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Страшилки

"Ты боишься темноты?"

Эта история произошла со мной 10 лет назад. Я забыла о ней и долго не вспоминала до тех пор, пока не обнаружила фотографию. И я все вспомнила. Я расскажу вам эту историю. Устраивайтесь поудобней и давайте уже начнем...

Холодным зимним вечером я прогуливалась по парку вместе с моим парнем. Мы разговаривали черт знает о чем, просто болтали. Мы захотели поесть. Увидели маленькую кафешку, ну и подумали, а почему бы не зайти туда и не перекусить. Мы зашли. Там было пусто, все столики были без единой души. Стояла только барная стойка, за которой сидел официант.

- Здравствуйте... Не желаете ли заказать у нас что-нибудь?..

Мы с парнем посмотрели на меню, которое нам предложил кассир, и выбрали мясное рагу с салатом из овощей, а на десерт - 2 кекса.

- Хорошо, скоро ваш заказ будет готов...

Нам показалось, что этот кассир какой-то странный. Постоянно говорит так задумчиво, спокойно, нежно... Будто бы гипноз.

Спустя время нам принесли еду. Я взяла мясное рагу, попробовала кусочек и сразу же выплюнула его. Вкус был просто ужасен! Только тогда я поняла, что что-то не так. Кассир посмотрел на меня, а после просто отвернулся и ушел в какой-то погреб, закрыв за собой дверь на ключ.

- Джексон, нам надо уйти... Я никогда не думала, что это мясо будет не похоже на говядину, курятину, баранину или свинину! Я никогда такого не ела... Тебе не кажется это странным?
- Не волнуйся. Может быть, оно просто испорчено. Что панику поднимать-то?
- А может, и не испорчено! Может, это мясо...
- Намек на каннибализм? Слушай, если тебе так не нравится, мы можем уйти. Пошли...

После этого мы ушли домой и мне стало спокойней. Просто в голову лезли мысли, а вдруг это собака или еще хуже - человек! Да, может быть, я тогда и насмотрелась ужастиков, но тем не менее мне было страшно.

Спустя 2 часа меня вдруг вырвало. Джексон забеспокоился, а мне уж было совсем не хорошо. Я выпила активированного угля и легла спать.

Утро. Я, одетая, решила выйти на улицу, пока Джексон спит. Я спустилась по лифту вниз и для начала хотела открыть ящичек и посмотреть,пришли ли квитанции на оплату коммунальных услуг. Я, открыв ящик ключом, была просто в шоке... Там лежала фотография меня и Джексона тем вечером, когда меня вырвало! Не может быть... Кто мог меня фотографировать? Тем более я с Джексоном жила на самом последнем, 36 этаже! Как так? Что это? Я не могла успокоиться, забрала фотографию и понесла назад в квартиру. Джексон уже проснулся и встретил меня у порога двери:
- Что случилось, зайка? Почему ты такая бледная?
- Д.. Джексон... Смотри... - я показала ему фотографию, он, так же, как и я, был в шоке.
- Что это? Откуда ты это взяла?
- Я взяла это из нашего почтового ящика... Погоди, а как...
(Вместе):
- Как этот человек узнал нашу квартиру?!..
- Погоди... А это что? - сказал Джексон, - он взял фотографию, перевернул ее и увидел номер нашей квартиры, а также... дату - 1.01, 3:00.
- Что это, Джексон? Дата Нового года? Что-то случится?
- Я не знаю... Надо заявить в полицию на то кафе...

Я пошла в полицию, сказала адрес кафе, но мне сказали, что такого не существует и что я несу полный бред! Как не существует? Я же только вчера с моим парнем заходила туда! Так мы и стали ждать той самой даты, а фотографию я положила в дальний ящик чердака и больше о ней не вспоминала.

1 января, 2:59. Мы с Джексоном уже и забыли, что что-то должно случиться... Но вдруг в дверь постучали, ровно в 3:00. Я была удивлена, ведь мы никого не ждали, но тут я вспомнила и, видимо, Джексон тоже...

- Ч... Что? Я уже и забыла... Открывать?..
- Давай я... Кто там?

Никто не отвечал.

- Эээй! Кто там?

Тишина.

- Уходи или отвечай!
- Ты такой глупец... Ха-ха...
- Что? Кто это? ОТВЕЧАЙ!
- Зимний вечер, 3:00, пятница 13... Ха-ха.
- Что за бред ты несешь?

Я ничего не понимала. Я просто взяла нож, чтобы обезопасить себя. Но вдруг Джексон какого-то черта открыл дверь! Я не успела разглядеть, кто там, только завизжала и побежала, спряталась под кровать и сидела там, как мышь. Я услышала ужасный крик моего парня, открытие окна и грохот... Сильный, ужасный грохот! А далее я услышала только смех и медленные, плавные шаги в сторону моей комнаты. Я все еще была с ножом в руках...

- Ты боишься темноты?.. Выходи, больно не будет...

Я пырнула его ножом в живот, он упал и будто бы растворился.

У меня была психологическая травма, но я поправилась. А что случилось с Джексоном? Он выбросился из окна в ту ужасную ночь... Сейчас мне 38, у меня есть ребенок и новый муж. Но ту историю я никогда не забуду... Вот я решила разбирать чердак и увидела это фото. После я сожгла его в костре...

Берегите себя и родных, пожалуйста! Не повторяйте моих ошибок! Я должна была открыть дверь! Это из-за МЕНЯ! Что же я натворила?!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:30
Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:30 by creppyDayanaПросмотров: 28Комментарии: 1
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Ключевые слова: Страшилка ужасы смерть страх темнота авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 18:25
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И? Чем их накормили-то? От чего ГГ стошнило? При чем тут темнота?
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