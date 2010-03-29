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Страшные Арты

Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!

Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!

Никогда такого не было, и вот опять - ЗУ обращает внимание на очередной арт по одному из самых успешных хорроров прошлого года (и вообще нескольких последних лет), "Оно" Андреса Мускетти. Что и говорить, а художники нового Пеннивайза в исполнении Билла Скарсгарда полюбили всей душой, да и мы тоже. Танцующий клоун успел побыть дедом Морозом, переродиться в виде младенца, напугать посетителей выставки...

Но художница из Германии с ником darkstarseed_art_official изобразила Пеннивайза таким, какой он есть. А точнее таким, каким его показал Скарсгард в фильме. Из-под её творческого пера вышли несколько артов, которые не назовешь иначе, чем "потрясающими". Шикарная прорисовка деталей и действительно приводящие в ужас задумки - да, именно такого ОНО и боялись читатели Стивена Кинга!

Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!
Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!
Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!
Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!
Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!
Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!
Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!
Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!
Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!


Источник1.
Источник2.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:53
Вчера, 22:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 24Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Пеннивайз клоун художница цветной арт

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Комментарии

#1 написал: VENDETTA
Сегодня, 00:44
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (73|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 5 872
prazdnik
Честно скажу, не такого себе представляла, но этот симпотичнее +
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
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