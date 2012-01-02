Поездка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:17

Phantom666 Просмотров: 29 Комментарии: 1 0 Сегодня, 08:44 by

Эта история произошла с моим приятелем. Я был очень заинтригован его рассказом, поэтому решил переписать его для вас.Это было год назад. Тогда Лёха (буду так его звать) с отцом решили уехать к деду в Смоленск (сами жили в Мытищах). Дорога была долгой, а потому по пути они устали и решили поспать в машине возле парковки на границе с лесом. В ту ночь они были там одни. Лёха решил ещё посидеть в ноуте - он писал реферат. А его батя решил уснуть сразу, так как до приезда осталось ещё порядка 4-х часов. Сидя за компом, Лёха слушал любимую группу, из-за чего он был отрезан от остального мира ритмичной песней. Отец уже крепко спал (сон у него крепкий - так просто не разбудишь).0:03Лёха сидел ещё какое-то время, пока не почувствовал некое ощущение чего-то странного. Такое чувство возникает, когда кажется, словно ты тут не один. Он выключил песню и стал вслушиваться. Но ничего не произошло - всё было как обычно. Тогда он успокоился, включил плеер. Ещё с полчаса прошло - ничего необычного. Но потом это началось.Лёху посетила одна интересная мысль, будто если долго всматриваться в темноту окна при тусклом свете ноутбука, то можно будет различить некие причудливые миражи (стоит вспомнить Кровавую Мэри). Единственными источниками света вокруг были только один фонарь возле заправки перед капотом и далёкие фонари на магистрали, слева от парковки. Всё остальное вокруг было таким тёмным, что не видно совсем ничего. Подумав, он решил всё-таки посмотреть в окно. Сначала, ничего не увидел, но потом ему показалось будто в кустах, что росли неподалёку, справа от машины, что-то движется - листва заметно дёргалась. Тут Лёха присмотрелся... Что-то странное было в этом мираже, словно ему это не казалось. Он закрыл ноут, из-за чего вокруг стало ещё темнее. Вглядевшись, Лёха понял, что это не его воображение - кусты и вправду двигались. Тут волнами стал накатывать страх - музыка начала звучать словно со стороны, уступая место сильному, медленному сердцебиению. Через мгновение кусты перестали дёргаться. Лёха сглотнул, а потом, посчитав это простой работой ветра, сам над собой посмеялся. "Уж надо было так обделаться 16-и летнему дрыщу?" - усмехнулся он. Вздохнув облегчённо, Лёха потянулся за банкой пепси, допил остатки и убрал в ноги пустую банку. И как только он потянулся к ноуту, внезапно краем взгляда уловил смутное движение возле кустов. Он обернулся, но там уже никого не было. Уверив себя, что это лишь глюки и что уже надо прекратить накладывать кипричи, Лёха открыл ноут для продолжения работы. И вот тут начался самый настоящий ад.Сама песня играла не очень громко, поэтому окружающие звуки были также слышны. Так вот, открыв ноут, Лёха совершенно отчётливо услышал, как что-то скребётся под подвеской машины, словно кто-то туда залез. Настроение изменилось в один момент - снова сердце разрывает грудь, снова тихая музыка, состояние транса. Помимо скрежета ещё начал звучать странный голос. Это было просто какое-то бессвязное бормотание, причём не человеческое, как лично мне сказал Лёха. Батя его, похоже, совсем ничего не слышал - он продолжал спать как убитый. Скрежет и бормотание продолжались ещё минуту, а Лёха был в таком шоке, что он не был в состоянии разбудить отца. Когда всё стихло, Лёха стал успокаиваться. А когда взглянул в окно... он увидел нечто, что заставило его лишиться чувств. Лёха смутно запомнил образ существа, что стояло около машины и смотрело прямо на него через стекло. Если бы не свет ноутбука, то его бы было просто невозможно заметить. Чёрная тень, метра 2 ростом, с длинными руками без кистей и пальцев, ноги скрывались в темноте. Туловище было худым, голова была треугольной формы, черт лица не разобрать. На голове было ещё что-то вроде оленьих рогов, только очень больших.Сколько оно там простояло и когда ушло, Лёха совершенно не знал. Поскольку проснувшись, он увидел, что они уже едут с отцом по Смоленску. Батя, удивившись, спросил Лёху, чего он так задремал до часу дня. А Лёха не стал говорить истину, солгав, что он очень устал вчера. Сказал бы отцу правду, тот просто бы не поверил ему.После приезда домой, Лёха решил поискать хоть что-то, что касалось того существа или могло подтвердить его существование. Единственное, что он тогда узнал - что около той парковки за 5 лет пропало 4 человека, вероятно работники парковки. Их и по сей день никто не обнаружил ни мёртвыми, ни живыми...

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