Танцующий клоун Пеннивайз - крутейший фан-арт!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:53 by

Никогда такого не было, и вот опять - ЗУ обращает внимание на очередной арт по одному из самых успешных хорроров прошлого года (и вообще нескольких последних лет), "Оно" Андреса Мускетти. Что и говорить, а художники нового Пеннивайза в исполнении Билла Скарсгарда полюбили всей душой, да и мы тоже. Танцующий клоун успел побыть дедом Морозом, переродиться в виде младенца, напугать посетителей выставки...Но художница из Германии с ником darkstarseed_art_official изобразила Пеннивайза таким, какой он есть. А точнее таким, каким его показал Скарсгард в фильме. Из-под её творческого пера вышли несколько артов, которые не назовешь иначе, чем "потрясающими". Шикарная прорисовка деталей и действительно приводящие в ужас задумки - да, именно такого ОНО и боялись читатели Стивена Кинга!

Ключевые слова: Пеннивайз клоун художница цветной арт

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