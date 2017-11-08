Кто-то напротив

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:07

Luminary Просмотров: 180 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 15:07 by

Сразу хочу сказать, что никаких запрещенных веществ я не употребляю, у меня маленький ребенок, и я с ним нахожусь почти круглосуточно. Поэтому то, что я увидела, объяснить мне трудно.Последние 2 года мы живем на 4 этаже 5-этажки, построенной буквой Г, а напротив нас стоит еще один дом, а также есть такой же 5-этажный дом по левую сторону от нашего.Все эти дома создают небольшой квадрат с поемами в виде проходов к проспекту, а внутри двора есть столики, скамейки, небольшая площадка с качелями и прочие атрибуты любого спального района. Чуть дальше от нас начинается частный сектор с улицами Москвина, Покрышкина, и другими.Кстати, на Москвина есть очень старые и мрачные дома, которые завораживают выцветшей краской и темными глазницами окон, погрязшими в зарослях винограда и прячущимися за многочисленными кустиками, деревьями и высокой травой.Когда я дома... и выхожу на балкон вешать белье, то в глаза бросается дымок из котельной чуть дальше между домами, а также часть высокой новостройки одного из новых кварталов нашего города. Дом напротив, и тот дом, что сбоку – очень хорошо визуализируются.И вот однажды я по привычке мельком бросила взгляд на дом, что сбоку, и увидела на пятом этаже в окне лицо. Казалось бы, ничего необычного, но лицо было размеров с оконную раму. У него были черные волосы и борода, оно смотрело куда-то на улицу и моргало глазами. Я смотрела и не могла понять... что это.Мозг пытался логически объяснить, что это может быть, но у него мало что получалось. Если это какая-то игрушка, почему она ведет себя как человек и что это вообще за игрушка. Все его движения были вполне плавными, а не порывистыми, и лицо выглядело спокойным и сосредоточенным.Между тем, лицо меня не видело, оно внимательно рассматривало все, что происходит на улице. Был уже вечер, около 16.00, и на улице было достаточно светло, то есть списать это на игру тени и света сложно. В окне позади лица света не было, то есть, я так понимаю, оно находилось впритык к стеклу, именно потому его так четко было видно, оно как будто въелось в стекло и стало его частью.Я зашла домой и за хлопотами забыла об этом инциденте. А несколько дней спустя в доме сбоку были похороны. Соседи говорят, там на 5-м этаже кто-то молодой умер, но я не знаю кто. Да и не интересовалась.Почему-то именно тогда я и вспомнила про это лицо, которое видела накануне…

Ключевые слова: Лицо окно дома авторская история

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