Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Японка превратила себя в куклу

Пока многие делают пластические операции, чтобы походить на своих кумиров, 23-летняя жительница Токио Хитоми Комаки решила превратиться в живую куклу. Правда, без каких-либо опасных процедур.

Девушка сшила себе полноценный костюм игрушки, в который входят не только одежда, но и искусственная кожа, сообщает Metro.

В таком костюме японка ходит каждый день. Дизайнер скрывает свою истинную внешность и представляется всем как Лулу Хашимото. Тот факт, что жители Токио, как правило, приходят в ужас, увидев человека-куклу на улице, не останавливает японку.

У девушки-куклы популярный аккаунт в Инстаграм.

Японка превратила себя в куклу
Японка превратила себя в куклу

"Я всегда любила кукол, они кажутся мне очень милыми. Поэтому я решила стать одной из них", — говорит Хашимото.
"Для меня костюм куклы – это все равно что хорошая одежда. Не вижу в своем образе ничего странного", — отмечает дизайнер, которая пользуется большой популярностью у себя на родине.

Японка постоянно участвует в модных показах, на ее аккаунты в соцсетях подписаны тысячи человек.

Японка превратила себя в куклу
Японка превратила себя в куклу
Японка превратила себя в куклу
Японка превратила себя в куклу
Японка превратила себя в куклу
Японка превратила себя в куклу
Японка превратила себя в куклу
Японка превратила себя в куклу

Источник

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:46
Сегодня, 17:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 106Комментарии: 10
+6

Ключевые слова: Хитоми Комаки внешность костюм японка кукла

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 17:43
+4
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3219|0)
Публикаций: 335
Комментариев: 1 883
Она очень милая в своем образе!
Молодец!
А вот я наслышана про одну девушку, которая хотела походить на Анджелину Джоли. она понаделала много операций и в итоге превратилась в героиню "Труп невесты". С таким имиджем и живет сейчас.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Asheera
Сегодня, 18:06
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 309
BJD dolls невероятно популярны в Японии, у меня самой есть красивая пара эльфов, они как живые.
Свекровь моя их жутко боится, не подходит близко)))

Здесь же подросток хочет привлечь внимания и самоутвердиться, используя мейнстрим- дешёвая популярность обеспечена.

Ну или более хитрый расчет- раскрутиться и стать моделью в итоге. Минус самоуважение, плюс слава и деньги, кому что важнее в этой жизни.

Публикация и жуткая и забавная. Плюс)
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:08
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 466
Комментариев: 4 719
Цитата: Lynx
Она очень милая в своем образе!
Молодец!
А вот я наслышана про одну девушку, которая хотела походить на Анджелину Джоли. она понаделала много операций и в итоге превратилась в героиню "Труп невесты". С таким имиджем и живет сейчас.
Плюс.

А история есть? ....ждём!!! 336
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
#4 написал: Lynx
Сегодня, 18:09
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3219|0)
Публикаций: 335
Комментариев: 1 883
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Lynx
Она очень милая в своем образе!
Молодец!
А вот я наслышана про одну девушку, которая хотела походить на Анджелину Джоли. она понаделала много операций и в итоге превратилась в героиню "Труп невесты". С таким имиджем и живет сейчас.
Плюс.

А история есть? ....ждём!!! 336


Я постараюсь найти сегодня) Где-то была в закладках, я посеяла)
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 18:09
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2022|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 452
Неудобно наверно в костюме, но красота требует жертв.+++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:16
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 466
Комментариев: 4 719
Цитата: Lynx
Я постараюсь найти сегодня

Надеемся и ждём! 41
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
#7 написал: Летяга
Сегодня, 18:44
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (9231|-3)
Публикаций: 355
Комментариев: 6 731
Да уж лучше так, чем делать себе кучу пластических операций, загонять силикон во все "стратегические" места и удалять нижние рёбра во имя тонкой талии.
В конце концов надоест - снимет.
А кукла действительно очаровательная.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:55
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 466
Комментариев: 4 719
Цитата: Летяга
А кукла действительно очаровательная.

Чем то даже похоже на готику думаю.....
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
#9 написал: Asheera
Сегодня, 19:01
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 309
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Летяга
А кукла действительно очаровательная.

Чем то даже похоже на готику думаю.....

Там есть целое направление, готик лолита- он появился после популяризации романа Набокова... Образ на фото к нему относится, он не так невинен, как может показаться в России, и его поклонники- мужчины за 35 wink
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#10 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (170|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
Очень привлекательно. Если этой девушке такой образ нравится и пользуется популярностью - почему бы и нет. Понравилось, от меня плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.