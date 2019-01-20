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Страшилки

Оно любит покушать

Господи, Боже мой, что же это было?

Ладно, начнём со вступления, меня зовут Пётр или просто Петя. Исполнилось 25 лет, работаю грузчиком. Живу в древней хрущёвке, питаюсь в основном Дошираками. Сегодня был выходной, я был рад как никогда, потому как был шанс прогуляться по нашему парку, подышать свежим воздухом.

На улице, как ни странно, было мало людей. Хоть в нашем городке их и так немного. Я сел на лавочку и наслаждаюсь природой. КРАСОТА!
Короче, ко мне подходит какая-то бабулечка и говорит:
- Пацан, ты сегодня ночью в окно не смотри, а то оно любит покушать!

Я тогда чуть воздухом не захлебнулся от удивления. Я ответил:
- Чего?
- Как чего? Непонятно, что ли! Ладно,ещё скажу... Короче, в окно не смотри ночью, оно любит покушать!
- Кто оно?
- Давай завтра в это время тут встретимся, и я тебе скажу.
- Давайте.

Я посидел ещё минут 30 и потопал в сторону дома. Я отнёсся к этим словам несерьёзно. Ну кто оно-то? КТО? Бред!

Я лазил в ноутбуке, было около 11 часов вечера, я собирался спать. Как слышу, на улице залаяли собаки. Я посмотрел в окно и вижу такую картину: идёт какое-то скрюченное, жуткое существо. И несёт в руке половину туловища какого-то человека. У меня начались рвотные позывы. И вдруг это существо заметило меня и пошагало к подъезду. Через 10 минут я слышал, как оно стучится в дверь. Жил я на 5 этаже.
Спустя некоторое время вышел наш сосед, дядя Боря, мужик лет 50. Короче, я наблюдал в глазок и увидел следующее.

Это существо подходит к дяде Боре и улыбается ему в лицо. Дядя Боря материт его, а оно тихо демонически ржёт. И начинается жуть: это существо втыкивает пальцы в глаза дяде Боре, тот орёт от боли. Потом оно отрывает ему руку и начинает совать эту руку дяде Боре в рот. Потом это существо заходит к нему домой, и я слышал сквозь стену крики! КРИКИ! Бедный дядя Боря!

На следующей день я захожу к нему домой, и на печке стоит мясо. А на столе тарелки с мясом. И я разглядел, что это мясо - это дядя Боря. Ужас перехватил моё дыхание. Я даже завопил. Были видны его ноги, туловище...

Я побежал в парк к той бабуле. Как ни удивительно, она сидела на лавочке и как будто ждала меня.

- Всё-таки посмотрел в окно?

Я всё ей объяснил.

- Ух, что ты мне рассказываешь?! Я и не такое видела. В общем, соседку мою бывшую поймало оно, оторвало соседке руку, запекло её и дало ей, чтобы та с голода не умерла. Потом так каждые конечности. Потом оно сказало, это существо: "Теперь голову!" Вот так оно их и жрёт!

Я всё слушал это и поражался всему увиденному сегодня ночью.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:00
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Сегодня, 07:00 by gutis789Просмотров: 62Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Оно бабка сосед страх ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 08:59
0
Группа: Авторы
Репутация: (57|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 713
Автор, так это выдумано?! Ну, слава богу, успокоили))

А кто вам открыл дверь, если дядя Боря уже был на столе порционно?) Такими крупными кусками-- туловище, ноги... И под майонезиком, а ?))

Автор, так это выдумано?! Ну, слава богу, успокоили))

А кто вам открыл дверь, если дядя Боря уже был на столе порционно?) Такими крупными кусками-- туловище, ноги... И под майонезиком, а ?))
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (195|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 628
Вопрос. За что же Вы так не взлюбили своего соседа дядю Борю?)))
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
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