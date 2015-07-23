Выгнать духа из квартиры

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Хоррор-тян Просмотров: 44 Комментарии: 1 0 Вчера, 21:12 by

Однажды брат попросил сестру присмотреть за его собакой, пока тот будет в отъезде пару дней. Он разрешил привезти подруг. Но была одна просьба: не задерживаться в его комнате. Либо ни в коем случае не открывать ночью шторы, а уж тем более форточку. Сестра пожала плечами и уже набирала своих подруг.Первый вечер прошёл хорошо, девочки побалагурили и уснули в зале. На следующий день нужно было убраться. К чему сестра подошла особенно ответственно. Она вымыла полы во всех комнатах и открыла везде окна, чтобы проветрить. Под вечер она так устала, что присела отдохнуть и уснула. Когда проснулась, была уже полночь. Девушка огляделась по сторонам, но нигде не увидел собаки. Из комнаты брата доносился какой-то шум.Дверь в его комнату оказалась закрытой. Наверное, захлопнулась из-за сквозняка, а собака осталась внутри. Когда та приоткрыла дверь, что-то тронуло её за ногу. Она обернулась и увидела собаку. И тут она вспомнила о просьбе брата. Резко перевела взгляд в комнату. Шторы и форточка были открыты. Вдруг в комнате маякнула темная фигура. Девушка, не мешкая, закрыла дверь. В замочной скважине торчал ключ, видимо, для такой ситуации. Пара секунд, и дверь уже была заперта. По ту сторону двери что-то скреблось. Сестра оделась, взяла собаку и выбежала во двор. После увиденного нужен был свежий воздух. Привидится же такое!Они обошли дом, чтобы посмотреть, что же творится в комнате брата. Опасения подтвердились! Свет включался и выключался, будто кто-то баловался с выключателем. Увиденное уже можно было списать на проблемы с проводкой. Тут же, во время одной из вспышек света, показалась черная фигура и в следующей - тоже. И вот, фигура стабильно виднелась посреди комнаты.Брат не брал трубку, поэтому было принято решение уехать вместе с собакой.Когда брат позвонил, чтобы предупредить о своем возвращении, сестра всё ему рассказала. Следующим вечером все трое сидели у подъезда, напротив дома, и смотрели в окно комнаты. Близилась полночь, если оно еще находилось там, то снова должно было дать о себе знать. Парень закрыл лицо руками и, в сердцах, рассказал, что Лесси его вторая собака. Первая же пропала после того как кинулась защищать его от этого существа. Они тогда только переехали в эту квартиру. Он тогда не знал об угрозе и спал с открытым окном. Затем эта тень появлялась за его окном каждую ночь. Как выгонять это, сейчас он не знал. Борьба с потусторонним вообще вряд ли кому-то по плечу. Тем не менее, она была взаперти и не представляла опасности. В итоге, решено было зайти в квартиру. Сидя в зале, они думали над планом действий. На фоне был слышен шум и скрежет из закрытой комнаты. Через некоторое время, план нарисовался. Тень нужно было выманить и закрыть окно. Сомнительный план, но деваться было некуда.Сестра и Лесси заняли свою позицию - спрятались за диваном. Брат открыл комнату и начал дразнить тень, выманивая её в коридор. Не заставляя себя ждать, из комнаты выпало прозрачное черное нечто. Оно уже тянулась к брату, как он резко выбежал в подъезд. За ним вылетело и это. Собака не выдержала и начала лаять, чем привлекла внимание призрака и чуть не развалила операцию. Сестра успела захлопнуть дверь прямо перед черной фигурой. Брат тоже не терял времени - воспользовался форой.За минуту девушка закрыла окна во всей квартире. Ей и Лесси оставалось только наблюдать за тем, как брат по всему двору убегает от тени.Наконец, он подал сигнал, который обозначал то, что он возвращается. Теперь задача была впустить только его одного. Сестра ждала возле двери и смотрела в глазок. Появился юноша, но сразу за ним, не отставая, двигалась черная тень. Еле-еле он успел ввалиться в квартиру. Они сидели на полу и смеялись истерическим смехом. Что теперь подумает соседи?Не сомкнув глаз, они просидели до утра. После этого случая у обоих появились седые волосы. Брат принял решение переехать в съемную квартиру, а эту продать, но не возвращаться сюда уже никогда.С момента этой истории прошло 3 года. На днях, брат сообщил сестре, что снова плотно занавесил шторы... Ведь оно нашло его...

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