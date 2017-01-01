Существо из куклы

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:26

Причина: Изменен раздел

Mr bygimem Просмотров: 260 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:26 by

Произошла данная историческая легенда в городе N, с одной девочкой, которую потом никто не видел...Девочке было лет десять от роду, и она очень мечтала о кукле, потому что мама ни разу не покупала ей куклу. Она очень сильно просила маму купить ей куклу, но мама почему-то всегда отказывалась от покупки. Но девочка была очень упрямая, и она смогла уговорить маму купить ей куклу.И вот они пошли в магазин. Подходя к магазину, у девочки просто глаза разбежались от такого большого ассортимента. Зайдя в магазин, мама сказала взять куклу подешевле, потому что у мамы было мало денег в кошельке.Девочка начала ходить и подбирать нужную себе куклу. Она долго осматривала полки с куклами и вдруг обнаружила страшненькую куклу, и она чем-то ей понравилась. И тот-час же она побежала за мамой, которая осматривала другой стеллаж. Девочка сказала, что нашла нужную ей куклу и просила купить ей её.Когда мама вместе с радостной дочкой подошла к этому стеллажу, то дочка ей указала на страшную куклу в виде клоуна. Мама отговаривала дочку не покупать эту куклу, но дочка сказала, что будет за ней ухаживать. И они вместе с куклой пошли к кассе.Кассир сказал, что эту куклу возвращали много раз, но мама сказала кассиру, что все равно покупает эту куклу. После покупки радостная дочка поблагодарила маму, и они вместе с куклой пошли домой.Дома девочка начала ухаживать за куклой. И ночью, когда мама положила на комод куклу и убаюкала девочку, девочка услышала: "Кап-кап на ладони, кап-кап на полу, пойду и мамочку твою я убью!". Девочка начала нервничать и беспокоиться за свою маму.Наутро девочка узнала, что её маму убили, а полиция не смогла дать ответа на это убийство (кто это был?). Девочка начала рыдать из-за этого случая.Прошел год, а может, даже несколько лет, и она давно забыла этот случай.И тут опять ночью кто-то говорит: "Кап кап-на ладони, кап-кап на полу, пойду и папочку твоего я убью!". Девочка заметила, что кукла с тумбочки пропала. Она вспомнила тот трагический случай с мамой, и она взяла небольшой табурет в руки и пошла к папе в спальню...Когда она вбежала в папину спальню, то увидела, как её кукла превратилась в огромное чудовище с ножом в руке. Девочка немного опешила, но, сделав замах табуретом, ударила по голове это чудовище. Вдруг чудовище с очень пронзительным визгом обернулось и хотело убить девочку, но она чудом увернулась и убежала, оставив чудище с папой.На тот момент, когда чудище получило по голове, папа уже не спал, и чудовище, переключившись с одной жертвы на другую, начало наносить удары ножом по телу папы, но отец ничего поделать не мог, так как его сковал страх.А тем временем запуганная девочка была уже в своей комнате и пыталась позвонить в полицию. Вдруг она услышала громкий вопль своего отца и хруст костей. И тишина... И вдруг она заснула...На следующее утро отец был мертв, и полиция опять же не смогла дать ответы, кто это сделал. Девочку забрали в детский дом, а квартиру опечатали. Куклу девочка забыла взять с собой в детдом...Прошло несколько лет, этой девочке исполнилось восемнадцать лет, и она уже не девочкой, а девушкой была. И вот приезжает она к родительскому дому, а так как дело быстро закрыли, то квартиру нехотя, но отдали всё-таки этой девушке.И вот ночь, опять те же слова: "Кап-кап на ладони, кап-кап на полу, пойду и девочку я убью!".На следующий день девушка была обнаружена мертвой в своей квартире.

Ключевые слова: Девочка кукла нож монстр мама отец убийство авторская история

Другие, подобные истории: