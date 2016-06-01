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Страшилки

Женщина обнаружила куклу клоуна Пеннивайза возле дома и вызвала полицию

Рене Дженсен (Renee Jensen) из Нью-Джерси (США) нашла рядом со своим домом куклу Пеннивайза и сожгла ее. Теперь женщина переживает за свою жизнь. Об этом сообщает Newsweek.

Женщина обнаружила куклу клоуна Пеннивайза возле дома и вызвала полицию

На лбу у куклы были написаны загадочные буквы и цифры черным маркером, а рот игрушки был выпачкан искусственной кровью.

Рене испугалась, когда обнаружила жуткую куклу вместе со своим парнем. Девушка сразу собралась звонить в полицию, но молодой человек отговорил ее. Тогда она поделилась фотографией игрушечного Пеннивайза в Facebook. Пользователи убедили ее обратиться в полицию, так как это может быть нечто большее, чем простая шутка.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, по словам женщины, сами сильно испугались. Они даже не притронулись к кукле и сказали женщине избавиться от игрушки. После их ухода Рене попыталась поджечь Пеннивайза, но он не загорался. Тогда женщина облила его оливковым маслом, подложила газету, после чего игрушечный клоун сгорел.

Женщина назвала все случившееся похожим на странный оккультный сатанинский обряд. Данная кукла Пеннивайз есть в массовом производстве, но цифры и знаки на лбу подброшенной Рене игрушке кто-то нарисовал.

Дженсен утверждает, что понятия не имеет, откуда эта кукла могла взяться у нее во дворе. По ее словам, у нее есть только один сосед. Даже сейчас она боится спать, запирает дверь в свою комнату и кладет рядом нож. Также женщина сожгла шалфей у себя во дворе, чтобы избавиться от злых духов.

Женщина утверждает, что всегда была фанатом Стивена Кинга, читала роман «Оно». Клоун Пеннивайз является известным персонажем данного произведения писателя.

Автор - неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 10:45
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 10:45 by димикПросмотров: 121Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Кукла женщина обряд

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Комментарии

#1 написал: SAMIDARA
Вчера, 12:17
0
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Группа: Посетители
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Комментариев: 162
Забавная история)
+++

Не понимаю, почему это не добавили в раздел "Истории из жизни"?
Зарегистрирован: 1.06.2016
#2 написал: Sniff
Вчера, 18:10
0
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Репутация: (182|-2)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 413
Сотрудники полиции сильно испугались куклы?! Боже, храни Америку! Без оценки.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#3 написал: Marion Phauna
Вчера, 18:18
0
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 295
Комментариев: 3 902
О, из раздела дичи, которая снимает одна ютуб-блогерша. Мол, ее там тоже клоун преследует после заказа в маке на 666 рублей.
Ну блет, серьезно? Пранк, вышедший из-под контроля какой-то с этими вашими клоунами.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
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