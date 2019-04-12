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Страшилки

Встречный

Возвращаюсь я как-то одной тёплой осенней ночью домой с работы. Время было около полуночи, может, чуть больше.

Расстояние от санатория до дома - один длинный проспект с чистыми дорогами, хорошо освещённый, но безлюдный в такое время суток.

Иду я по улице, наслаждаюсь воздухом, который стал как будто чище и вкуснее. Любуюсь фонарями, которые мягко светят благодаря туману, который рассеивает их жёлтый свет.

Ни ветерка, ну просто благодать какая-то! Шагаю, радуюсь чему-то как ребёнок! И вдруг...
Впереди вижу человека. Поскольку он был очень далеко, видимо, в начале самого первого перекрёстка, судя по размеру силуэта с тёмное маленькое пятнышко, я мало что могла о нём сказать. Но понимание того, что это может быть например мужик... и например не очень нормальный, ко мне пришло очень быстро. Какое-то плохое предчувствие почему-то сразу сходу во мне поселилось.

Разделяли нас с ним примерно 6-7 кварталов.

Начав быстро оценивать ситуэйшн, я сделала вывод, что у меня две новости: хорошая и плохая. Хорошая - что тут я на хорошо освещённой фонарями улице, иду быстро. Орать могу, горло не болит. Плохая - магазины не работают, жилые дома далековато, ни одной машины по проезжей части не проехало за последние приблизительно 10-15 мин, ну и улица, собственно, абсолютно пустынна, не считая того человека впереди. А ещё я, как назло, сегодня утром решила напялить сапоги на высоких каблуках.

А пока я так размышляла, человек уже приблизился на очень приличное расстояние. У меня случился первый шок из всех последующих в этой истории. Человек очень быстро двигался. Ну то есть, если предположим, что я сильно зависла в своих размышлениях и потеряла счёт времени, а он за это время спокойно себе дошагал, то и ладно... ради Бога...

Но, став пристально всматриваться, я поняла, что он приближается ко мне быстрее, чем это мог бы делать чел со средней скоростью шага. Стало понятно по виду, что это мужчина, и что он не бежит, как бегут люди, характерно двигаясь при беге. Он просто очень быстро шёл, даже не шёл, а объяснить затрудняюсь, что он там делал.
Моментально сбавив ход и, естественно, здорово напугавшись, я пошла очень медленно и осторожно. В голове напряжённо стреляли мысли надежды на то, что нам не по пути, что он сейчас вот-вот свернёт в какой-нибудь нужный ему проулок, или сейчас выйдут люди добрые, или хотя бы машина появится на дороге, а лучше такси! Вспомнив о такси, я решила, что может не поздно ещё его вызвать. А ещё была мысль свернуть в один из переулков самой. Но сворачивать в тёмные проулки и давать шанс ему догонять меня со спины... Ну уж нет, лучше не терять это создание из виду вообще... Решаю идти вперёд дальше, по свету.

Достаю телефон, звоню в службу такси. Диспетчер назначает машину, время ожидания 10-15 мин. Здорово.

Решаю перейти на другую сторону проспекта, заодно и посмотреть, что он станет делать.

Пересекаю проезжую часть - и вот я уже шагаю по другой стороне. И тут, к моему величайшему ужасу, он тоже переметнулся на мою сторону!

Я поняла, что:
а) идёт всё-таки охота на меня горемычную;
б) двигается-то он всё-таки нечеловечески быстро! И видно, что не бег это, а что-то непонятное мне!!!

Я снова перехожу ватными ногами через дорогу обратно, и снова он переносится своими палками на мою сторону! Честное слово, я даже плакать начала... От страха, от безысходности, от своей легкомысленности (ну какие "прогуляться" ночью по хорошей погоде?! Такси бы взяла... и проблем-то? Давно чаёк уже б дома пила в тапочках).

Тем временем эта особь уже приблизилась настолько, что можно было разглядеть, во что она одета. Это был мужик "в теле", весь какой-то помятый, что ли, всклокоченные волосы, какой-то несуразный пиджак не по фигуре... и штаны. И, кажется, босиком был, но это не точно. Но по крайней мере мне моё зрение подсказало, что он босой. Но не суть..

Самое-то страшное впечатление ждало меня впереди...

Начала я уже конкретно так паниковать: слёзы ручьём, руки дрожат, ноги не слушаются, еле иду, а душа... молиться начала. Я стала читать Отче наш, спасибо бабушке за то, что научила этой молитве... Молюсь громко, про себя. И вдруг, на выражении "хлеб наш насущный", это тело резко остановилось. Чуть дальше освещаемого участка дороги, но и не совсем в тени. Я останавливаюсь тоже, потому что слышу какое-то рычание. Сначала я подумала, что это автомобиль где-то вдалеке, что, может, за мной такси спешит.

Обрадовалась, отвлеклась от молитвы, и оно снова как "побежит"! И вот не объяснить, как это выглядело. Как будто человек шагает, просто поднимая ноги, но очень быстро и как-то плавнее, стремительнее. И это рычание, как я поняла в следующий момент, доносилось от него, а не от дороги. Я машинально дёрнулась на другую сторону, читая Отче наш, уже просто бегу, ноги подгибаются, слёзы, ужас на лице, руки ходуном ходят, пытаюсь телефон нащупать в сумке. В общем, зрелище ещё то...

И этот остановился снова. Стоит, смотрит на меня! Рычания правда не слышно. Остановился он между двумя фонарями, практически напротив того места, где я перешла дорогу. Я поняла, что в принципе мы поравнялись, и теперь он окажется за спиной, если он снова перебежит на мою сторону, и если я по-прежнему стану идти вперёд...

Но тут! Молитвы были услышаны, СЛАВА ГОСПОДУ БОГУ!!!

Выезжает моё спасительное такси, как раз из переулка возле меня. Я отчаянно машу ему дрожащими ручками, он замечает меня, подъезжает, я прыгаю в салон на заднее сиденье, и тут таксист начинает ругаться матом...

Смотрю, куда падает свет фар, а этот псих сидит на корточках аккурат перед машиной и смотрит прямо на меня! Глаза полностью чёрные, одни блики от света фар в них, как дьявольские искры!
А фары-то у машины яркие, свет ослепил бы кого угодно так вблизи, а он даже не моргал!!! Таксист дал по газам и резко объехал это странное создание... Когда я решилась обернуться и посмотреть назад, никого на дороге уже не было. Зато, когда ехали, мне всё время казалось, что там кто-то мелькает в жёлтом свете фонарей... Таксист выслушал мой сбивчивый рассказ и вынес свой вердикт - мужик просто обдолбался чем-то.

Я бы с ним согласилась, но было что-то неестественное в скорости и манере шагать-бежать. И почему-то он останавливался на моей молитве и продолжал свой "бег", когда я от молитвы отвлекалась... И это рычание. Никогда его не забуду.


Жду ваших комментариев, дорогие фосторовчане, любых.
Что за встречный такой, кто что думает?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 10:24
Причина: Изменён раздел. Вырезан мат.
Вчера, 10:24 by Crow117Просмотров: 155Комментарии: 9
+10

Ключевые слова: Встречный молитва ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: принцессин пирожок
Вчера, 11:23
+4
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 41
Как будто сон чужой подглядела. Причём страшный сон.Мне теперь самой интересно что это или кто был...но раз таксист его тоже видел, может правда обдолбай какой.Хорошо хоть не успел ничего плохого вам сделать.+
Зарегистрирован: 12.04.2019
#2 написал: FromSiberia
Вчера, 11:57
+3
Группа: Посетители
Репутация: (73|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 843
Вот это да, кошмар какой. Четкая визуальная картинка сложилась и от нее мурашки. Плюс +++++++++++++++++++++++++

Но никаких полезных версий нет:(((

Вот это да, кошмар какой. Четкая визуальная картинка сложилась и от нее мурашки. Плюс +++++++++++++++++++++++++

Но никаких полезных версий нет:(((
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Crow117
Вчера, 12:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 53
Спасибо за комментарии)))
Неожиданно, что моя история теперь в Страшилках)) ну и ладно))
Кстати, насчёт мата, уважаемый Qusto, я написала так же, как писали и другие люди, рассказы которых опубликованы с этим самым матом. С ...троеточиями и прочими замещающими буквы, знаками. Меня смутило не само удаление завуалированных матерных слов, а то, как написана причина редактирования. Как будто я реально опубликовала историю из жизни прямо матом.
Зарегистрирован: 3.08.2019
#4 написал: Qusto
Вчера, 16:12
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (920|-2)
Публикаций: 326
Комментариев: 2 518
Цитата: Crow117
Спасибо за комментарии)))
Неожиданно, что моя история теперь в Страшилках)) ну и ладно))
Кстати, насчёт мата, уважаемый Qusto, я написала так же, как писали и другие люди, рассказы которых опубликованы с этим самым матом. С ...троеточиями и прочими замещающими буквы, знаками. Меня смутило не само удаление завуалированных матерных слов, а то, как написана причина редактирования. Как будто я реально опубликовала историю из жизни прямо матом.


Да, была удалена лишь одна фраза, а причина всегда пишется одинаковая... сколько бы матов там ни было. Или нам ещё статистику редактирования приводить? (риторический вопрос) smirk Не принимайте близко к сердцу, дорогой автор.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#5 написал: Crow117
Вчера, 16:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 53
Цитата: Qusto
Не принимайте близко к сердцу, дорогой автор.

Сделав акцент на причине, связанной с матом, отправив мою личную историю в разряд несерьёза и влепив минусяку. Дорогой Qusto, у Вас день плохой или что?
Повторюсь, мата там прямого не было, если только одной мне не разрешается на 4stor писать завуалированные знаками матюки, можно было удалить просто, не акцентируя на этом внимания.
Зарегистрирован: 3.08.2019
#6 написал: FromSiberia
Вчера, 16:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (73|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 843
Цитата: Crow117

Неожиданно, что моя история теперь в Страшилках)) ну и ладно))


Вот меня тоже расстраивает, что такие истории в Страшилки попадают:((( я этот раздел не читаю, потому что в моем понимании страшилки - это истории про Красную руку и Гроб на колесиках... а я не в том возрасте уже)))) А тут получается, что в Страшилках оказываются хорошо написанные и интересные истории из жизни... Выходит, надо мониторить и этот раздел, раз тут такие жемчужинки попадаются.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#7 написал: Qusto
Вчера, 17:53
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (920|-2)
Публикаций: 326
Комментариев: 2 518
Строго воспрещается:
4.6 Мат, оскорбления, реклама и прочее (см. п. 2);
4.7 Истории принимаются ТОЛЬКО (!!!) на русском языке;
4.8 Истории, содержащие описание пыток и истязаний, сцены с порно, гуро расчленёнку.


Цитата: Crow117
Цитата: Qusto
Не принимайте близко к сердцу, дорогой автор.

Сделав акцент на причине, связанной с матом, отправив мою личную историю в разряд несерьёза и влепив минусяку. Дорогой Qusto, у Вас день плохой или что?
Повторюсь, мата там прямого не было, если только одной мне не разрешается на 4stor писать завуалированные знаками матюки, можно было удалить просто, не акцентируя на этом внимания.


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Отдохните пару дней.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#8 написал: Калина74
Вчера, 22:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 580
Круто. Очень понравилось, будто сама это испытала. Ещё раз повторяю то, что говорила всем знакомым девчонкам: на такой случай имейте при себе свисток, обычный, спортивный, из магазина. Нечисть он, может, и не отпугнёт, но всяких ночных охотников - только так. К тому же его далеко слышно и все патрульные кинутся на свист. Я ещё электрошокер таскаю, если ночью идти приходится, даже если с собакеным иду. Он и бродячих псов лихо отпугивает, и всяких маргиналов. Ну а авторша с перепугу не догадалась сразу полицейским позвонить, уцелела - и слава богу! Отличный рассказ
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#9 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:18
0
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Репутация: (937|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 696
Очень понравилась история! Действительно, жаль, что она в "страшилки" попала, ибо, не увидя, что Вас забанили, я бы и не узнала о существовании этой истории, так как страшилки не читаю. История ведь жизненная, поучительная, потому плюс от меня! А что то за нечисть была, - кто его знает, может, и правда обдолбыш-антихрист, а, может, вселилось чего...
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
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