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Истории из жизни

Келпи

Пусть это и было около месяца назад, всё равно очень не люблю вспоминать эту историю... И к нашим знакомым на дачу меня ничем не заманишь...

Как я уже сказала, произошло это около месяца назад. У нас есть знакомые: дядя Женя и тетя Вера. И случилось всё тогда, когда они позвали нас к себе на дачу.
Я до сих пор помню этот взгляд, от которого меня бросает в дрожь. Но давайте с самого начала.
Сидя у себя в комнате, я услышала, как моя мама разговаривает с кем-то по телефону: "Да-да. Ко скольки? Ага, хорошо. Что с собой брать? Ну, давайте мы хоть в магазин заедем! Хорошо... Ой, чуть не забыла! А собаку взять можно? Хорошо. Всё, до встречи!".

- Мам, куда едем? - крикнула я из комнаты.
- К дяде Жене на дачу. Собирай вещи и бери собаку, - донёсся из кухни ответ мамы.
Я взяла свой рюкзак, кинула туда свою одежду и собачьи принадлежности.
Через полчаса мы уже ехали в машине в сторону дачи наших друзей. Собака спала на сиденье рядом со мной, и я тоже уснула.

Проснулась я оттого, что стало прохладно. Потом я услышала голос мамы:
- Посиди в машине, мы в магазин.
В итоге всю дорогу до дачи дяди Жени я просто спала.

И вот наконец-то мы приехали.
- Юля, Света, Саша! Привет! Как мы по вам соскучились!

После ужина я улеглась спать в комнате вместе с моей собакой.
Следующий день прошёл без приключений, а вот вечер я запомнила на всю жизнь...

- Юль, иди с собакой погуляй! - крикнула мама.
- У нас у леса есть небольшое озеро. Погуляй там, пёсик рад будет, да и красиво там, - добавила тетя Вера.
Я взяла собаку и пошла к тому самому озеру.
Надо добавить, что на даче у тети Веры и дяди Жени я была не первый раз (но вот озеро я увидела впервые) и знаю, что многие там содержат лошадей. Я прекрасно лажу с этими существами.

И вот, когда мы подходили к озеру, я увидела белую лошадь, красивую и мускулистую... но что-то в ней было не так. Эту лошадь я видела впервые, собака сразу стала настороженно рычать, и лошадь обернулась. Этот взгляд... У меня кровь застыла в жилах. Я просто бросилась бежать оттуда без оглядки (собака бежала рядом).

На следующий день мы уехали, и больше к ним на дачу я не ездила и не хочу ехать. И если кто-то скажет, что мне это привиделось или показалось, то это ваше, конечно, дело... но это точно был келпи... Я видела, я знаю...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:43
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 19:57 by Mary MiПросмотров: 408Комментарии: 9
+3

Ключевые слова: Келпи дача озеро знакомые собака испуг авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 19:59
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3207|0)
Публикаций: 332
Комментариев: 1 873
Скудное описание. БОльшая часть истории - бытовые диалоги, которые относятся к истории лишь мельком.
Без оценки.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: conjure one
Вчера, 20:13
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4144|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 875
Пусть будет плюс) Теперь знаю, кто такие келпи. Может, пригодится. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:23
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (522|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 196
Келпи — это же ирландское вроде
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: lx3311
Вчера, 20:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 64
ой, не пугайте меня,сам на даче живу, и озеро есть совсем рядом, но пока тьфу..тьфу...тьфу.. 407
Зарегистрирован: 4.11.2017
#5 написал: Ernesta
Вчера, 21:21
+3
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1397|-2)
Публикаций: 102
Комментариев: 939
Рассказ ни о чём, больше напоминает сочинение на тему: "Как я провёл выходные".
А так, в Шотландии - своя нечесть, а у нас - своя.
Кроме единственного факта, что лошадь была белой, больше ничего нет, ни единого признака келпи. Мифов начитались, вот и мерещится всякое.
Собака настороженно рычит? Ну конечно, в городе же лошади по улице не ходят, откуда собаке про них знать, увидела чудище незнакомое, вот и зарычала.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#6 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 70
Кто такие келпи

Ну пипец прочитала гугл помог. Ну они же предлагают сесть на спину и увлечь в водоём. У них нет задачи напугать.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#7 написал: Tigger power
Вчера, 22:17
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1132|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 219
Что со взглядом то было не так? Диалоги, диалоги и конец. Пусть будет + вспомнила соседа дачного деда Колю с его лошадью белой Машкой.
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#8 написал: Kaktus26
Вчера, 22:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Кто такие келпи? Вообще непонятно. Какой взгляд? Тоже непонятно. Развитие событий с непонятным концом.
Зарегистрирован: 19.11.2017
#9 написал: Schwindler
Вчера, 23:36
0
Группа: Авторы
Репутация: (33|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 82
Я не знаю, кто такие келпи. Первый раз услышал это слово сегодня. Из истории я понял что келпи - это красивая мускулистая лошадь, у которой что-то не так со взглядом и поэтому от неё надо бежать во всю прыть. Серьёзно, хоть пару слов про келпи! Ну хоть например:
"На бегу я обернулась и увидела, как лошадь грациозным и каким то змеиным движением без всплеска скользнула в озеро и с головой ушла под воду...

На следующий день мы уехали, и больше к ним на дачу я не ездила и не хочу ехать. И если кто-то скажет, что мне это привиделось или показалось, то это ваше, конечно, дело... но это точно был келпи... Я видела, я знаю..."
Зарегистрирован: 3.02.2018
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