Что происходит в этой квартире?

Arina Florence Просмотров: 65 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:36 by

Меня зовут Марина. Я поступила в Университет. Сама живу за городом, поэтому в городе мне надо как-нибудь перекантовываться. В общаге жить не хочу, потому что я не любительница баловства, я предпочитаю покой.В Интернете я нашла объявление о квартире, и по указанному номеру телефона созвонилась с бывшей хозяйкой этой хаты и заодно договорилась с ней об оплате. Оказалось, что хата сдавалась недорого, что в городе было очень подозрительно, но не могло меня не радовать. Пока не произошло следующее.Наконец-то я вселилась в своё новое жильё. Это оказалась обычная "двушка" на 2 этаже в пятиэтажной хрущёвке, но со всеми удобствами. Я встретилась с бывшей хозяйкой, подписала договор, она дала мне ключи и ушла. Вечером я решила пойти прогуляться, да и еды купить. Есть нечего. Ничто не предвещало беды, но только, когда я вышла из подъезда, невольно обратила внимание на то, что бабушки, сидящие на скамейке возле подъезда, начинали креститься, что-то шептать и глаза у них были по 5 копеек. Я не могла понять, в чём дело, почему они при виде меня начинают креститься и так странно смотреть. Я сама глубоко верующий человек и понимала, что здесь что-то не так. Стеснялась спросить, что происходит. Но, вскоре забыв про всё это, я отправилась туда, куда и планировала. Спустя часа 2 после удачной прогулки по осеннему парку и похода по магазинам я вернулась домой. Уже смеркалось. И подходя к дому я заметила, что курящий мужчина на меня странно так посмотрел, будто порицая за что-то. Затем я смогла разобрать, что он еле прошептал: "Нечистая!" Проигнорировав это, я пошла к себе в квартиру. Спустя минут 10 я ужинала, смотря в Интернете комедии. Когда часы показали 22:43 я поняла, что засиделась, а завтра в универ. Подготовившись ко сну, я легла в кровать, приняла удобную позу и стала ждать сон. Но сон, как назло, не шёл. Я решила на ночь почитать книгу. Почитав, я убрала книгу в "универную" сумку, легла и сразу вырубилась.Внезапно я проснулась в час ночи от слабого хлопка двери в соседней комнате. Я привстала, зажгла светильник на тумбочке, но лампочка с треском перегорела. "Что за бред!" - подумала я, но не придав этому особого значения, легла обратно, дабы попытаться заснуть. Вдруг в соседней комнате что-то упало. Я вздрогнула, но потом успокоилась, потому что подумала, что это хозяйка приехала. Я пошла туда, приоткрыла дверь и окликнула хозяйку, но в ответ - тишина. Я вошла в комнату и при свете луны увидела, что упала моя большая дорожная сумка с ещё не распакованными вещами. Не обратив на это внимания, я положила сумку на диван и пошла к себе. А зря не обратила внимания. Повторюсь, я человек глубоко православный и не верю во всякую чертовщину с проделками злых духов, крипипасты и т.д. Я легла в постель. Первые 20 минут было всё спокойно. Как вдруг в соседней комнате со всей дури хлопнула дверь. Я аж подпрыгнула. Это не может быть сквозняк, окна все наглухо закрыты. Я укуталась в одеяло и стала заставлять себя заснуть. Далее случилось то, от чего я в свои 20 лет чуть не поседела. Я приоткрыла глаза и сразу же передо мной с тумбочки упала моя икона, а затем похлеще: большой шкаф упал на мою кровать. Ещё чуть-чуть и он бы раздавил бы меня. Подняв близлежащую икону, я взяла её в руки и принялась читать молитвы. А тем временем послышались шаркающие шаги на кухню, где сразу же открылся кухонный шкаф и из него полетела вся посуда. Она летела ещё и в часть коридора. Так продолжалось около минуты. Я не верила во всю эту чертовщину, и мне хотелось верить в то, что это происходит не со мной. Затем всё стихло. Я сидела, держа в руках икону и слушала биение своего сердца. В такой тишине оно словно стало в 2 раза громче. Внезапно мне в кромешной тьме показались какие-то непонятные силуэты, а затем послышался противный скрежет со стороны окна. Я обернулась туда, но никого не увидела. "Господи, спаси и сохрани от нечисти, - со слезами молилась я, - Спаси, убереги от зла!" Но, наверное, это только разозлило то, что было со мной в доме. Оно начало разбрасывать всё. Оставаться здесь у меня не было ни малейшего желания. Я не верила своим глазам и ушам. Казалось, что это был кошмарный сон или фильм ужасов, где я в роли главного героя. Но это была реальность, будь она неладна! Я соскочила с кровати, захватив икону и телефон, и выбежала в коридор. У меня волосы встали дыбом от того, что я увидела. Между входной дверью и кухней валялась побитая посуда. "Это переходит все границы!" - думала я, открывая входную дверь. Наконец-то я оказалась в подъезде. Как сумасшедшая, я начала колотить и звонить в соседнюю дверь. Но соседка открыла мне не сразу, видно, уже спала давно. Увидев меня в, мягко говоря, не лучшем виде, она завела меня к себе, посадила на кухню, накрыла тёплым пледом, налила в кружку горячего зелёного чаю и стала меня обо всём расспрашивать. Я в хаотичном порядке начала ей всё рассказывать. Баба Таня (соседка) ни разу меня не перебила. Когда я закончила свой рассказ, она три раза перекрестила меня, а затем с иронией сказала следующее:- Значит, они по приветствовали тебя!- Кто это ОНИ? - еле проговорила я.- Я тебе расскажу, а что делать дальше, думай сама. Полгода назад в ту квартиру снимала парочка сатанистов: мужчина и женщина...- побледнев, сказала она, - На людях показывались редко, ни с кем не разговаривали, а ночью из их квартиры доносилось какое-то нечленораздельное бормотание, голоса, скрежеты и крики. В один прекрасный день я случайно заглянула в их дом, а в коридоре выстроенная пентаграмма из свеч в виде перевёрнутой звезды. Вскоре эти люди сошли с ума. Им стали мерещиться тени, людей стали ненавидеть. Затем сами поссорились. Женщина схватила топор и отрубила голову мужчине, а затем, поняв что наделала, покончила с собой, повесившись. Затем мы всё убрали и запечатали эту квартиру, иначе чёрт знает, что бы было. И ты заселилась туда как раз после них. Пробовали вызывать туда священника, да и это не помогло! С тех пор эту квартиру назвали проклятой. И всё, что там было, принадлежит этой квартире, и оттуда выносить эти вещи ни в коем случае нельзя..."- недоговорив, тётя Таня схватилась за сердце.Прослушав историю, я начала навзрыд плакать. У меня началась истерика. Тётя Таня мне в чай плеснула успокоительное и сама выпила. Немного успокоившись, она мне сказала:- Утром собирай все свои вещи и немедленно съезжай оттуда! Мы постараемся квартиру замуровать. А сейчас ложись спать, я постелю тебе на диване!С этими словами она вышла из кухни.Всё сказанное ею не давало мне покоя. Я не знаю, что это за чертовщина! Я прочитала молитву "Отче наш" и заснула.Проснулась я в 5:45, тётя Таня уже не спала, а смотрела телевизор. Уходя, я поблагодарила её от всего сердца, перекрестила и благословила. Вернулась в эту злополучную квартиру, собрала все вещи, всю свою еду и со всеми своими сумками вышла в подъезд. Только там я вызвала такси и поехала к своей лучшей подруге. Её родители согласились, чтобы я у них жила, в съёмной просторной комнате. В универ не поехала в тот день, сославшись на плохое самочувствие.Сегодня созвонилась с тётей Таней, о том, о сём поговорили. Она сказала, что ту квартиру намертво замуровали, окна и двери заколотили.В заключение скажу, что сейчас живу у подруги. Вроде бы всё загладилось, но на память о том инциденте у меня остался едва заметный небольшой пучок седых волос. Теперь до меня дошло, почему эта проклятая кватрира сдавалась так дёшево. Сейчас пишу это в свой дневник, слёзы непроизвольно текут по лицу. Я больше не хочу подобных историй в своей жизни!!!

Ключевые слова: Квартира нечто чертовщина авторская история

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