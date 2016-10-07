Мысли, съедающие плоть

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:45

Причина: Изменен раздел.

turn around. Просмотров: 100 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 04:45 by

Сколько противных и *** идей только могут залезть в голову, казалось бы, самого уравновешенного человека. Есть люди, которые думаю постоянно, думают обо всем, думают всегда. Одна из них - я. Я стала бояться себя. Я стала бояться думать. Я стала бояться.Есть следствие, что если запереть человека в четырех стенах без права на общение, то он начнет сходить с ума. Почему? Даже человеку, который будет в максимальной гармонии с собой и своим телом, будут приходить различные мысли. Чем больше ты находишься наедине с собой, тем больше ты думаешь. Сначала это какие-то простые, лёгкие и немного поверхностные мысли. Но ты ведь не останавливаешься на них, ты продолжаешь думать и вот, ты уже теряешь тонкую нить, ту самую грань и не понимаешь, как от одних мыслей ты пришел к другим.Это началось совсем недавно. Я начала рисовать в своей голове картины различных убийств. Сначала это были безобидные кадры из фильмов, но чем чаще это стало происходить, тем больше я стала замечать, что вместо картин из фильмов там стали появляться незнакомые мне личности. Или я только думала, что они мне незнакомы. Вы никогда не задумывались, кто эти незнакомцы в наших мыслях, снах. Снятся ли нам сны с лицами и что это за лица. Думали вы когда-нибудь о том, что мы видели этих людей на самом деле. На улице, в кино, в кафе. Может, их лица смешались воедино. Но то, что я видела их, что они были рядом со мной, не давало мне покоя. Кто эти силуэты, мелькающие перед глазами? Может, это люди, которые угрожали нашей прошлой жизни. Может, это люди, которые нам нанесли шок. И после "перерождения" мы до сих пор их видим. Или это предупреждение, может, эти люди навредят нам в этой жизни. Вы когда-нибудь задумывались? Почему есть лица, которые кажутся всем знакомыми? Запоминающаяся внешность стандартного типа или что-то большее? Что-то страшное?Думаете, причем здесь убийства и зачем я пишу про силуэты. Но вы ведь думаете, я вас заставила это делать, верно?Помнишь меня? Мое лицо?А теперь закрой глаза и вспомни.

Ключевые слова: Сны силуэт женщины сны наяву смерти авторская история

Другие, подобные истории: