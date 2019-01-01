Случай в деревне

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:55

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:55 by

Это случилось, когда мы с младшей сестрой поехали в деревню к бабушке. То, что там произошло, до сих пор заставляет мои волосы вставать дыбом. Тогда я уверовал и в бога, и в дьявола, и вообще во всё, что раньше казалось мне вымыслом.Ульянка, как обычно, возилась с куклами, а я сидел в Интернете через бабушкин ноутбук, переходя с сайта на сайт от нечего делать. Обычно мы с сестрой вечно чего-нибудь выдумываем, когда приезжаем в деревню, а тут…- Слушай, - я посмотрел на Улю. - Может уже пойдём, чем-нибудь займёмся?- И чем? - не отрываясь от игрушек, спросила сестра.- Ну… Помнишь, как мы в прошлый раз отправились на чердак, искать сокровища?!- Это раньше было, - махнула рукой Ульяна. - Сейчас скучно уже!Я ещё долго уговаривал Ульку пойти на чердак. Мне почему-то хотелось пойти туда. Сам не знаю, с чего бы вдруг у меня возникло такое рвение. Наверное, меня постоянно привлекала какая-то таинственность, окружавшая его. Раньше мы с сестрой частенько там ползали. Как я уже говорил, мы искали там сокровища. Правда, находили совсем другое: старую одежду, сломанные Улькины игрушки, железяки всякие… Если бы я только знал, чем обернётся этот поход на чердак, я бы ни за что не пошёл туда.- Ну так как? Идёшь? - я выжидающе посмотрел на Ульяну.- Ладно, - сдалась она. - Пошли.Как только мы оказались на чердаке, повеяло холодом. Не таким, как обычно. Этот холод был каким-то… Могильным. Меня аж передёрнуло. Да и вообще мне показалось, что сегодня чердак был абсолютно другим. Враждебным. Даже опасным. Мне сразу захотелось уйти отсюда, но, чтобы не выглядеть перед сестрой трусом, я остался.Мрак, царивший в этом месте, пугал до ужаса. Обычно я не боялся темноты. Уля поспешила достать мобильник и включила на нём фонарик. Перед нами предстала обычная картина: паутина на стенах и всякий хлам, валявшийся повсюду. Но что-то не давало мне покоя. Внутренний голос подсказывал мне, что нужно уходить отсюда, и как можно скорее.- А ты знаешь? – начал, было, я. - Э-э-э… Может ну их на фиг, эти сокровища? Найдём их в другом месте?Уля улыбнулась и насмешливо произнесла:- Струсил?!- Я? Нет! - я отрицательно покачал головой. - Просто уже неохота!- А я пойду дальше! - Ульяна уверенно зашагала вперёд.Сглотнув, я поплёлся за ней. Сегодня на чердаке было темнее, чем раньше. Окна были чем-то прикрыты. Тряпками какими-то. «Для чего бабушка это сделала?» - пронеслось в моей голове. Половицы скрипели под ногами. Атмосфера была жуткая. Всё это смахивало на декорации какого-нибудь фильма ужасов. Уля же, казалось бы, просто не замечала этой страшной обстановки. Она спокойно бродила по чердаку в поисках пиратского клада.- Эй, я что-то нашла! - воскликнула она.- Чего там?Моя сестра продемонстрировала мне большую толстую книгу в кожаном переплёте. Сдув с неё пыль, она зачихала. Я тоже. Затем Ульянка раскрыла книгу и прочла первые строки:- «Кровью окропилась вся земля»…- Ой, жуть! - прервал я Улю. - Неужто бабушка такое читает?- Ну, это же наша бабушка! От неё всего ожидать можно!Раздавшийся с улицы лай заставил нас вздрогнуть. Оказалось, это был Тузик, бабушкин пёс. Я приподнял тряпку, которой было завешано окошко, и увидел, как Тузик заскулил, а потом, поджав хвост, спрятался в будку. Тучи заволокли небо, и начался дождь. Мне стало не по себе.- А может, всё-таки пойдём отсюда? - дрожащим голосом сказал я.- Смотри!Я обернулся и увидел, как Ульяна раскрывает белый мешок, завязанный чёрной верёвкой. Раскрыв его, моя сестра тут же отпрянула и завизжала так, что у меня уши заложило.- Да успокойся ты! - крикнул я. - Чо ты визжишь, как будто тебя убивают?- С-смотри т-туда… - она указала пальцем на мешок.Заглянув в него, я думал, что сойду с ума. Там лежали кости и черепа. Человеческие. Самые настоящие. Я поспешил затолкать мешок в самый тёмный угол и попытался взять себя в руки.- Может, наша бабушка решила стать хирургом? - пожал плечами я.- Ага! И она просто решила начать коллекционировать человеческие кости, которые забирала у людей во время операций!- Ну… Да!Улька дала мне по лбу.- Так, здесь что-то нечисто! - я задумчиво потёр подбородок.Дверь на чердак со скрипом отворилась. Мы услышали чьи-то медленные тяжёлые шаги. Кто-то поднимался к нам.- Бабушка? - хором произнесли мы.Ответа не последовало. Вместо него мы услышали жуткий раскат грома, от которого затряслись стены дома. Мы с сестрой поспешили спрятаться за ящики со всяким барахлом. Я чувствовал, как Уля дрожала от страха. Мне тоже было жутковато. Вскоре показалась чья-то длинная фигура, разглядеть которую мы не могли из-за темноты. И фигура эта была явно не бабушкина. Таинственный незнакомец направился к месту, где раньше лежал мешок с костями, недавно нами обнаруженный. Не найдя его (а я уверен, что этот человек искал именно мешок), неизвестный стал рыскать повсюду, приближаясь к нашему укрытию. Да и этот кто-то наверняка знал о нашем присутствии, ведь мы уже выдали себя, когда приняли его за бабушку.- Мне страшно… - прошептала сестра.Я приложил палец к губам. Незнакомец посмотрел в нашу сторону и… Лучше бы я его не видел. С его лица была будто содрана кожа. Осталось лишь мясо и пульсирующие жилы. Глаза были полностью чёрными. Изо рта торчали острые клыки, и на пол падала вязкая слюна. Уля не выдержала и закричала. Существо тут же бросилось к нам.- Валим! - закричал я.Мы помчались к выходу. В тот момент я, наверно, вспомнил все молитвы, которым учила меня бабушка, являвшаяся православной до мозга костей. Монстр издавал звуки, описать которые просто невозможно. Мы слышали его быстрые шаги позади нас. Моё сердце бешено колотилось. Адреналин зашкаливал. Такого страха я не испытывал никогда. Ульяна плакала и кричала. Мы добежали до дома соседки, тёти Риты. В дверь к ней долбили так, что мне на секунду показалось, будто она вот-вот развалится. Тётя Рита распахнула дверь, и мы, едва не сбив её с ног, заскочили внутрь. Я закрыл дверь на все замки, которые только имелись у соседки.- Вы чего? - опешила она.- Что происходит? - из другой комнаты показалась наша бабушка.Мы бросились обнимать её, сбивчиво рассказывая о жутком чудище, гнавшемся за нами. Они нам, конечно же, не поверили, списав всё на наше бурное воображение. В скором времени мы вместе с бабушкой вернулись домой, хоть мы с Улей этого и не хотели. Тузик уже преспокойно сидел рядом с будкой и смотрел на нас. Дома бабушка тоже ничего не обнаружила. Чердак оказался пуст. Даже мешок с костями куда-то пропал. Мы с сестрой уже тоже решили, что всё это были какие-то галлюцинации. Вскоре жизнь вернулась в привычное русло, и всё стало как обычно.***Как-то раз мы с сестрой снова приехали к бабушке. Она напоила нас чаем с пирогами и пошла работать на огород, а мы с Улькой думали, чем бы нам заняться. Мы решили отправиться на чердак.- А не боишься, что опять это чудище придёт за нами? - смеясь, сказала сестрёнка.- Боюсь! Жуть как боюсь! - веселился я.Всё было хорошо до того момента, пока мы не услышали лай Тузика. Выглянув в окно, я увидел как он, скуля, прячется в будку. Где-то в темноте раздался грохот, от которого Уля даже подпрыгнула, а у меня чуть сердце не выскочило из груди. Сестра направила свет фонарика в сторону, откуда послышался шум и… Там валялись кости. Поверх них лежали два черепа — один поменьше, другой побольше.- Это… Это же… - я не мог поверить своим глазам.Затем дверь чердака со скрипом отворилась. Послышались медленные тяжёлые шаги...Автор - Defenser.

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