Поход в Припять

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Hickory23 Просмотров: 51 Комментарии: 6 -3 Сегодня, 07:04 by

Начало этой истории исходит из 2016. Тогда мы с моим троюродным братом Яном встретились в дешёвом кафе недалеко от моего дома. Мы с Яном с детства были лучшими друзьями, но его переезд в Минск был, как сказать, разрывом дружбы. Но теперь я старший лейтенант, служащий по контракту в одной военной части под Минском. Ян же — профессионал в сфере компьютерной техники.Встретились мы по поводу общей давней мечты. Мы оба с детства хотели посетить город-призрак Припять. И тогда было как раз то время, которое называется "пора".Мы договорились встретиться через неделю, в полном вооружении (камуфляж, армейские вещмешки, страйкбольные автоматы и пистолеты, еду и т.п.).Через неделю я рано проснулся и позвонил Яну. Он, как выяснилось, тоже уже не спал. Я вместе с моим другом Никитой, с которым я договорился о доставке к месту назначения, так как он был моим единственным знакомым с автомобилем.Ян незаметно залез в машину, и мы выдвинулись в путь.На Никитиной «Копейке» к месту высадки мы добрались только к шести часам вечера. Ну, нам ночь на руку. Оставшийся путь проделали пешком через лес. К полуночи дошли до ограды. Ну, как обычно, пролезли, тихонько перешли дорогу и пошли по карте к заброшенному хутору. К трём часам добрались до хутора. Развели костёр, сварили кашу. Только я взял миску (которую я взял с собой) для того, чтобы наложить каши, как увидел ЭТО.Из темноты леса на меня глазела тварь ростом с лабрадора, крысиными глазами-бусинками, выступающим хребтом и двумя зубами на верхней и нижней челюстях. Сама эта ересь была покрыта небольшим мехом тёмного цвета. Словив мой взгляд, оно пригнулось, встало на задние лапы. Теперь по росту оно сравнилось со мной.Но вдруг оно резко встало на передние лапы, развернулось и убежало в лес.Ян тем временем доел кашу и залазил в свой спальный мешок. Я остался на стрёме.Я уже было заснул, но к пяти часам утра я услышал вой. Нечеловеческое завывание.Я благодарен Богу за то, что у меня в руках был страйкбольный АК-74. Из ствола пошла очередь по тварям. Да, тварям. Ночной "гость" привёл семью.Я не помню, как мы добрались до Бреста.Этот автомат висит над моей кроватью.А Ян больше не вспоминает об этом случае.Но я забыл там свою миску......С недоеденной кашей...

Ключевые слова: Поездка Припять существо авторская история

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