Японка превратила себя в куклу

Японка превратила себя в куклуПока многие делают пластические операции, чтобы походить на своих кумиров, 23-летняя жительница Токио Хитоми Комаки решила превратиться в живую куклу. Правда, без каких-либо опасных процедур.
Девушка сшила себе полноценный костюм игрушки, в который входят не только одежда, но и искусственная кожа, сообщает Metro.
В таком костюме японка ходит каждый день. Дизайнер скрывает свою истинную внешность и представляется всем как Лулу Хашимото. Тот факт, что жители Токио, как правило, приходят в ужас, увидев человека-куклу на улице, не останавливает японку.
У девушки-куклы популярный аккаунт в Инстаграм.
"Я всегда любила кукол, они кажутся мне очень милыми. Поэтому я решила стать одной из них", — говорит Хашимото.
"Для меня костюм куклы – это все равно что хорошая одежда. Не вижу в своем образе ничего странного", — отмечает дизайнер, которая пользуется большой популярностью у себя на родине.
Японка постоянно участвует в модных показах, на ее аккаунты в соцсетях подписаны тысячи человек.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:46
Сегодня, 17:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 106Комментарии: 10
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