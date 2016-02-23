Келпи

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:43

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mary Mi Просмотров: 408 Комментарии: 9 +3 Вчера, 19:57 by

Пусть это и было около месяца назад, всё равно очень не люблю вспоминать эту историю... И к нашим знакомым на дачу меня ничем не заманишь...Как я уже сказала, произошло это около месяца назад. У нас есть знакомые: дядя Женя и тетя Вера. И случилось всё тогда, когда они позвали нас к себе на дачу.Я до сих пор помню этот взгляд, от которого меня бросает в дрожь. Но давайте с самого начала.Сидя у себя в комнате, я услышала, как моя мама разговаривает с кем-то по телефону: "Да-да. Ко скольки? Ага, хорошо. Что с собой брать? Ну, давайте мы хоть в магазин заедем! Хорошо... Ой, чуть не забыла! А собаку взять можно? Хорошо. Всё, до встречи!".- Мам, куда едем? - крикнула я из комнаты.- К дяде Жене на дачу. Собирай вещи и бери собаку, - донёсся из кухни ответ мамы.Я взяла свой рюкзак, кинула туда свою одежду и собачьи принадлежности.Через полчаса мы уже ехали в машине в сторону дачи наших друзей. Собака спала на сиденье рядом со мной, и я тоже уснула.Проснулась я оттого, что стало прохладно. Потом я услышала голос мамы:- Посиди в машине, мы в магазин.В итоге всю дорогу до дачи дяди Жени я просто спала.И вот наконец-то мы приехали.- Юля, Света, Саша! Привет! Как мы по вам соскучились!После ужина я улеглась спать в комнате вместе с моей собакой.Следующий день прошёл без приключений, а вот вечер я запомнила на всю жизнь...- Юль, иди с собакой погуляй! - крикнула мама.- У нас у леса есть небольшое озеро. Погуляй там, пёсик рад будет, да и красиво там, - добавила тетя Вера.Я взяла собаку и пошла к тому самому озеру.Надо добавить, что на даче у тети Веры и дяди Жени я была не первый раз (но вот озеро я увидела впервые) и знаю, что многие там содержат лошадей. Я прекрасно лажу с этими существами.И вот, когда мы подходили к озеру, я увидела белую лошадь, красивую и мускулистую... но что-то в ней было не так. Эту лошадь я видела впервые, собака сразу стала настороженно рычать, и лошадь обернулась. Этот взгляд... У меня кровь застыла в жилах. Я просто бросилась бежать оттуда без оглядки (собака бежала рядом).На следующий день мы уехали, и больше к ним на дачу я не ездила и не хочу ехать. И если кто-то скажет, что мне это привиделось или показалось, то это ваше, конечно, дело... но это точно был келпи... Я видела, я знаю...

Ключевые слова: Келпи дача озеро знакомые собака испуг авторская история

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