеноморфам.

Ключевые слова: Mist XG художник оригинальный арт творчество

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