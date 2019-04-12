Встречный

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 10:24

Причина: Изменён раздел. Вырезан мат.

Crow117 Просмотров: 155 Комментарии: 9 +10 Вчера, 10:24 by

Возвращаюсь я как-то одной тёплой осенней ночью домой с работы. Время было около полуночи, может, чуть больше.Расстояние от санатория до дома - один длинный проспект с чистыми дорогами, хорошо освещённый, но безлюдный в такое время суток.Иду я по улице, наслаждаюсь воздухом, который стал как будто чище и вкуснее. Любуюсь фонарями, которые мягко светят благодаря туману, который рассеивает их жёлтый свет.Ни ветерка, ну просто благодать какая-то! Шагаю, радуюсь чему-то как ребёнок! И вдруг...Впереди вижу человека. Поскольку он был очень далеко, видимо, в начале самого первого перекрёстка, судя по размеру силуэта с тёмное маленькое пятнышко, я мало что могла о нём сказать. Но понимание того, что это может быть например мужик... и например не очень нормальный, ко мне пришло очень быстро. Какое-то плохое предчувствие почему-то сразу сходу во мне поселилось.Разделяли нас с ним примерно 6-7 кварталов.Начав быстро оценивать ситуэйшн, я сделала вывод, что у меня две новости: хорошая и плохая. Хорошая - что тут я на хорошо освещённой фонарями улице, иду быстро. Орать могу, горло не болит. Плохая - магазины не работают, жилые дома далековато, ни одной машины по проезжей части не проехало за последние приблизительно 10-15 мин, ну и улица, собственно, абсолютно пустынна, не считая того человека впереди. А ещё я, как назло, сегодня утром решила напялить сапоги на высоких каблуках.А пока я так размышляла, человек уже приблизился на очень приличное расстояние. У меня случился первый шок из всех последующих в этой истории.. Ну то есть, если предположим, что я сильно зависла в своих размышлениях и потеряла счёт времени, а он за это время спокойно себе дошагал, то и ладно... ради Бога...Но, став пристально всматриваться, я поняла, что он приближается ко мне быстрее, чем это мог бы делать чел со средней скоростью шага. Стало понятно по виду, что это мужчина, и что он не бежит, как бегут люди, характерно двигаясь при беге. Он просто очень быстро шёл, даже не шёл, а объяснить затрудняюсь, что он там делал.Моментально сбавив ход и, естественно, здорово напугавшись, я пошла очень медленно и осторожно. В голове напряжённо стреляли мысли надежды на то, что нам не по пути, что он сейчас вот-вот свернёт в какой-нибудь нужный ему проулок, или сейчас выйдут люди добрые, или хотя бы машина появится на дороге, а лучше такси! Вспомнив о такси, я решила, что может не поздно ещё его вызвать. А ещё была мысль свернуть в один из переулков самой. Но сворачивать в тёмные проулки и давать шанс ему догонять меня со спины... Ну уж нет, лучше не терять это создание из виду вообще... Решаю идти вперёд дальше, по свету.Достаю телефон, звоню в службу такси. Диспетчер назначает машину, время ожидания 10-15 мин. Здорово.Решаю перейти на другую сторону проспекта, заодно и посмотреть, что он станет делать.Пересекаю проезжую часть - и вот я уже шагаю по другой стороне. И тут, к моему величайшему ужасу, он тоже переметнулся на мою сторону!Я поняла, что:а) идёт всё-таки охота на меня горемычную;б) двигается-то он всё-таки нечеловечески быстро! И видно, что не бег это, а что-то непонятное мне!!!Я снова перехожу ватными ногами через дорогу обратно, и снова он переносится своими палками на мою сторону! Честное слово, я даже плакать начала... От страха, от безысходности, от своей легкомысленности (ну какие "прогуляться" ночью по хорошей погоде?! Такси бы взяла... и проблем-то? Давно чаёк уже б дома пила в тапочках).Тем временем эта особь уже приблизилась настолько, что можно было разглядеть, во что она одета. Это был мужик "в теле", весь какой-то помятый, что ли, всклокоченные волосы, какой-то несуразный пиджак не по фигуре... и штаны. И, кажется, босиком был, но это не точно. Но по крайней мере мне моё зрение подсказало, что он босой. Но не суть..Самое-то страшное впечатление ждало меня впереди...Начала я уже конкретно так паниковать: слёзы ручьём, руки дрожат, ноги не слушаются, еле иду, а душа... молиться начала. Я стала читать Отче наш, спасибо бабушке за то, что научила этой молитве... Молюсь громко, про себя. И вдруг, на выражении "хлеб наш насущный", это тело резко остановилось. Чуть дальше освещаемого участка дороги, но и не совсем в тени. Я останавливаюсь тоже, потому что слышу какое-то рычание. Сначала я подумала, что это автомобиль где-то вдалеке, что, может, за мной такси спешит.Обрадовалась, отвлеклась от молитвы, и оно снова как "побежит"! И вот не объяснить, как это выглядело. Как будто человек шагает, просто поднимая ноги, но очень быстро и как-то плавнее, стремительнее. И это рычание, как я поняла в следующий момент, доносилось от него, а не от дороги. Я машинально дёрнулась на другую сторону, читая Отче наш, уже просто бегу, ноги подгибаются, слёзы, ужас на лице, руки ходуном ходят, пытаюсь телефон нащупать в сумке. В общем, зрелище ещё то...И этот остановился снова. Стоит, смотрит на меня! Рычания правда не слышно. Остановился он между двумя фонарями, практически напротив того места, где я перешла дорогу. Я поняла, что в принципе мы поравнялись, и теперь он окажется за спиной, если он снова перебежит на мою сторону, и если я по-прежнему стану идти вперёд...Но тут! Молитвы были услышаны, СЛАВА ГОСПОДУ БОГУ!!!Выезжает моё спасительное такси, как раз из переулка возле меня. Я отчаянно машу ему дрожащими ручками, он замечает меня, подъезжает, я прыгаю в салон на заднее сиденье, и тут таксист начинает ругаться матом...Смотрю, куда падает свет фар, а этот псих сидит на корточках аккурат перед машиной и смотрит прямо на меня! Глаза полностью чёрные, одни блики от света фар в них, как дьявольские искры!А фары-то у машины яркие, свет ослепил бы кого угодно так вблизи, а он даже не моргал!!! Таксист дал по газам и резко объехал это странное создание... Когда я решилась обернуться и посмотреть назад, никого на дороге уже не было. Зато, когда ехали, мне всё время казалось, что там кто-то мелькает в жёлтом свете фонарей... Таксист выслушал мой сбивчивый рассказ и вынес свой вердикт - мужик просто обдолбался чем-то.Я бы с ним согласилась, но было что-то неестественное в скорости и манере шагать-бежать. И почему-то он останавливался на моей молитве и продолжал свой "бег", когда я от молитвы отвлекалась... И это рычание. Никогда его не забуду.Жду ваших комментариев, дорогие фосторовчане, любых.Что за встречный такой, кто что думает?

Ключевые слова: Встречный молитва ночь авторская история

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