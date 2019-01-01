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Страшилки

Дом бабули. Часть четвертая. Конец

Оно приближалось ко мне все ближе и ближе. В моих глазах начало мутнеть, я еле сдерживалась, чтобы не закричать. Но как по мне, если бы я и решилась позвать на помощь, то мне просто не хватило бы сил. Они покинули меня...

***

Ох... Как же у меня болит голова. Словно я нахожусь на глубине океана, и вся его тяжесть сконцентрировалась на моей голове. Чуть погодя я начала чувствовать и свое тело, тем самым осознав, что на запястья мне тоже что-то давит, да так сильно, что кисти, казалось, раздувает с каждой минутой.

Спустя пару минут я приоткрыла глаза. Свечи. Много свечей. Они были повсюду. Я не могла сконцентрировать взгляд. Но точно видела людей. Точнее, стариков, которые напялили на себя какие-то старые вещи, со времен динозавров.

Кто-то подошел ко мне и поднес к губам стакан, мои губы рефлекторно приоткрылись, я ведь так ужасно хотела пить. Но первый, кто распознал обман, был мой язык. Боже, та самая муть, что давала тогда мне старая карга. Я закрыла рот, мое лицо скривилось от настолько неприятной жидкости, мое тело подавало сигналы о том, что вот-вот и водичка выплеснется обратно.

Мое сознание, которое и так было мутным, расплылось в тумане. Кажется, я стояла, хотя не чувствовала это.

- Ирина, пора начинать.
- Без тебя знаю, где Фил, этот безмозглый обормот? С него же все вещи.
- У нас мало времени, - мужчина взял кисть и обмакнул в какую-то массу, чем-то похожую на смолу.

Все взяли по свече и встали полукругом перед связанной маленькой девочкой, которая то приходила в себя, то опять теряла сознание.

- Что... Что происходит? - Соня из последних сил вполголоса задала свой вопрос, не надеясь на ответ.
- Хм... - эти слова вызвали ухмылку на лице старого главаря. - Пока наш червяк Фил ходит за вещами, я тебе кое-что расскажу. Твоя бабушка - прямой потомок ведьм, и в тебе течет та же кровь. Недавно твоя родственница отыскала у себя на чердаке одну книженцию. В которой было много заклинаний на разные темы, и они действительно порой срабатывали, в основном это был хороший урожай, управление погодой и так далее, - мужчина по-прежнему обмакивал кисть. - Но меня заинтересовало еще одно заклинание, там говорилось о крови родного чистого человека, о рисунках и о том, что если все сделать как надо, то наши тела получат молодую энергию и не будут стареть на протяжении ста лет...
- М-м-м... - девочка понимала, что говорит этот старик, но не могла ничего ответить.
- Пока твоя одурманенная голова занята тем, чтобы собрать мысли воедино, я подскажу тебе весь смысл нашего собрания вкратце. Сегодня твоя смерть даст нам всем шанс на долгую и счастливую жизнь.

По бледным щекам потекли слезы. Слезы страха и отчаяния. Тут появился еще один человек.

- Фил! Ну наконец-то! Где тебя носило? - посыпались вопросы со всех сторон.

Началась подготовка к обряду. Соня все это время изредка открывала глаза и наблюдала за всеми действиями. В ее голове в эти минуты проигрывались последние счастливые дни, мамин голос, ее улыбка, ее любимая собачка, мишутка Гилборд, которого мама вечно называла Гилордом.

В середину помещения выкатили какой-то куб, накрытый покрывалом. Он дергался и издавал какие-то звуки. Еще мгновение - и покрывало стянули. Это была клетка, а в ней то самое чудовище. Оно билось о стенки, его челюсть клацала не переставая, слюни летели во все стороны. Его жесткая шерсть встала дыбом, что-то, похожее отдаленно на волка, увидело Соню, и теперь взгляд страшный, голодный и хищный был нацелен только на нее.


Главарь начал водить кистью по ногам девочки, измазывая их то ли смолой, то ли масляной краской. Затем руки, лицо... Он приблизился к ней лицом к лицу и глубоко вздохнул.

- Какая же ты милая. Мертвая ты будешь еще милее, - улыбнувшись, он поцеловал девочку в шею и отступил на два шага.

И тут "любимая" бабушка с диким смехом открыла клетку. Нечто, что сидело там, рвануло в сторону девочки. Две секунды...

Этих секунд собравшиеся ждали очень долго. Соня зажмурила глаза, прощаясь с жизнью.


***

Все мое нутро сжалось в груди. Из последних сил я оставалась в сознании. Эта тварь приближалась ко мне. Но вдруг передо мной откуда-то взялся папа. У него в руках была железная палка.

Животное напало на него, к счастью, папа успел подставить орудие защиты так, что оно оказалось в пасти зверя, и тот не мог его укусить. Оно попыталось перекусить палку.

- Соня, родная, проснись! - кричал отец.

Старики кинулись к отцу, но бабушка их остановила.

- Пусть этот оболтус попробует победить зло, - ведьма не по-доброму улыбнулась.

Тварь сильно сжала палку и швырнула ее, вместе с папой, в сторону. Он очень сильно ударился о стену, я же не переставала кричать. Мой голос уже начал пропадать.

Зверь вновь повернулся ко мне и с хищным взглядом направился в мою сторону. Он был в метре от меня, когда отец с разбега всадил железный прут в правый бок этой твари, отчего животное взвыло и набросилось на отца. Он начал отбиваться всем, что под руку попадалось.

Старики смотрели на это, как на гладиаторские бои. Хотя это так и было. Мои руки были измазаны смолой, и пока все были отвлечены на то, как мой отец сражался со злом, мне удалось освободить правую кисть.

Не теряя времени, я отцепила остальные ремни. Я очень плохо себя чувствовала, так как не ела с тех пор, как приехала к ведьме.

Но страх за папу дал мне сил на то, чтобы схватить нож, который лежал на одном из столов. Я накинулась на это исчадие ада сзади. Все произошло так быстро. Легким движением лапы он откинул меня метров на пять. Все мое тело пронзила боль. Я так устала от боли, усталости, страха, что вот-вот вновь потеряю сознание. Возможно, в последний раз.

Я лежала и видела, как отец, вроде как, добивал эту тварь. Как-то ему удалось это сделать. Старики, осознав, что их план о вечной молодости рушится на их глазах, бросились на моего папу.

Увернувшись, он схватил меня и побежал. Он бежал, и я видела дикий страх в его глазах.

- Соня! Не засыпай, прошу! Соня! - он посмотрел на меня.
- Папочка...

Мы забежали в какую-то комнату. Папа запер дверь, подперев ее шкафом, и подбежал ко мне.

- Соня, слушай меня внимательно. Ты ... - из его глаз пошли слезы. - Господи, помоги нам... Ты мертва, родная.
- Пап.
- Не трать сил на ответы. Слушай меня внимательно. Твоя бабушка - прислуга Сатаны. Она давно продала душу дьяволу. Ты мертва, она с помощью серебряного ножа забрала душу и тело твое в этот потайной мир. Меня сюда направила моя бабушка, то есть твоя прабабушка. Но отсюда может выйти только один из нас...
- Нет, папочка, нет, - я, насколько могла, сжала его руку.
- Сонечка, солнышко мое, я люблю тебя больше всего. Держи, это ты должна будешь читать сейчас...

Тут в дверь начали ломиться. Похоже, били топором. Меня начало трясти, к горлу подступила тошнота.

Все было как в тумане. Отец схватил меня и поднес к окну, усадив на подоконник.

- Читай, родная!
- Но тут... Непонятные буквы, не понимаю.
- Успокойся и приглядись к словам, ты знаешь, как они читаются. Родная, ты сможешь, - папа, разговаривая, заряжал какой-то пистолет.

Хочу обнять Гилборда и оказаться дома. С мамой, с папой и Кики. Я вновь заплакала. Листок с текстом дрожал в ослабленных руках второклашки.

Тут буквы начали формироваться в слова, которые я начала разбирать.

"Собрать все части воедино,
Не дать пролиться крови той,
Что не распивала вина
И не шла к черту с мольбой.

Чью душу насильно утащили,
Не дали шанса ей пожить.
Душу, в тело чье вонзили
Нож. Не дав заговорить".

Пока я разбирала текст, старики ворвались в комнату. Папа начал отстреливаться и кричал, чтобы я дочитала. Я, в слезах и страхе, вернулась к тексту. Было очень трудно сосредоточиться, пока с другой стороны комнаты папа боролся за нас.

"И молитвами святых прошу
Дать вторую жизнь и милость.
Отныне я не устрашусь
Ни зла, ни того, что в нем укрылось".

- Заткнись! - заорала ведьма и ринулась на меня с ножом.

Папа успел закрыть меня собою... Он подставил свою спину, обняв меня.

- Читай... Родная... - из последних сил он выстрелил в старуху и упал.
- Папа! Папочка! Папа, не умирай! Папа!

"И молитвами святых прошу
Дать вторую жизнь и милость.
Отныне я не устрашусь
Ни зла, ни того, что в нем укрылось..."

Последние строчки я читала, рыдая у тела отца. Я все еще чувствовала его тепло. Я снова его потеряла... Во второй раз.

- Мне так жаль, папочка... Пожалуйста...

Я сидела около папы, когда кто-то схватил меня за ногу. Я завизжала и увидела, как полуживая старуха пыталась подползти ближе.

- Тварь, - огрызнулась я, - это все ты! Все из-за тебя!

Я схватила пистолет, который находился рядом, и навела его на старую ведьму. Никогда и ни к кому я не испытывала столько ненависти и зла.

- Ах ты, сучка мелкая! Да я тебя!

Выстрел.

"И молитвами святых прошу
Дать вторую жизнь и милость.
Отныне я не устрашусь
Ни зла, ни того, что в нем укрылось".

И все. Темнота.

- Соня...

Я приоткрыла глаза, рядом сидела заплаканная мама и дядя. Папы не было. Папы не будет... В больнице я провела около месяца.

Я долго приходила в себя. Папа снился мне, он говорил, что у него все хорошо. А я... Я больше никогда не смогу стать той маленькой девочкой. Ведь отныне.

Отныне я не устрашусь
Ни зла, ни того, что в нем укрылось.

Дом бабули. Часть четвертая. Конец

*Спасибо, что прочли рассказ до конца.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:21 by Mrs.OwlПросмотров: 17Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ведьма тайный мир убийство. авторская история

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